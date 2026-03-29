Lật tẩy mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, 343 bị can bị bắt giam
GĐXH - Lực lượng công an vừa triệt xóa đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn, tiếp nhận gần 400 đối tượng từ Campuchia, khởi tố 343 bị can về hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh; tăng cường hợp tác quốc tế với các nước như Lào, Campuchia và nhiều quốc gia khác nhằm xây dựng các giải pháp căn cơ, lâu dài.
Với sự chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng trong và ngoài nước, thời gian qua, lực lượng công an đã triệt xóa nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, góp phần kiềm chế loại tội phạm này.
Đáng chú ý, ngày 17/3/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng Campuchia tiếp nhận gần 400 công dân Việt Nam liên quan đến đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 331 trường hợp. Trong đó, 328 trường hợp bị xử phạt do qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh với tổng số tiền hơn 2,43 tỷ đồng; 3 trường hợp bị xử phạt do không xuất trình được hộ chiếu theo quy định.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng làm việc với các đối tượng.
Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã tìm kiếm việc làm qua mạng xã hội, sau đó xuất cảnh trái phép sang Campuchia, làm việc tại khu vực Casino PoiPet. Tại đây, các đối tượng sử dụng các nền tảng như WhatsApp, Zalo, Instagram, Facebook,… để thực hiện hành vi lừa đảo, nhắm vào những người dùng thiếu cảnh giác, đặc biệt là người cao tuổi hoặc ít hiểu biết về công nghệ.
Đến ngày 27/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 343 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
Cơ quan công an làm việc với từng đối tượng.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, không chuyển tiền cho người lạ; không truy cập các đường link hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trên mạng.
Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến trong thời gian gần đây nhanh chóng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ.
