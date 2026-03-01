Những con giáp trong 12 con giáp nên áp dụng phương pháp ăn chay để tăng vận khí, đổi vận
GĐXH - Ăn chay không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, mà còn giúp vận khí của bạn tăng lên, thúc đẩy mọi mặt cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Những con giáp trong 12 con giáp dưới đây nên áp dụng phương pháp này để đón nhiều thành công.
Vì sao nên ăn chay
Ăn chay tiết kiệm tài chính
Ăn chay mang lại những lợi ích về mặt tài chính mà bạn có thể thấy rõ sự khác biệt trong chi tiêu hàng tháng. Bạn sẽ tiết kiệm ít nhiều về chi phí nấu ăn do các loại rau, nấm, ... có giá thành thấp hơn thịt, cá.
Ngoài ra, ăn chay còn giúp tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh vì nguy cơ dành cho các loại bệnh đã giảm sút đi rất nhiều. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy, những người ăn chay tiết kiệm lên đến 750$/ năm so với người không ăn chay.
Nếu bạn muốn thưởng thức rau sạch, hãy trồng ngay tại ban công, sân thượng với mô hình rau thủy canh hay rau trong thùng xốp – mô hình này đem lại hiệu quả sản phẩm cao cho những người không chuyên.
Ăn chay cải thiện tâm trạng
Việc ăn chay đặc biệt còn giúp cải thiện đáng kể về mặt tâm trạng khi bạn đang buồn bực. Đây là kết luận được trường Đại học Benedictine đưa ra sau nghiên cứu của mình.
Nguồn thực phẩm động vật chứa nhiều axit arachidonic, gây nên cảm giác ức chế, buồn bực. Vì thế, khi ăn chay, tâm trạng của bạn sẽ thư giãn, thanh thản hơn rất nhiều do không tiếp xúc cùng chất kể trên trong thịt đỏ.
Ăn chay giúp ngăn ngừa bệnh
Các nghiên cứu khoa học uy tín cho thấy rằng: Ăn chay giúp phòng ngừa hiệu quả các loại bệnh phổ biến như: sỏi thận, béo phì, tiểu đường, tim mạch,... Ngoài ra, những thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thường ít mang các nguy cơ tiềm ẩn về mặt bệnh lý cho sức khỏe con người.
Chế độ ăn chay thường không có chất béo động vật mà chỉ có chất béo thực vật, dễ dàng hấp thụ vào cơ thể hơn. Bên cạnh đó, khi ăn chay, bạn sẽ nạp vào cơ thể nhiều hợp chất chống oxy hóa hơn, giúp cải thiện tuần hoàn và chống lão hoá sớm cho cơ thể.
Cần phải lưu ý một điều rằng để tránh các rủi ro có hại, bạn nên lựa chọn nguồn gốc thực phẩm uy tín, không chứa chất bảo quản, thuốc trừ sâu bệnh hóa học...
Người tuổi này nên ăn chay để vận may tới
Người tuổi dê – biến nguy thành an
Phong thủy cho biết, trong những con giáp thích hợp ăn chay, trước tiên phải kể tới người tuổi Mùi. Nếu có cảm giác công việc, chuyện tiền bạc hay tình cảm dạo gần đây đi xuống, gặp nhiều trở ngại, người tuổi dê nên áp dụng cho mình chế độ ăn chay hợp lý.
Có thể là ăn chay trường hoặc tuần chay, vừa thay đổi khẩu vị, lại giúp sức khỏe thêm dồi dào. Hơn thế, ăn chay còn là hình thức giúp tăng vận khí bản mệnh, mọi sự hanh thông thoáng đạt, biến nguy thành an, cuộc sống nhẹ tựa lông hồng, thổi bay mọi áp lực mà bạn đang phải đối mặt.
Theo giáo lý nhà Phật, ăn chay chính là cách hành thiện tích đức. Theo đó, nhiều người duy trì ăn chay thường xuyên cũng vì mong muốn hưởng nhiều phước báo lâu dài.
Người tuổi ngựa – tinh thần phơi phới
Theo phong thủy, nếu tinh thần của người tuổi ngựa cảm thấy xuống dốc. Có thể một phần do áp lực công việc, phần khác vì yếu tố tình cảm. Nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, bạn nên thử áp dụng chế độ ăn chay.
