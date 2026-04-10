Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú Quốc

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh An Giang) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cho biết, ngày 9/6/2022, Phượng ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất diện tích 25.000m² tại Cửa Lấp, Dương Tơ (Phú Quốc) cho một số cá nhân trú tại TP Hồ Chí Minh và Phú Quốc với giá 17 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Trần thị Bích Phượng. Ảnh: CACC

Sau khi ký kết, bên mua đã nhiều lần chuyển cho Phượng tổng số tiền 6 tỷ đồng. Phượng cam kết trong thời hạn từ 60 đến 90 ngày sẽ hoàn tất việc trích đo để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, hết thời hạn cam kết, Phượng không thực hiện được thủ tục trích đo theo hợp đồng. Khi bên mua yêu cầu hoàn trả tiền, Phượng không thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.