Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Tôi chỉ muốn bố dượng dắt tay lên lễ đường dù có bố đẻ

Thứ tư, 20:00 11/02/2026 | Tâm sự

Tôi lớn lên nhờ vòng tay của bố dượng, người yêu thương chị em tôi như con đẻ. Thật trớ trêu, lúc tôi chuẩn bị làm đám cưới, bố đẻ lại quay về nhận con…

Khi tôi hơn 3 tuổi, em gái tôi vừa tròn 1 tuổi thì bố bỏ đi vì mẹ không sinh được con trai, còn bố thì vốn trăng hoa từ khi còn trẻ. 

Lúc người phụ nữ mà bố quan hệ bên ngoài mang thai cũng là lúc gia đình tôi đổ vỡ sau những trận cãi vã triền miên rồi bố xách đồ rời khỏi nhà. Từ đó đến nay, ông không một lần hỏi thăm và chu cấp cho chị em tôi.

Mẹ tôi lúc đó gần  như không có tài sản gì ngoài 2 đứa con, không việc làm ổn định, phải ở trong căn nhà thuê chật chội. Tôi còn quá bé để hiểu hết nỗi cực nhọc của mẹ, chỉ biết rằng những ngày đó, bữa cơm không có gì ngoài đĩa rau và đậu luộc.

- Ảnh 1.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về ngày cưới của mình và người dắt tay tôi lên lễ đường là dượng (ảnh minh hoạ: AI)

Rồi mẹ gặp dượng, người đàn ông chưa lấy vợ lần nào nên bị mọi người dèm pha rằng trai tân lấy nạ dòng, nuôi con tú hú… nhưng dượng không phản ứng, chỉ lặng lẽ chăm sóc mẹ con tôi. Tình cảm đến rất tự nhiên, dần dà chị em tôi gọi dượng là bố như một nhẽ đương nhiên bởi tình cảm ông dành cho chúng tôi.

Dượng đưa đón chúng tôi đi học, ngồi chờ ngoài cổng mỗi buổi tan trường. Khi tôi ốm, dượng thức trắng đêm bế tôi đi viện, khi em gái tôi khóc vì bị bạn trêu không có bố ruột, dượng ôm nó vỗ về nói ông là bố của chúng tôi. Mẹ và dượng không có con chung, nên toàn bộ tình cảm, sự chăm chút, dượng dành hết cho hai chị em tôi.

Chúng tôi lớn lên trong một gia đình đủ đầy về yêu thương. Chị em tôi ngoan ngoãn, học giỏi, lần lượt đỗ đại học rồi có công việc ổn định. Với tôi, dượng là bố và là chỗ dựa cho tôi cảm giác an toàn suốt tuổi thơ.

Mọi chuyện tưởng như sẽ mãi yên ổn cho đến khi tôi sắp lấy chồng. Một ngày, mẹ gọi tôi lại và nói bố ruột đã liên lạc, muốn nhận con. Hai mươi năm không một lời hỏi han, giờ ông xuất hiện đúng lúc tôi chuẩn bị cưới, nói rằng ân hận muốn bù đắp cho mẹ con tôi.

Tôi không ghét bố đẻ, nhưng cũng không có cảm giác thân thuộc vì 20 năm qua chị em tôi đã có một người bố luôn yêu thương là dượng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về ngày cưới của mình và người dắt tay tôi lên lễ đường là dượng.

Khi tôi nói điều này, dượng im lặng rất lâu rồi ông nhẹ nhàng bảo tôi rằng, dù thế nào thì bố ruột vẫn là máu mủ, không thể rũ bỏ nên ngày cưới, việc dắt tay tôi nên để bố ruột làm, như một cách trọn đạo.

Tôi thương dượng, thương người đàn ông đã hy sinh cả đời vì chị em tôi mà chưa từng đòi hỏi điều gì. Tôi cũng hiểu lời dượng nói là đúng theo đạo lý nhưng giữa máu mủ sinh thành và nghĩa tình nuôi dưỡng, tôi không biết phải làm thế nào vì không muốn làm tổn thương dượng, người thực sự là bố của chị em tôi suốt cuộc đời.

Phát hiện ra tôi có miếng đất tiền tỷ, bố dượng xúi mẹ ép tôi bán đi để con trai ông ta lấy tiền cưới vợPhát hiện ra tôi có miếng đất tiền tỷ, bố dượng xúi mẹ ép tôi bán đi để con trai ông ta lấy tiền cưới vợ

Cũng may là đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi rất có liêm sỉ, nên nó tự đứng ra giải quyết chuyện éo le này.

