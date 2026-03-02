Sự khác biệt giữa ăn chay và thuần chay không phải ai cũng biết
GĐXH - Chế độ ăn chay thuần mới chỉ xuất hiện gần đây nhưng đã nhận được khá nhiều sự chú ý. Bài viết này sẽ đề cập đến sự giống nhau và khác nhau giữa hai chế độ ăn kiêng này.
Ăn chay là gì?
Ăn chay (hay còn gọi là Vegetarian) là một thuật ngữ chung cho một chế độ ăn kiêng tiêu thụ thịt và các sản phẩm liên quan đến hoạt động giết mổ động vật.
Việc ăn chay bắt nguồn từ nhiều lý do khác nhau: Tín ngưỡng, tôn giáo, giá trị đạo đức, sức khỏe... và ăn chay được chia thành nhiều chế độ ăn và hình thức ăn khác nhau.
Ăn chay được chia ra nhiều chế độ ăn khác nhau như:
Ăn chay theo Phật giáo đại thừa: Không ăn các sản phẩm từ động vật và một số loại rau có mùi thơm của hành và tỏi.
Ăn chay có trứng: Có thể ăn trứng nhưng không ăn các sản phẩm từ sữa.
Ăn chay có sữa: Có thể ăn các sản phẩm từ sữa nhưng không được ăn trứng.
Ăn chay có cả trứng và sữa: Có thể ăn một số sản phẩm từ động vật hoặc từ sữa như trứng, sữa và mật ong.
Ăn chay hoàn toàn (ăn thuần chay): Không dùng tất cả các loại thịt động vật và sản phẩm từ động vật, bao gồm cả sữa, mật ong, trứng, và loại trừ bất kỳ sản phẩm nào được thử nghiệm trên động vật, hoặc sử dụng các trang phục có nguồn gốc từ động vật (như giày da, áo da, áo lông thú, lông vũ).
Ăn chay sống hay là ăn chay tươi: chỉ ăn các loại trái cây tươi và chưa nấu chín, các loại hạt và rau củ. Rau củ có thể chỉ được nấu chín lên đến một nhiệt độ nhất định.
Ăn chay theo Kỳ Na giáo: Có bao gồm sữa, nhưng không ăn trứng, mật ong, và các loại củ hay rễ cây.
Ăn chay theo chế độ thực dưỡng: chủ yếu ăn các loại ngũ cốc nguyên cám và đậu hoặc theo phương pháp dưỡng sinh của Ohsawa.
Các hình thức của việc ăn chay:
Ăn chay trường: Là việc lặp lại một chế độ ăn chay mỗi ngày và duy trì trong một khoảng thời gian dài hoặc suốt đời.
Ăn chayt theo chu kỳ: Là việc ăn chay vào một hoặc một số ngày cố định trong tháng hoặc trong năm.
So sánh ăn chay và thuần chay
Việc ăn chay ngày càng phổ biến và nó không chỉ dừng lại trong cộng đồng những người theo đạo. Hiện nay có không ít người đã theo đuổi lối sống lành mạnh này với nhiều lý do khác nhau như chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ môi trường hay bảo vệ động vật...
Một thực tế đó là khi nhiều phong cách ăn chay du nhập vào Việt Nam sẽ dẫn đến một số tranh cãi về các khái niệm ăn chay. Ví dụ như khái niệm và ăn chay thuần cũng không được phân chia rõ ràng. Thậm chí một số người đang theo đuổi các chế độ ăn chay cũng không phân biệt được hai khái niệm này.
Trước tiên, chay và thuần chay hiện nay được dùng rộng rãi và phổ biến để đặt tên cho chế độ hoặc các món ăn/thực phẩm. Chúng có thể sử dụng như danh từ hoặc tính từ.
Điểm chung của ăn chay và thuần chay đó là không dùng thịt động vật như lợn, gà, bò, cá và tất cả các loài khác để chế biến thức ăn và họ tập trung vào các sản phẩm chế biến từ thực vật. Tuy nhiên, ăn chay và ăn thuần chay vẫn có các điểm khác nhau, cụ thể:
|
|
Ăn chay (Vegetarian)
|
Ăn chay thuần (Vegan)
|
Khả năng bao quát
|
Bao gồm nhiều hình thức và nhiều chế độ ăn chay khác nhau.
|
Chỉ là một phương pháp ăn chay.
|
Loại đồ ăn
|
Khái niệm tổng hợp nhất nói đến việc kiêng tiêu thụ các sản phẩm liên quan đến hoạt động giết mổ động vật.
|
Một chế độ ăn loại bỏ tất cả các sản phẩm từ động vật bao gồm cả trứng, sữa, mật ong, các sản phẩm thử nghiệm trên động vật và các phục trang có chi tiết từ động vật.
|
Thời gian áp dụng
|
- Tùy vào chế độ ăn chay bạn lựa chọn, có thể áp dụng liên tục trong một khoảng thời gian hoặc đến suốt đời.
- Có thể ăn vào một số ngày cố định trong tháng, năm.
|
- Có thể áp dụng liên tục trong một khoảng thời gian hoặc đến suốt đời.
|
Tập trung
|
Chủ yếu nói về cách ăn uống.
|
Không chỉ là ăn uống mà còn là phong cách sống.
