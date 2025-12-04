Zeno Digital và câu chuyện thương mại điện tử xuyên biên giới

Thời cơ "ngàn năm có một"

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương Việt Nam, năm 2024, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt quy mô trên 25 tỷ USD, tăng trưởng 20%, giữ vững vị trí Top 3 khu vực Đông Nam Á. Không còn là xu hướng, thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành một trong những trụ cột chiến lược, theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 của Bộ.

Thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành xu hướng tất yếu, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường toàn cầu.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa xuyên biên giới của Việt Nam dự kiến đạt 256,1 nghìn tỷ đồng (11,1 tỷ USD) vào năm 2026. Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tìm kiếm cơ hội và khẳng định chỗ đứng tại nhiều thị trường như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN…

Không chỉ giúp sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam phủ sóng toàn cầu, mục tiêu của Kế hoạch còn nhằm xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và đưa hàng Việt vươn xa hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Zeno Digital: Xây dựng nền tảng công nghệ – kiến tạo tư duy quốc tế hóa

Là đối tác ủy quyền chính thức của TikTok, Zeno Digital cung cấp các giải pháp tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp đa sàn. Nắm bắt xu thế tất yếu của thương mại điện tử xuyên biên giới, Zeno đang cho thấy chiến lược dài hơi trong việc chuẩn bị hành trang vững chắc để tiến ra khu vực.

Theo ông Tống Quang Chiểu - CEO Zeno Digital: Giai đoạn này vừa mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt. Chuẩn bị nội lực vững vàng là điều được Zeno ưu tiên hàng đầu, nhằm mục tiêu đưa giá trị Việt Nam ra thế giới bằng công nghệ, quy trình và tư duy toàn cầu. Ông cho rằng, các agency Việt hoàn toàn có năng lực cạnh tranh nếu biết tận dụng dữ liệu, công nghệ vận hành và nguồn nhân lực.

Zeno Digital đang đầu tư mạnh vào nền tảng quản lý chiến dịch và phân tích dữ liệu TikTok Ads, cho phép tối ưu doanh số cho hàng nghìn nhà bán hàng xuyên biên giới, đồng thời liên tục tối ưu vận hành, xây dựng chiến lược AI thích ứng theo từng khu vực và đầu tư mạnh vào trải nghiệm khách hàng. Cùng với đó là chiến lược xây dựng đội ngũ quốc tế, với nhân sự có khả năng vận hành dự án đa ngôn ngữ và hiểu biết sâu về hành vi người tiêu dùng của từng quốc gia.

Hợp tác chiến lược: Cánh cửa từ Việt Nam ra thế giới

Bên cạnh đầu tư nội lực và nền tảng công nghệ, Zeno Digital tập trung mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác chủ động kiến tạo hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới.

Một trong số đó chính là hợp tác chiến lược giữa Zeno Digital và J&J Media nhằm nâng cấp mối quan hệ Việt – Trung trong lĩnh vực thương mại điện tử, mở ra cơ hội chia sẻ nguồn lực, dữ liệu và giải pháp công nghệ. Đây được xem là bước ngoặt cho một tầm nhìn mới - nơi năng lực vận hành và quảng cáo của Zeno kết hợp cùng kinh nghiệm thị trường quốc tế và hệ sinh thái livestream mạnh mẽ của J&J Media, hứa hẹn sẽ tạo ra sự bùng nổ mang tính bền vững cho doanh nghiệp Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ và được tạo điều kiện thuận lợi như hiện nay, Zeno Digital với chiến lược bài bản và nền tảng công nghệ tiên tiến, đang sẵn sàng trở thành "cánh tay nối dài" của thương hiệu Việt trên hành trình vươn ra khu vực và thế giới.

