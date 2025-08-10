Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo

Chủ nhật, 14:03 10/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tình yêu, mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Có những con giáp khi đã trao tim thì chỉ muốn ở bên người mình yêu 24/7.

Con giáp Hợi: Càng bị thờ ơ, càng muốn ở gần

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo- Ảnh 1.

Con giáp Hợi rất nhạy cảm với thái độ của nửa kia. Chỉ cần cảm thấy bị lạnh nhạt, họ sẽ tìm mọi cách để được gần gũi, thu hút sự chú ý. Ảnh minh hoạ

Con giáp Hợi rất nhạy cảm với thái độ của nửa kia. Chỉ cần cảm thấy bị lạnh nhạt, họ sẽ tìm mọi cách để được gần gũi, thu hút sự chú ý.

Càng bị bỏ mặc, con giáp Hợi càng muốn ở bên nhiều hơn, cho đến khi cảm thấy tình cảm được đáp lại mới yên tâm.

Nếu yêu một người tuổi Hợi, tốt nhất đừng "chiến tranh lạnh" quá lâu, bởi khi bị bỏ rơi cảm xúc, họ có thể trở nên bướng bỉnh và khiến bạn bất ngờ với những hành động "đeo bám" quyết liệt.

Con giáp Thân: Từ lạnh lùng thành "cái đuôi" đáng yêu

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo- Ảnh 2.

Với con giáp Thân, niềm vui lớn nhất là được ở bên người yêu càng nhiều càng tốt. Ảnh minh hoạ

Vốn là con giáp khá nghiêm túc và đôi khi lạnh lùng, nhưng khi đã yêu, tuổi Thân lại biến thành một người hoàn toàn khác: dịu dàng, nhõng nhẽo và thích được cưng chiều.

Họ luôn muốn cùng nửa kia làm mọi việc, từ những điều nhỏ bé hàng ngày cho đến những khoảnh khắc đặc biệt.

Với con giáp Thân, niềm vui lớn nhất là được ở bên người yêu càng nhiều càng tốt.

Con giáp Tý: Luôn cần cảm giác an toàn từ người yêu

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo- Ảnh 3.

Hết giờ làm việc, con giáp tý thường dồn toàn bộ sự chú ý vào người yêu và mong nhận lại sự chăm sóc tương tự. Ảnh minh hoạ

Người tuổi Tý trong tình yêu đặc biệt coi trọng sự an toàn và quan tâm của đối phương.

Hết giờ làm việc, họ thường dồn toàn bộ sự chú ý vào người yêu và mong nhận lại sự chăm sóc tương tự. Nếu không được chú ý, tuổi Tý sẽ cảm thấy bất an, lo sợ bị bỏ rơi.

Vì vậy, dù không nhất thiết phải đi theo nửa kia mọi lúc mọi nơi, nhưng họ luôn để tâm đến từng hành động, từng lời nói liên quan đến người mình yêu.

Con giáp Mùi: Hy sinh hết mình, luôn kề bên chăm sóc

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo- Ảnh 4.

Đôi khi sự quan tâm của tuổi Mùi có phần "thái quá" giống như một người quản lý theo sát từng bước. Ảnh minh hoạ

Con giáp Mùi nổi tiếng chung thủy và tận tâm. Khi yêu, họ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp cá nhân để trở thành hậu phương vững chắc cho người mình thương.

Đôi khi sự quan tâm của tuổi Mùi có phần "thái quá" giống như một người quản lý theo sát từng bước.

Tuy nhiên, đó là vì họ muốn đảm bảo người yêu luôn vui vẻ và yên tâm phấn đấu. Chỉ cần tuổi Mùi học cách cho đối phương chút không gian, họ sẽ trở thành mẫu bạn đời lý tưởng mà ai cũng mong muốn.

Con giáp Mão: "Bám dai" cho đến khi được quan tâm

Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo- Ảnh 5.

Nếu tin nhắn không được trả lời, chỉ ít phút sau điện thoại của bạn sẽ reo liên tục vì cuộc gọi từ con giáp Mão. Ảnh minh hoạ

Con giáp Mão khi yêu thường bám lấy nửa kia như một đứa trẻ. Bạn càng thờ ơ, họ càng muốn ở bên cạnh để "đòi" sự chú ý.

Nếu tin nhắn không được trả lời, chỉ ít phút sau điện thoại của bạn sẽ reo liên tục vì cuộc gọi từ họ.

Sự gần gũi này đôi khi khiến đối phương hơi ngột ngạt, nhưng đó là cách tuổi Mão khẳng định tình cảm và muốn chắc chắn rằng họ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong trái tim bạn.

5 con giáp thích 'bám' người yêu

Trong 12 con giáp, Hợi, Thân, Tý, Mùi và Mão là những "cao thủ bám dính" khi yêu.

