Yêu kiểu dính như sam, xa một phút cũng thấy nhớ: 5 con giáp bám nửa kia như keo

Con giáp Hợi: Càng bị thờ ơ, càng muốn ở gần

Con giáp Hợi rất nhạy cảm với thái độ của nửa kia. Chỉ cần cảm thấy bị lạnh nhạt, họ sẽ tìm mọi cách để được gần gũi, thu hút sự chú ý. Ảnh minh hoạ

Càng bị bỏ mặc, con giáp Hợi càng muốn ở bên nhiều hơn, cho đến khi cảm thấy tình cảm được đáp lại mới yên tâm.

Nếu yêu một người tuổi Hợi, tốt nhất đừng "chiến tranh lạnh" quá lâu, bởi khi bị bỏ rơi cảm xúc, họ có thể trở nên bướng bỉnh và khiến bạn bất ngờ với những hành động "đeo bám" quyết liệt.

Con giáp Thân: Từ lạnh lùng thành "cái đuôi" đáng yêu

Với con giáp Thân, niềm vui lớn nhất là được ở bên người yêu càng nhiều càng tốt. Ảnh minh hoạ

Vốn là con giáp khá nghiêm túc và đôi khi lạnh lùng, nhưng khi đã yêu, tuổi Thân lại biến thành một người hoàn toàn khác: dịu dàng, nhõng nhẽo và thích được cưng chiều.

Họ luôn muốn cùng nửa kia làm mọi việc, từ những điều nhỏ bé hàng ngày cho đến những khoảnh khắc đặc biệt.

Con giáp Tý: Luôn cần cảm giác an toàn từ người yêu

Hết giờ làm việc, con giáp tý thường dồn toàn bộ sự chú ý vào người yêu và mong nhận lại sự chăm sóc tương tự. Ảnh minh hoạ

Người tuổi Tý trong tình yêu đặc biệt coi trọng sự an toàn và quan tâm của đối phương.

Vì vậy, dù không nhất thiết phải đi theo nửa kia mọi lúc mọi nơi, nhưng họ luôn để tâm đến từng hành động, từng lời nói liên quan đến người mình yêu.

Con giáp Mùi: Hy sinh hết mình, luôn kề bên chăm sóc

Đôi khi sự quan tâm của tuổi Mùi có phần "thái quá" giống như một người quản lý theo sát từng bước. Ảnh minh hoạ

Con giáp Mùi nổi tiếng chung thủy và tận tâm. Khi yêu, họ sẵn sàng hy sinh sự nghiệp cá nhân để trở thành hậu phương vững chắc cho người mình thương.

Tuy nhiên, đó là vì họ muốn đảm bảo người yêu luôn vui vẻ và yên tâm phấn đấu. Chỉ cần tuổi Mùi học cách cho đối phương chút không gian, họ sẽ trở thành mẫu bạn đời lý tưởng mà ai cũng mong muốn.

Con giáp Mão: "Bám dai" cho đến khi được quan tâm

Nếu tin nhắn không được trả lời, chỉ ít phút sau điện thoại của bạn sẽ reo liên tục vì cuộc gọi từ con giáp Mão. Ảnh minh hoạ

Con giáp Mão khi yêu thường bám lấy nửa kia như một đứa trẻ. Bạn càng thờ ơ, họ càng muốn ở bên cạnh để "đòi" sự chú ý.

Sự gần gũi này đôi khi khiến đối phương hơi ngột ngạt, nhưng đó là cách tuổi Mão khẳng định tình cảm và muốn chắc chắn rằng họ vẫn là ưu tiên hàng đầu trong trái tim bạn.

5 con giáp thích 'bám' người yêu

Trong 12 con giáp, Hợi, Thân, Tý, Mùi và Mão là những "cao thủ bám dính" khi yêu.

Nếu nửa kia của bạn thuộc nhóm này, hãy hiểu rằng đó là biểu hiện của tình cảm sâu đậm và chỉ cần một chút tinh tế, bạn sẽ thấy sự "bám" ấy thật ngọt ngào.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

