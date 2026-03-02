3 kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 nhất định phải tránh kẻo hao tài lộc

Năm 2026 nhiều gia đình càng chú trọng chuẩn bị mâm lễ chu đáo, mong cầu một năm mới bình an, hanh thông và đủ đầy tài lộc. Tuy nhiên, bên cạnh việc sắm sửa lễ vật, gia chủ cũng cần đặc biệt lưu ý những điều kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 để tránh vô tình làm giảm đi ý nghĩa linh thiêng của nghi lễ.

Dưới đây là 3 kiêng kỵ quan trọng nhất không nên mắc phải.

1. Lẫn lộn mâm lễ chay và mâm lễ mặn

Một trong những sai lầm phổ biến khi cúng Rằm tháng Giêng là không phân biệt rõ ràng giữa mâm lễ chay và mâm lễ mặn.

Theo truyền thống, nếu gia đình có thờ Phật, mâm lễ dâng Phật bắt buộc phải là lễ chay, gồm hoa tươi, trái cây, xôi chè, bánh trái thanh đạm. Tuyệt đối không đặt thịt cá, đồ tanh lên bàn thờ Phật. Việc dâng lễ mặn lên ban thờ Phật được xem là không phù hợp với tinh thần thanh tịnh của nhà Phật.

Trong khi đó, bàn thờ gia tiên có thể dâng lễ mặn hoặc chay tùy điều kiện mỗi gia đình. Mâm cỗ mặn thường có gà luộc, xôi, canh, giò chả… thể hiện sự đủ đầy, ấm no. Tuy nhiên, nếu đặt chung tượng Phật và gia tiên trên một bàn thờ, gia chủ nên sắp xếp hợp lý: lễ mặn đặt phía dưới, lễ chay và hoa quả đặt phía trên, gần tượng Phật để tránh sự lẫn lộn.

Nhiều người băn khoăn có nên cúng thủ lợn trong ngày này hay không. Thực tế, thủ lợn thường xuất hiện trong các dịp đại lễ của dòng họ. Với Rằm tháng Giêng, đa phần các gia đình chọn cúng gà trống luộc nguyên con. Quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với phong tục từng nhà và lòng thành của gia chủ.

2. Dùng hoa quả giả trên bàn thờ

Trong nghi lễ cúng Rằm tháng Giêng 2026, hoa tươi và trái cây tươi không chỉ là lễ vật mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng.

Việc sử dụng hoa giả, quả nhựa dù tiện lợi và đẹp mắt nhưng lại bị xem là thiếu sự chân thành. Hoa quả thật mang hương thơm tự nhiên, sức sống tươi mới, thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh. Ngược lại, đồ giả bị cho là “vô hồn”, không truyền tải được thông điệp biết ơn và cầu mong may mắn.

Ngoài ra, sau khi hạ lễ, hoa quả thật có thể được con cháu thụ lộc, tạo nên sự kết nối gần gũi giữa thế hệ đi trước và hiện tại. Đây cũng là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt.

Vì vậy, để giữ trọn ý nghĩa thiêng liêng của ngày rằm đầu năm, gia chủ nên ưu tiên lựa chọn hoa tươi, trái cây theo mùa, tránh dùng đồ giả chỉ vì tiện lợi.

3. Sử dụng đồ cúng kém chất lượng, ôi thiu

Rằm tháng Giêng là dịp thể hiện lòng thành kính, do đó lễ vật dâng cúng cần tươi mới, sạch sẽ và chỉn chu. Theo quan niệm dân gian, đồ cúng hỏng, ôi thiu hoặc kém chất lượng không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm mà còn có thể ảnh hưởng đến vận khí, tài lộc của gia đình trong năm mới.

Trước khi bày lễ, gia chủ nên kiểm tra kỹ từng món: gà phải nguyên vẹn, xôi không thiu, hoa không héo úa, trái cây không dập nát. Mâm lễ không cần quá cầu kỳ nhưng nhất định phải thể hiện sự chăm chút và tôn trọng.

Bên cạnh đó, trong ngày cúng Rằm tháng Giêng 2026, nhiều gia đình cũng kiêng:

Dùng tiền giả, đồ mã bẩn hoặc rách.

Để chó mèo chạm vào đồ cúng, leo lên bàn thờ.

Ăn mặc luộm thuộm, hở hang khi làm lễ.

Những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của nghi thức tâm linh.

Giữ lòng thành mới là điều quan trọng nhất

Dù mâm cao cỗ đầy hay giản dị, điều cốt lõi của lễ cúng Rằm tháng Giêng vẫn là sự thành tâm. Các kiêng kỵ trong dân gian không nhằm tạo áp lực hình thức mà hướng con người đến sự chỉn chu, tôn kính và biết trân trọng những giá trị truyền thống.

Thực hiện đúng nghi lễ, tránh những điều kiêng kỵ cơ bản khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 sẽ giúp gia đình thêm an tâm, gửi gắm trọn vẹn ước nguyện về một năm Bính Ngọ bình an, thuận lợi và dồi dào tài lộc.