Nếu nửa kia của bạn thuộc nhóm này, hãy hiểu rằng đó là biểu hiện của tình cảm sâu đậm và chỉ cần một chút tinh tế, bạn sẽ thấy sự "bám" ấy thật ngọt ngào.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

GĐXH - Năm 2025 sẽ là giai đoạn "đại hỷ" với 5 con giáp này khi vừa sung túc về tài lộc, vừa đủ đầy về niềm vui. Không chỉ thăng hoa trong công việc, họ còn có cơ hội tận hưởng một cuộc đời an nhiên.

4 con giáp tài năng nhưng khiêm nhường, âm thầm phát tài cực mạnh trong tháng 84 con giáp tài năng nhưng khiêm nhường, âm thầm phát tài cực mạnh trong tháng 8

GĐXH - Theo tử vi 12 con giáp năm 2025, có 4 con giáp nổi bật với lối sống khiêm nhường, làm nhiều nói ít. Sau thời gian dài tích lũy và nỗ lực, họ bất ngờ bứt phá trong tháng 8, thu về thành quả đáng mơ ước.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều

Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều

5 cung hoàng đạo dễ 'nối lại tình xưa' nhất năm 2025: Chia tay rồi vẫn khó dứt

5 cung hoàng đạo dễ 'nối lại tình xưa' nhất năm 2025: Chia tay rồi vẫn khó dứt

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

3 số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ vận mệnh kiên định, không gì quật ngã

Cùng chuyên mục

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ. 9 kỹ năng sống dưới đây sẽ giúp con biết tự chăm sóc bản thân, ứng phó thông minh trước thử thách và sống tốt dù ở bất cứ môi trường nào.

4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệp

4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệp

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trên hành trình chinh phục thành công đầy chông gai và thử thách, những cung hoàng đạo này là người bạn đồng hành không chỉ hỗ trợ bạn về công việc mà còn truyền cho bạn động lực, sự tự tin và tinh thần chiến đấu.

Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi

Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổi

Gia đình - 9 giờ trước

Người chồng 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi trong khách sạn tại Johor.

'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'

'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'

Gia đình - 9 giờ trước

Chuyện một chàng trai cảm kích vì cán bộ xã giúp anh thoát khỏi cái tên "Thù Hận" khơi cuộc thảo luận của cư dân mạng về chuyện đặt tên có ý nghĩa tiêu cực cho con.

Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Gia đình - 20 giờ trước

Coi việc mẹ mình kết hôn lần nữa ở tuổi 77 là đáng xấu hổ, người con trai cả bỏ rơi bà, thậm chí không chăm sóc, hỏi han khi mẹ bệnh nặng phải cấp cứu.

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, những cung hoàng đạo này để ý đến từng lời nói, từng hành động của nửa kia. Sự nhạy cảm này rất dễ khiến họ bị tổn thương.

Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống bà lại rơi vào vòng xoáy mệt mỏi và thất vọng khi bị con cái đòi hỏi đủ điều.

Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hôn

Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hôn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cặp vợ chồng muốn bỏ nhau nhưng không ai chịu nuôi đứa con khuyết tật, cứ đùn đẩy qua lại khiến quan tòa phẫn nộ bác đơn ly hôn.

Chồng đi Nhật quay video bế cô gái lạ, người vợ ở Việt Nam tá hỏa

Chồng đi Nhật quay video bế cô gái lạ, người vợ ở Việt Nam tá hỏa

Gia đình - 1 ngày trước

Vô tình thấy video chồng bế 1 cô gái lạ ở Nhật Bản đang được chia sẻ khắp mạng xã hội Việt, người vợ bức xúc tiết lộ đã nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chưa nhận được hồi đáp.

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiều

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 55, vừa nghỉ hưu với khoản lương hơn 15 triệu đồng/tháng, tôi quyết định bán căn nhà trị hơn 7 tỷ đồng, rời phố thị để về quê sống cùng bố mẹ.

Xem nhiều

Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều

Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều

Gia đình

GĐXH - Nhiều người nghĩ, điều khiến tuổi già bất hạnh là thiếu thốn vật chất. Nhưng sự thật đôi khi cay đắng hơn: Con cái đã bước qua tuổi 30 mà vẫn mắc kẹt trong hai điều này – đó mới là thất bại lớn nhất.

Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết

Chồng đi làm về đột xuất, bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết

Chuyện vợ chồng
5 cung hoàng đạo dễ 'nối lại tình xưa' nhất năm 2025: Chia tay rồi vẫn khó dứt

5 cung hoàng đạo dễ 'nối lại tình xưa' nhất năm 2025: Chia tay rồi vẫn khó dứt

Gia đình
Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡng

Gia đình
Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thương

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top