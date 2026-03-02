Mới nhất
Những nguyên tắc không cần ăn chay trường mà vẫn khỏe mạnh

Thứ hai, 07:56 02/03/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Ăn chay không chỉ là định giới của Phật giáo mà còn là phương pháp dưỡng thân rất hiệu quả. Nhưng việc ăn chay trường thì không phải ai cũng có thể làm được.

Nhiều chay ít mặn

Nếu bạn không thể ăn chay hoàn toàn thì có thể kết hợp thêm với đồ mặn, nhưng với lưu ý, càng hạn chế đồ mặn càng tốt.

Đồ chay ít nhất phải chiếm 2/3 còn đồ mặn không vượt quá 1/3. Khi phối hợp hiệu quả thì hai loại thực phẩm này cho hiệu quả rất tốt về sức khỏe.

Mỗi ngày ăn 5 phần rau

Chất xơ trong rau có tác dụng tăng kết trực tràng, thực quản cùng thận, giảm tỷ lệ mắc nhiều chứng bệnh.

Những nguyên tắc không cần ăn chay trường mà vẫn khỏe mạnh - Ảnh 1.

Hoa quả rau xanh có thể trợ giúp bảo trì thể trọng, chống béo phì, giữ vóc dáng rất tốt. Mỗi ngày hãy ăn ít nhất 5 phần rau củ quả.

Bổ sung vitamin B11 vào bữa sáng

Vitamin B11 có nhiều trong các loại rau xanh, hoa quả và ngũ cốc, là nguồn chất rất có lợi cho hoạt động của trực tràng, dạ dày cùng tuyến sữa. Vì thế mà nguyên tắc dưỡng sinh này đặc biệt có lợi với bà bầu, người mẹ đang cho con bú.

Nước chanh, ô mai, măng, trứng, đậu, rau chân vịt, rau diếp, kê và các loại ngũ cốc là những thứ nên ăn vào bữa sáng.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Dưỡng sinh lưu ý, nên ăn ít lạp xưởng, xúc xích, chân giò hun khói hoặc các thực phẩm đóng hộp vì chúng không có lợi cho dạ dày cùng trực tràng. Mặt khác, những loại thực phẩm này còn tăng khả năng bị bệnh ung thư.

Bổ sung cà chua vào bữa ăn

Cà chua có khả năng làm chậm quá trình phát triển của bệnh ung thư nên cần bổ sung thêm vào bữa ăn. Các loại nước sốt, chế phẩm của cà chua cũng có tác dụng tương tự.

Những nguyên tắc không cần ăn chay trường mà vẫn khỏe mạnh - Ảnh 2.

Thường xuyên uống trà xanh

Mỗi ngày uống một chén trà sẽ làm sạch bàng quang, dạ dày, tụy, hạn chế các bệnh liên quan. Trà xanh có công hiệu kháng ung thư, loại bỏ nguy cơ ung thư trực tràng, ung thư gan, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Hạn chế uống rượu

Ung thư vòm họng, ung thư khoang miệng, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư vú đều có tương quan với số lượng rượu mà bạn uống. Uống rượu còn làm tăng nguy cơ tiến triển của bệnh ung thư. Nam giới mỗi ngày chỉ nên uống 2 chén, nữ giới 1 chén.

Uống nước trắng là tốt nhất

Uống nước trắng so với các loại đồ uống khác có thể gia tăng lượng nước trong cơ thể, tốt cho việc loại bỏ cặn vật trong bàng quang.

Chú ý các loại rau họ mù tạc

Các loại rau họ mù tạc như súp lơ, cải bắp, xà lách, có tác dụng kháng ung thư rất tốt. Trong đó có chứa các thành phần dinh dưỡng chống ung thư ruột, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung.

Hạn chế đồ chiên, nướng, sấy

Những thực phẩm chiên, nướng hoặc sấy chứa các chất gia tăng khả năng ung thư. Nên dùng các loại thực phẩm hấp, luộc, hầm sẽ an toàn hơn. Mặt khác, khi ăn thịt nên ăn kèm thêm các loại rau xanh có tác dụng chống ung thư.

Những nguyên tắc không cần ăn chay trường mà vẫn khỏe mạnh - Ảnh 3.

Dùng ô mai và nước mơ

Đây là hai loại thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng thực vật, chống oxy hóa, chống ung thư, làm chậm quá trình tăng trưởng của các tế bào ung thư.

Hạn chế đường

Tuy không hẳn có tác hại gây ung thư nhưng đường lại là nguyên nhân chính dẫn tới béo phì, thừa cân. Mà béo phì thì là một trong những tác nhân dễ mắc ung thư. Nên sử dụng các loại hoa quả ngọt thay vì dùng đường.

