3 kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 nhất định phải tránh kẻo hao tài lộc
GĐXH - Rằm tháng Giêng – hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – từ lâu đã được xem là một trong những ngày rằm quan trọng nhất trong năm của người Việt. Dân gian có câu: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” để nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày này trong đời sống tâm linh.
Năm 2026 nhiều gia đình càng chú trọng chuẩn bị mâm lễ chu đáo, mong cầu một năm mới bình an, hanh thông và đủ đầy tài lộc. Tuy nhiên, bên cạnh việc sắm sửa lễ vật, gia chủ cũng cần đặc biệt lưu ý những điều kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 để tránh vô tình làm giảm đi ý nghĩa linh thiêng của nghi lễ.
Dưới đây là 3 kiêng kỵ quan trọng nhất không nên mắc phải.
1. Lẫn lộn mâm lễ chay và mâm lễ mặn
Một trong những sai lầm phổ biến khi cúng Rằm tháng Giêng là không phân biệt rõ ràng giữa mâm lễ chay và mâm lễ mặn.
Theo truyền thống, nếu gia đình có thờ Phật, mâm lễ dâng Phật bắt buộc phải là lễ chay, gồm hoa tươi, trái cây, xôi chè, bánh trái thanh đạm. Tuyệt đối không đặt thịt cá, đồ tanh lên bàn thờ Phật. Việc dâng lễ mặn lên ban thờ Phật được xem là không phù hợp với tinh thần thanh tịnh của nhà Phật.
Trong khi đó, bàn thờ gia tiên có thể dâng lễ mặn hoặc chay tùy điều kiện mỗi gia đình. Mâm cỗ mặn thường có gà luộc, xôi, canh, giò chả… thể hiện sự đủ đầy, ấm no. Tuy nhiên, nếu đặt chung tượng Phật và gia tiên trên một bàn thờ, gia chủ nên sắp xếp hợp lý: lễ mặn đặt phía dưới, lễ chay và hoa quả đặt phía trên, gần tượng Phật để tránh sự lẫn lộn.
Nhiều người băn khoăn có nên cúng thủ lợn trong ngày này hay không. Thực tế, thủ lợn thường xuất hiện trong các dịp đại lễ của dòng họ. Với Rằm tháng Giêng, đa phần các gia đình chọn cúng gà trống luộc nguyên con. Quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với phong tục từng nhà và lòng thành của gia chủ.
2. Dùng hoa quả giả trên bàn thờ
Trong nghi lễ cúng Rằm tháng Giêng 2026, hoa tươi và trái cây tươi không chỉ là lễ vật mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng.
Việc sử dụng hoa giả, quả nhựa dù tiện lợi và đẹp mắt nhưng lại bị xem là thiếu sự chân thành. Hoa quả thật mang hương thơm tự nhiên, sức sống tươi mới, thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh. Ngược lại, đồ giả bị cho là “vô hồn”, không truyền tải được thông điệp biết ơn và cầu mong may mắn.
Ngoài ra, sau khi hạ lễ, hoa quả thật có thể được con cháu thụ lộc, tạo nên sự kết nối gần gũi giữa thế hệ đi trước và hiện tại. Đây cũng là nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt.
Vì vậy, để giữ trọn ý nghĩa thiêng liêng của ngày rằm đầu năm, gia chủ nên ưu tiên lựa chọn hoa tươi, trái cây theo mùa, tránh dùng đồ giả chỉ vì tiện lợi.
3. Sử dụng đồ cúng kém chất lượng, ôi thiu
Rằm tháng Giêng là dịp thể hiện lòng thành kính, do đó lễ vật dâng cúng cần tươi mới, sạch sẽ và chỉn chu. Theo quan niệm dân gian, đồ cúng hỏng, ôi thiu hoặc kém chất lượng không chỉ làm mất đi sự trang nghiêm mà còn có thể ảnh hưởng đến vận khí, tài lộc của gia đình trong năm mới.
Trước khi bày lễ, gia chủ nên kiểm tra kỹ từng món: gà phải nguyên vẹn, xôi không thiu, hoa không héo úa, trái cây không dập nát. Mâm lễ không cần quá cầu kỳ nhưng nhất định phải thể hiện sự chăm chút và tôn trọng.
