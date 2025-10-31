Mới nhất
1 tấn thuốc và vật tư y tế cho người dân vùng lũ Huế kịp thời từ Long Châu

Thứ sáu, 17:31 31/10/2025 | Xã hội
Sáng 31/10, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẩn cấp, nhanh chóng hỗ trợ ứng cứu 1 tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vật tư y tế thiết yếu cho người dân vùng lũ ở Huế, chung tay cùng người dân miền Trung khắc phục hậu quả bởi mưa lũ kéo dài.

Sau đợt mưa lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại Huế, Long Châu đã nhanh chóng chủ động cử đội ngũ nhân sự đến địa bàn để khảo sát, nắm bắt thực tế, đồng thời điều động 1 tấn thuốc và vật tư y tế, phối hợp cùng Sở Y tế thành phố trao tặng cho người dân tại các khu vực "rốn lũ". Hoạt động nhằm hỗ trợ bà con ứng phó kịp thời và phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thiên tai.

1 tấn thuốc và vật tư y tế cho người dân vùng lũ Huế kịp thời từ Long Châu - Ảnh 1.

Long Châu phối hợp cùng Sở Y tế thành phố trao tặng thuốc và vật tư y tế, hỗ trợ người dân Huế bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.

Các vật phẩm được trao tặng bao gồm thuốc cảm cúm, điều trị thiết yếu, Cloramin B cùng nhiều vật tư y tế hỗ trợ xử lý vết thương và chăm sóc sức khỏe tại chỗ, đặc biệt cần thiết trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu, mất điện và giao thông bị chia cắt.

Được biết, trong hơn một tuần qua, tại các địa phương khu vực Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên phạm vi rộng. Mưa lớn, kết hợp thủy triều cao, lũ trên sông Bồ (ở Huế), sông Thu Bồn (ở Đà Nẵng) đã vượt mức lũ lịch sử từ trước đến nay, nhiều sông khác trong khu vực đều vượt trên mức báo động 3, gây ngập lụt sâu trên diện rộng tại nhiều xã, phường, nhất là tại Huế và Đà Nẵng.

1 tấn thuốc và vật tư y tế cho người dân vùng lũ Huế kịp thời từ Long Châu - Ảnh 2.

Khu vực miền Trung bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa lũ. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, ngày 31/10, đại diện Long Châu tiếp tục trao 3 tấn thuốc và vật tư y tế cho người dân ở Đà Nẵng, Hội An và Quảng Ngãi, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, phần nào san sẻ khó khăn, xoa dịu nỗi đau để sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện Long Châu cho biết, ngoài hoạt động cấp thiết lần này, Long Châu vẫn sẽ hợp lực cùng chính quyền địa phương và các đơn vị triển khai nhiều chương trình thăm khám, chăm sóc sức khoẻ, chung tay cùng người dân tái thiết và ổn định sức khỏe sau thiên tai.

Nguyễn Thắng