Ăn chay cũng đồng nghĩa với việc bạn không gián tiếp sát sinh, mà theo nhà Phật đó chính là bạn đang tạo nghiệp lành, tránh nghiệp ác.
Vì thế, vận khí ắt đi lên, may mắn nhiều hơn xui xẻo, luôn có quý nhân phù trợ trên bước đường công danh, sự nghiệp cũng như chuyển hóa vận cát lành, tình duyên hay gia đạo thêm tươi vui, yên ấm.
Người tuổi mèo – vận khí như hoa nở
Lúc tinh thần đi xuống, sức khỏe suy giảm, công việc gặp trở ngại, tài chính bế tắc… người tuổi mèo có thể nghĩ tới việc ăn chay.
Ban đầu có thể chưa quen, vì thế, người tuổi mèo có thể ăn chay theo ngày hoặc chay tuần chứ đừng nên ăn chay trường luôn.
Khi ăn chay, bạn sẽ cảm nhận rõ sự chuyển biến tích cực của sức khỏe cũng như vận khí tốt đẹp. Rắc rối trong công việc, tình cảm hay tài chính đều được giải quyết nhanh gọn, trả lại bầu không khí thảnh thơi cho bạn.
Người tuổi trâu – may mắn ngập tràn
Cũng theo phong thủy, nếu người tuỏi trâu cảm thấy sức khỏe và tâm trạng của người mình không tốt, thì ngoài việc giảm bớt cường độ công việc, con giáp này nên ăn chay để cải thiện cả sức khỏe và tinh thần.
Bạn sẽ cảm thấy vui tươi, thư thái hơn khi cơ thể khỏe mạnh. Từ đó thúc đẩy vận khí tăng, mang tới nhiều điều may mắn ở mọi phương diện của cuộc sống.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Mâm cúng rằm tháng Giêng 2026 cần gì? '6 không 3 có' chị em cần nhớĂn - 10 phút trước
GĐXH - Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng không khác nhiều so với mâm cỗ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên cũng có nhiều điểm phải lưu ý.
Nhờ lời cảnh báo của lão nông giàu kinh nghiệm, tôi sẽ không bao giờ mua loại bông cải xanh này nữa!Ăn - 58 phút trước
Một lão nông kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm làm vườn đã giải thích rất rõ ràng các dấu hiệu của một cây súp lơ xanh không nên mua.
Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đìnhẨm thực 360 - 4 giờ trước
GĐXH - Từ bỏ ánh hào quang showbiz để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, cuộc sống viên mãn của "phú bà" Ngọc Loan luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mạng xã hội trầm trồ không phải là những món đồ hiệu xa xỉ, mà lại là món ăn "Nem công - Chả phượng" mang đậm hồn cốt cung đình Huế được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mẩn đến kinh ngạc.
Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đụcĂn - 7 giờ trước
Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời dặn ấy lại là một triết lý sống thú vị.
Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mớiĂn - 23 giờ trước
Món ăn với những nguyên liệu quen thuộc trong những ngày Tết này được hầm cho đến khi thịt mềm tan, mang theo những lời chúc năm mới tốt lành, thịnh vượng.
Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả nămĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lễ lên tổ tiên.
Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Khám phá ngay các món ăn vặt hot nhất hiện nay đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn ẩm thực. Từ những món quen thuộc đến các xu hướng mới, bài viết này sẽ là mẹo vào bếp tuyệt vời để bạn tự tay làm những món ăn vặt ngon lành.
Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ TếtĂn - 1 ngày trước
Sau 4 ngày ăn cỗ Tết Việt, anh chàng khách Tây bất ngờ quay lại với món khoái khẩu giản dị và không ngần ngại cho điểm tuyệt đối.
Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' nàyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” – câu nói quen thuộc của người xưa cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngày 15 tháng 1 âm lịch. Năm 2026, Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) tiếp tục là dịp nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng tươm tất để cầu an, cầu tài và mong một năm hanh thông.
Vì sao người Nhật ăn cá sống mà không sợ nhiễm khuẩn?Ăn - 1 ngày trước
Nhiều người sợ hãi khi lần đầu thưởng thức sashimi; tự hỏi tại sao người Nhật kỹ tính và thận trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng lại thường xuyên ăn cá sống.
Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngonẨm thực 360
GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.