Bên cạnh đó, trong ngày cúng Rằm tháng Giêng 2026, nhiều gia đình cũng kiêng:
Dùng tiền giả, đồ mã bẩn hoặc rách.
Để chó mèo chạm vào đồ cúng, leo lên bàn thờ.
Ăn mặc luộm thuộm, hở hang khi làm lễ.
Những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến sự trang nghiêm của nghi thức tâm linh.
Giữ lòng thành mới là điều quan trọng nhất
Dù mâm cao cỗ đầy hay giản dị, điều cốt lõi của lễ cúng Rằm tháng Giêng vẫn là sự thành tâm. Các kiêng kỵ trong dân gian không nhằm tạo áp lực hình thức mà hướng con người đến sự chỉn chu, tôn kính và biết trân trọng những giá trị truyền thống.
Thực hiện đúng nghi lễ, tránh những điều kiêng kỵ cơ bản khi cúng Rằm tháng Giêng 2026 sẽ giúp gia đình thêm an tâm, gửi gắm trọn vẹn ước nguyện về một năm Bính Ngọ bình an, thuận lợi và dồi dào tài lộc.
5 món ăn 'thanh lọc dầu mỡ' đã chinh phục cả nhà tôi, giúp thanh lọc cơ thể sau Tết và làm phẳng bụngĂn - 3 giờ trước
Nếu bạn đang muốn "thanh lọc" cơ thể sau kỳ nghỉ Tết vừa qua, hãy cùng xem 5 công thức món ăn này và nấu cho gia đình thưởng thức nhé!
Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời? Chuyên gia lý giải để tránh sai nghi lễĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Nhiều người phân vân không biết nên cúng rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời mới đúng với nghi lễ truyền thống.
Những nguyên tắc không cần ăn chay trường mà vẫn khỏe mạnhĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Ăn chay không chỉ là định giới của Phật giáo mà còn là phương pháp dưỡng thân rất hiệu quả. Nhưng việc ăn chay trường thì không phải ai cũng có thể làm được.
Sau Tết, 1 loại thực phẩm quen thuộc dễ khiến không gian bếp trở nên nặng nề nếu dùng sai cáchĂn - 10 giờ trước
Tưởng chừng chỉ là món ăn tiện lợi, nhưng nếu dùng sai cách trong những ngày đầu năm lại có thể ảnh hưởng đến cảm giác phong thủy trong nhà.
Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏeĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Một số món ăn chay dưới đây tuy đơn giản, thanh đạm nhưng lại rất có lợi cho thân thể. Hãy thường xuyên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để dưỡng sinh, thanh lọc cơ thể.
Mâm cúng rằm tháng Giêng 2026 cần gì? '6 không 3 có' chị em cần nhớĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng không khác nhiều so với mâm cỗ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên cũng có nhiều điểm phải lưu ý.
Nhờ lời cảnh báo của lão nông giàu kinh nghiệm, tôi sẽ không bao giờ mua loại bông cải xanh này nữa!Ăn - 1 ngày trước
Một lão nông kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm làm vườn đã giải thích rất rõ ràng các dấu hiệu của một cây súp lơ xanh không nên mua.
Những con giáp trong 12 con giáp nên áp dụng phương pháp ăn chay để tăng vận khí, đổi vậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ăn chay không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, mà còn giúp vận khí của bạn tăng lên, thúc đẩy mọi mặt cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Những con giáp trong 12 con giáp dưới đây nên áp dụng phương pháp này để đón nhiều thành công.
Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đìnhẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Từ bỏ ánh hào quang showbiz để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, cuộc sống viên mãn của "phú bà" Ngọc Loan luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mạng xã hội trầm trồ không phải là những món đồ hiệu xa xỉ, mà lại là món ăn "Nem công - Chả phượng" mang đậm hồn cốt cung đình Huế được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mẩn đến kinh ngạc.
Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đụcĂn - 1 ngày trước
Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời dặn ấy lại là một triết lý sống thú vị.
Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' nàyĂn
GĐXH - “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” – câu nói quen thuộc của người xưa cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngày 15 tháng 1 âm lịch. Năm 2026, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) tiếp tục là dịp nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng tươm tất để cầu an, cầu tài và mong một năm hanh thông.