Người yêu tài giỏi tốt tính, nhưng gia đình nợ nần vì bố cờ bạc
Người yêu tôi hiền lành, chịu khó, lại rất giỏi kiếm tiền, thế nhưng khi biết gia đình anh đang nợ nần, bố lại cờ bạc rượu chè khiến tôi hơi lo ngại.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 2 năm, Tết này anh muốn về chơi nhà tôi rồi thưa chuyện để bố mẹ anh được sang nhà tôi nói chuyện người lớn, tính chuyện cưới xin cho chúng tôi.
Thế nhưng gần đây gia đình anh xảy ra chuyện, bố anh bị xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì cờ bạc, cá độ bóng đá.
Khi nghe chuyện tôi rất sốc, bởi khi gặp bố anh, tôi thấy bác ấy là người hiền lành, điềm đạm, không có vẻ gì giống người hay cờ bạc.
Sau chuyện đó, anh cũng nói thật với tôi rằng đó không phải lần đầu tiên bố anh bị người ta đến nhà đòi nợ tiền. Những lần trước ít thì vài chục triệu, nhiều thì vài trăm triệu, có lần này nhiều nhất là 1 tỷ. Những lần đó đều là mẹ anh đứng ra trả cho bố. Mẹ anh kinh doanh buôn bán, có 1 chuỗi nhà hàng hải sản.
Khi biết chuyện bố anh, tôi rất lo lắng. Người yêu tôi là người hiền lành, chịu khó làm ăn, anh làm trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn đa quốc gia, lương mỗi tháng kèm theo doanh thu cũng gần 100 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại tôi thấy anh không chơi bời, rượu chè, cờ bạc gì.
Nhưng tôi cũng hơi lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó anh giống bố mình. Tôi không biết có nên để anh về nhà tôi ra mắt tết này hay không.