Thuỳ Nhi/VOV.VN (ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái

Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái

Nuôi cháu 5 năm mới biết không cùng huyết thống, mẹ chồng xin con dâu một điều nhưng bị từ chối

Nuôi cháu 5 năm mới biết không cùng huyết thống, mẹ chồng xin con dâu một điều nhưng bị từ chối

Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cụ bà chi 17 triệu/tháng để nghỉ hưu trong khách sạn

Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cụ bà chi 17 triệu/tháng để nghỉ hưu trong khách sạn

Thành công không phải do may mắn: 4 cung hoàng đạo đi lên bằng năng lực

Thành công không phải do may mắn: 4 cung hoàng đạo đi lên bằng năng lực

Người EQ cao không tiêu tiền bừa bãi: Nhìn 5 khoản chi này là hiểu ngay

Người EQ cao không tiêu tiền bừa bãi: Nhìn 5 khoản chi này là hiểu ngay

Cùng chuyên mục

Người yêu tài giỏi tốt tính, nhưng gia đình nợ nần vì bố cờ bạc

Người yêu tài giỏi tốt tính, nhưng gia đình nợ nần vì bố cờ bạc

Tâm sự - 13 giờ trước

Người yêu tôi hiền lành, chịu khó, lại rất giỏi kiếm tiền, thế nhưng khi biết gia đình anh đang nợ nần, bố lại cờ bạc rượu chè khiến tôi hơi lo ngại.

Vay bạn 10 cây vàng cách đây 10 năm, tôi bối rối không biết trả 300 triệu hay 2 tỷ

Vay bạn 10 cây vàng cách đây 10 năm, tôi bối rối không biết trả 300 triệu hay 2 tỷ

Tâm sự - 23 giờ trước

Giờ 10 cây vàng trị giá gần 2 tỷ, tôi hỏi trả tiền hay trả vàng thì bạn nói thế nào cũng được khiến tôi bối rối

Thích một người từ cái nhìn đầu tiên dù đã có chồng sắp cưới

Thích một người từ cái nhìn đầu tiên dù đã có chồng sắp cưới

Tâm sự - 1 ngày trước

Dự kiến vào mùa hè tới, tôi sẽ kết hôn, mọi việc đều đã lên kế hoạch, thế nhưng tôi lại phải lòng một người đàn ông khác từ cái nhìn đầu tiên.

Trót bán lắc vàng 5 chỉ cầu hôn của người yêu cũ, tôi áy náy khi có người mới

Trót bán lắc vàng 5 chỉ cầu hôn của người yêu cũ, tôi áy náy khi có người mới

Tâm sự - 1 ngày trước

Mới đây chúng tôi chia tay trong bế tắc, tôi muốn quên quá khứ nên đã bán chiếc lắc. Giờ có người theo đuổi, tôi cứ day dứt giữa chuyện trả và quên đi chuyện cái lắc…

Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu

Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tuổi già lẽ ra phải là quãng thời gian bình yên, khi con cháu trưởng thành, gia đình sum vầy. Thế nhưng với tôi tuổi già lại bắt đầu bằng sự hụt hẫng và cô độc.

Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng

Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng

Tâm sự - 2 ngày trước

Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, tôi lập gia đình và muốn đón mẹ lên ở cùng để có mẹ có con nhưng khi mẹ bán hết nhà cửa đưa hơn 3 tỷ cho tôi mua nhà, mẹ lại dần trở nên lặng lẽ, tủi thân vì những lời chê bai của mẹ chồng

Sát ngày cưới, bạn trai xin hoãn vì phải chăm người yêu cũ ung thư giai đoạn cuối

Sát ngày cưới, bạn trai xin hoãn vì phải chăm người yêu cũ ung thư giai đoạn cuối

Tâm sự - 2 ngày trước

Anh xin tôi thông cảm vì người yêu cũ từng gắn bó 7 năm vừa phát hiện ung thư giai đoạn cuối và hiện không còn ai chăm sóc ngoài anh.

Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”

Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi năm nay hơn 30 tuổi và đã trải qua vài mối tình nhưng hơn một năm trước, khi quen anh tôi mới tính chuyện lâu dài. Khi có thai 2 tháng, tôi mới biết anh đã có vợ con ở quê…

Anh trai cờ bạc nợ hơn 2 tỷ, bố mẹ bán nhà trả nợ và không chia tài sản cho tôi

Anh trai cờ bạc nợ hơn 2 tỷ, bố mẹ bán nhà trả nợ và không chia tài sản cho tôi

Tâm sự - 3 ngày trước

Khi anh tôi mang về khoản nợ hơn 2 tỷ đồng vì cờ bạc, bố mẹ tôi quyết định bán căn nhà duy nhất để cứu con và muốn tôi thông cảm vì không được chia tài sản

Bất lực vì em trai nghiện game

Bất lực vì em trai nghiện game

Tâm sự - 4 ngày trước

Nghiện game khiến trẻ chán nản việc học tập, thay đổi tính nết, thậm chí sẵn sàng thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Xem nhiều

Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc

Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc

Tâm sự

Tết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.

Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết

Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết

Tâm sự
Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”

Có thai 2 tháng, tôi hoang mang khi biết mình là “con giáp thứ 13”

Tâm sự
Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu

Tuổi già bị con cái thờ ơ, cụ ông ra một quyết định dứt khoát: Tất cả lập tức quay đầu

Tâm sự
Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng

Bán nhà 3 tỷ để ở cùng con gái, mẹ tôi sống lặng lẽ vì những lời chê của mẹ chồng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top