Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Sau Tết, 1 loại thực phẩm quen thuộc dễ khiến không gian bếp trở nên nặng nề nếu dùng sai cách

Thứ hai, 06:36 02/03/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tưởng chừng chỉ là món ăn tiện lợi, nhưng nếu dùng sai cách trong những ngày đầu năm lại có thể ảnh hưởng đến cảm giác phong thủy trong nhà.

Tết qua đi, căn bếp dần trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày. Thế nhưng có một loại thực phẩm quen thuộc mà nhiều gia đình vẫn sử dụng liên tục sau Tết, vô tình khiến không gian bếp trở nên bí bách, nặng mùi, thậm chí tạo cảm giác "khí tù" đó chính là cá khô và các loại hải sản khô.

Tưởng chừng chỉ là món ăn tiện lợi, nhưng nếu dùng sai cách trong những ngày đầu năm, cá khô lại có thể ảnh hưởng đến cảm giác phong thủy trong nhà.

Sau Tết, 1 loại thực phẩm quen thuộc dễ khiến không gian bếp trở nên nặng nề nếu dùng sai cách - Ảnh 1.

Vì sao cá khô dễ tạo cảm giác nặng nề sau Tết?

Sau chuỗi ngày thịt kho, giò chả, bánh chưng, nhiều gia đình chuyển sang ăn cá khô vì tiện, dễ bảo quản và "đưa cơm". Tuy nhiên, cá khô thường có mùi khá đậm. Khi chiên hoặc nướng, mùi lan rất lâu trong không gian bếp, thậm chí ám vào rèm cửa, quần áo.

Theo quan niệm dân gian, tháng Giêng là thời điểm "mở khí" cho cả năm. Không gian sống cần thông thoáng, sáng sủa. Những mùi nồng kéo dài bị xem là yếu tố làm không khí nặng hơn, thiếu sự tươi mới.

Dù không phải kiêng tuyệt đối, nhưng việc sử dụng cá khô liên tục trong những ngày đầu năm dễ khiến căn bếp mất đi sự nhẹ nhàng sau khi vừa dọn dẹp Tết.

Thực phẩm khô và tâm lý "tồn đọng"

Cá khô, mực khô vốn tượng trưng cho sự tích trữ. Sau Tết, nhiều gia đình có thói quen mua thêm đồ khô để "ăn dần cho tiện". Tuy nhiên, phong thủy truyền thống lại đề cao sự lưu thông tức không gian nên có sự thay đổi, tươi mới thay vì giữ mãi những thứ cũ.

Khi bếp thường xuyên có mùi khô nồng, cộng với đồ ăn để lâu, cảm giác trì trệ sẽ xuất hiện một cách vô thức. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hơn là yếu tố tâm linh.

Cá khô không xấu, thậm chí còn mang ý nghĩa "dư dả" vì có thể bảo quản lâu dài. Vấn đề nằm ở cách sử dụng. Nếu dùng, nên:

Chế biến với lượng vừa phải.

Mở cửa thông thoáng khi nấu.

Không để cá khô lộ thiên trong bếp quá lâu.

Kết hợp xen kẽ với món rau xanh, canh thanh nhẹ sẽ giúp không gian bếp cân bằng hơn.

Sau Tết, 1 loại thực phẩm quen thuộc dễ khiến không gian bếp trở nên nặng nề nếu dùng sai cách - Ảnh 2.

Tháng Giêng nên ưu tiên sự tươi mới

Sau Tết là thời điểm chuyển giao từ lễ hội sang nhịp sống bình thường. Một căn bếp có mùi thức ăn tươi, rau mới, nồi canh nóng thường tạo cảm giác dễ chịu hơn so với mùi chiên nướng nồng đậm.

Phong thủy thực chất bắt nguồn từ cảm nhận của con người. Không gian thông thoáng giúp tinh thần nhẹ nhàng, từ đó tạo cảm giác suôn sẻ cho những ngày đầu năm.

Không cần loại bỏ hoàn toàn cá khô khỏi bữa cơm tháng Giêng. Nhưng nếu nhận thấy căn bếp bắt đầu ám mùi, bí bách, đó có thể là lúc nên thay đổi thực đơn.

Sau Tết, điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều hay tích trữ thật lâu, mà là tạo cho không gian sống cảm giác mới mẻ, sáng sủa. Bởi một căn bếp nhẹ nhàng, thoáng đãng luôn giúp gia đình khởi đầu năm mới với tinh thần tích cực hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Đây mới là các món ăn chay càng ăn càng khỏe

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Một số món ăn chay dưới đây tuy đơn giản, thanh đạm nhưng lại rất có lợi cho thân thể. Hãy thường xuyên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để dưỡng sinh, thanh lọc cơ thể.

