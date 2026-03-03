Mới nhất
1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực: "Ngon 100 điểm nhưng ăn vất vả quá"

Thứ ba, 06:39 03/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Thử một món cơm truyền thống của Việt Nam, vị khách Hàn Quốc phải thốt lên chấm điểm tuyệt đối cho hương vị, nhưng lại “đầu hàng” vì không biết cách ăn sao cho đúng.

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã khiến du khách quốc tế thích thú bởi sự đa dạng và những cách chế biến độc đáo. Không ít món ăn tưởng chừng quen thuộc với người Việt lại trở thành "thử thách" nho nhỏ với bạn bè nước ngoài, chỉ vì khác biệt trong cách thưởng thức.

Mới đây, một vị khách Hàn Quốc chia sẻ trải nghiệm lần đầu ăn một món cơm của Việt Nam. Anh tỏ ra vô cùng hào hứng khi ngửi thấy mùi thơm đặc trưng, nhưng rồi nhanh chóng… bất lực khi bắt tay vào ăn. Món ăn đó chính là cơm lam.

1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực:

(Nguồn: @soo_vivu)

Anh chàng hài hước nhận xét: "Cơm lam Việt Nam: Mùi thơm 100 điểm, hương vị 100 điểm, nhưng bao bì thì làm tôi... bất lực 1000 điểm".

Theo chia sẻ, khi ăn món cơm lam ở nhà (được mua về), anh khá bối rối vì phần "vỏ" bên ngoài làm bằng ống tre. Thay vì một chiếc bát quen thuộc, cơm lại nằm gọn bên trong một ống dài, cứng và chắc. Không biết phải bắt đầu từ đâu, anh thử xoay, bóp, thậm chí cố ấn vào phần đầu, mong rằng có "cơ quan bí mật" nào đó có thể đẩy được phần cơm ra ngoài, nhưng vẫn không thể tách lớp vỏ ra.

1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực:

(Nguồn: @soo_vivu)

Sau một hồi loay hoay, anh quyết định dùng đũa cố gắng chọc sâu vào bên trong để lấy từng chút cơm ra ngoài. Dù rất thích hương vị dẻo thơm, quyện mùi tre nướng đặc trưng, nhưng việc "chiến đấu" với lớp vỏ khiến trải nghiệm trở nên khá vất vả.

1 món cơm của Việt Nam khiến khách Hàn bất lực:

(Nguồn: @soo_vivu)

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Dân mạng Việt Nam vừa thương vừa buồn cười, lập tức vào bình luận chỉ cách ăn đúng chuẩn:

- "Bác ơi, bác lấy dao chẻ cái phần trúc hay tre ở ngoài rồi ăn bác ạ. Nếu không muốn bỏ ra bát thì chẻ làm đôi, còn muốn bỏ ra bát thì chẻ mấy lần rồi bỏ ra nha bác."

- "Lấy dao chẻ ống tre ra."

- "Chẻ từ trên chẻ xuống cho nó tách làm đôi là được."

Thực tế, cơm lam là món ăn truyền thống phổ biến ở các vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên của Việt Nam. Gạo được vo sạch, ngâm nước rồi cho vào ống tre non, thêm một chút nước, bịt lá chuối lại và nướng trên than hồng. Chính lớp ống tre này giúp cơm chín từ từ, thấm mùi thơm tự nhiên rất đặc trưng mà khó có cách nấu nào thay thế được.

Việc giữ nguyên cơm trong ống tre không chỉ để bảo quản mà còn gắn với tập quán sinh hoạt của người dân vùng cao - tiện mang theo khi đi rẫy, đi rừng. Tuy nhiên, với những ai lần đầu thử, đặc biệt là du khách nước ngoài, "bao bì" đặc biệt này có thể trở thành một thử thách thú vị.

Dù có chút lúng túng, vị khách Hàn Quốc vẫn khẳng định đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Với anh, cơm lam không chỉ ngon mà còn mang đến câu chuyện văn hóa độc đáo phía sau cách chế biến và thưởng thức - thứ khiến ẩm thực Việt Nam luôn có sức hút riêng trong mắt bạn bè quốc tế.

(Nguồn: @soo_vivu)

