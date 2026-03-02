Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời? Chuyên gia lý giải để tránh sai nghi lễ

Rằm tháng Giêng (15 tháng 1 Âm lịch) – còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – được xem là ngày rằm quan trọng bậc nhất trong năm. Dân gian có câu: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”, vì vậy nhiều gia đình chuẩn bị lễ cúng rất chu đáo, mong cầu bình an, tài lộc và thuận hòa cho cả năm.

Tuy nhiên, không ít người băn khoăn: Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời mới đúng phong tục? Dưới đây là giải đáp dựa trên quan niệm truyền thống và tư vấn của chuyên gia.

Nên cúng Rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời?

Theo chuyên gia phong thủy Song Hà chia sẻ trên báo Giáo dục & Thời đại, lễ cúng Rằm tháng Giêng có thể tiến hành cả ngoài trời và trong nhà để thể hiện sự thành kính với thần linh và gia tiên.

Cúng ngoài trời: Tri ân trời đất, chư vị thần linh

Lễ cúng ngoài trời mang ý nghĩa dâng lễ lên trời đất, thần linh, Phật thánh và các vị có công với dân tộc. Không gian ngoài trời tượng trưng cho sự giao hòa giữa con người và vũ trụ, thể hiện mong ước đầu năm được hanh thông, thuận lợi.

Nếu không có sân rộng, gia đình có thể đặt mâm lễ ở ban công, sân thượng hoặc gian giữa thoáng đãng. Theo quan niệm xưa, nên thực hiện lễ cúng ngoài trời trước, sau đó mới tiến hành cúng trong nhà.

Cúng trong nhà: Tưởng nhớ tổ tiên, gắn kết gia đình

Song song với lễ ngoài trời, mâm cúng trong nhà nhằm tri ân tổ tiên, ông bà đã khuất. Đây cũng là dịp các thành viên sum họp, cùng nhau thắp hương và chia sẻ những mong ước cho năm mới.

Tuy nhiên, việc cúng ở đâu còn tùy điều kiện mỗi gia đình. Nếu không gian hạn chế hoặc không tiện bày lễ ngoài trời, chỉ cần cúng trong nhà vẫn được xem là đủ thành tâm. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự kính trọng và lòng thành.

Giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng thường được thực hiện vào: Giờ Mão ( 5 - 7 giờ); Giờ Tị (9 - 11 giờ); Giờ Thân ( 15 - 17 giờ) của ngày chính rằm 15 tháng Giêng Âm lịch. Đây được xem là khoảng thời gian vượng khí, phù hợp để cầu an, cầu phúc.

Gia chủ nên chuẩn bị lễ vật chu đáo, dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ trước khi tiến hành nghi thức.

Mâm lễ cúng Rằm tháng Giêng ngoài trời gồm những gì?

Lễ cúng ngoài trời thường thể hiện sự tri ân trời đất và thần linh. Mâm lễ có thể bao gồm:

Mâm ngũ quả

Hương, đèn hoặc nến

Trầu cau, muối gạo, trà rượu

Xôi hoặc bánh chưng

Gà luộc

Hoa tươi

Một số gia đình có điều kiện còn chuẩn bị thêm các lễ vật mang tính biểu trưng theo quan niệm truyền thống. Tuy nhiên, không nhất thiết phải bày biện quá cầu kỳ. Sự trang nghiêm và gọn gàng quan trọng hơn số lượng lễ vật.

Mâm lễ cúng Rằm tháng Giêng trong nhà

Trong nhà thường có hai hình thức: mâm cỗ mặn cúng gia tiên và mâm cỗ chay dâng thần linh.

Mâm cỗ mặn cúng gia tiên

Mâm cỗ mặn truyền thống thường có:

Canh (canh măng, canh mọc…)

Xôi gấc, xôi lạc hoặc cơm

Gà luộc

Nem rán

Chả lụa hoặc giò

Rau xanh

Các món ăn không chỉ thể hiện sự đủ đầy mà còn mang ý nghĩa đoàn viên, gắn kết.

Mâm cỗ chay cúng thần linh

Mâm chay hướng đến sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, thường gồm:

Đậu phụ chế biến

Rau củ luộc hoặc xào

Nem chay

Canh nấm

Việc chuẩn bị mâm chay hay mặn tùy thuộc vào phong tục từng gia đình. Nhiều nhà chọn làm cả hai để thể hiện sự chu toàn.

Quan trọng nhất vẫn là lòng thành

Rằm tháng Giêng không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để gia đình sum họp, cùng hướng về những giá trị tốt đẹp. Dù cúng trong nhà hay ngoài trời, mâm cao hay giản dị, điều cốt lõi vẫn là sự thành tâm và thái độ trang nghiêm.

Thay vì quá áp lực về hình thức, gia chủ nên chú trọng không khí ấm cúng, sự gắn kết giữa các thành viên và tinh thần hướng thiện đầu năm. Khi lòng người an yên, đó cũng chính là nền tảng cho một năm mới thuận lợi và bình an.