Mâm cúng rằm tháng Giêng 2026 cần gì? '6 không 3 có' chị em cần nhớ

Mâm cúng rằm tháng Giêng 2026 cần gì? '6 không 3 có' chị em cần nhớ

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng không khác nhiều so với mâm cỗ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên cũng có nhiều điểm phải lưu ý.

Nhờ lời cảnh báo của lão nông giàu kinh nghiệm, tôi sẽ không bao giờ mua loại bông cải xanh này nữa!

Nhờ lời cảnh báo của lão nông giàu kinh nghiệm, tôi sẽ không bao giờ mua loại bông cải xanh này nữa!

Ăn - 17 giờ trước

Một lão nông kỳ cựu với 30 năm kinh nghiệm làm vườn đã giải thích rất rõ ràng các dấu hiệu của một cây súp lơ xanh không nên mua.

Những con giáp trong 12 con giáp nên áp dụng phương pháp ăn chay để tăng vận khí, đổi vận

Những con giáp trong 12 con giáp nên áp dụng phương pháp ăn chay để tăng vận khí, đổi vận

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Ăn chay không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, mà còn giúp vận khí của bạn tăng lên, thúc đẩy mọi mặt cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Những con giáp trong 12 con giáp dưới đây nên áp dụng phương pháp này để đón nhiều thành công.

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đình

Người đẹp Ngọc Loan gây sốt khi thực hiện 2 món ăn đậm đà hương vị cung đình

Ẩm thực 360 - 20 giờ trước

GĐXH - Từ bỏ ánh hào quang showbiz để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, cuộc sống viên mãn của "phú bà" Ngọc Loan luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng điều khiến mạng xã hội trầm trồ không phải là những món đồ hiệu xa xỉ, mà lại là món ăn "Nem công - Chả phượng" mang đậm hồn cốt cung đình Huế được thực hiện với sự khéo léo và tỉ mẩn đến kinh ngạc.

Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đục

Tháng Giêng đừng nấu món này quá nhiều, các cụ xưa kiêng vì sợ gia đạo lục đục

Ăn - 1 ngày trước

Nghe có vẻ mê tín, nhưng đằng sau lời dặn ấy lại là một triết lý sống thú vị.

Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới

Vẫn là thịt ba chỉ nhưng kho cùng nguyên liệu này ngon lại thơm phức và cầu mong tài lộc, sức khỏe trong năm mới

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn với những nguyên liệu quen thuộc trong những ngày Tết này được hầm cho đến khi thịt mềm tan, mang theo những lời chúc năm mới tốt lành, thịnh vượng.

Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Một số mâm cơm cúng rằm tháng Giêng mang tài lộc, may mắn cả năm

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Rằm tháng Giêng là một trong những ngày lễ rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì vậy, vào ngày này các gia đình sẽ chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lễ lên tổ tiên.

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Món ăn vặt hot nhất hiện nay, ngon "nhức nách" mà bạn nên thử ngay

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Khám phá ngay các món ăn vặt hot nhất hiện nay đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn ẩm thực. Từ những món quen thuộc đến các xu hướng mới, bài viết này sẽ là mẹo vào bếp tuyệt vời để bạn tự tay làm những món ăn vặt ngon lành.

Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

Khách Tây chấm 10 điểm tuyệt đối cho 1 món Việt - là "chân ái" sau nhiều ngày ăn cỗ Tết

Ăn - 2 ngày trước

Sau 4 ngày ăn cỗ Tết Việt, anh chàng khách Tây bất ngờ quay lại với món khoái khẩu giản dị và không ngần ngại cho điểm tuyệt đối.

Xem nhiều

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Món ăn gần 1 triệu/ký khiến Hòa Minzy nức nở khen ngon

Ẩm thực 360

GĐXH - Hòa Minzy tấm tắc khen khi ăn món này. Đây cũng là món quen thuộc với nhiều tín đồ ẩm thực.

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Món ngon mỗi ngày giúp giải ngán, dọn tủ lạnh sau Tết: 20 mâm cơm gia đình thanh mát, dễ làm, đậm vị truyền thống Việt

Ẩm thực 360
Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Rằm tháng Giêng 2026: Nhất định không để mâm cúng thiếu món 'giữ vía' này

Ăn
Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Những món ăn "đại kỵ" trong ngày Tết đen đủi cả năm

Ăn
Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏ

Những món 12 con giáp nên ăn ngày Rằm tháng Giêng, càng ăn càng đỏ

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top