Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não hiến tạng cứu 2 bệnh nhân suy thận

Ekip phẫu thuật cúi đầu tri ân người bệnh hiến tạng trước khi phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngày 13/12/2025, tại bệnh viện gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác.

Trước khi phẫu thuật, ekip phẫu thuật cúi đầu tri ân người bệnh hiến tạng.

Theo bệnh viện, người bệnh nam bị đột quỵ não, được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, thở theo bóp bóng qua ống nội khí quản. Mặc dù đã được các bác sĩ tích cực điều trị, hồi sức và áp dụng các biện pháp chuyên môn cao nhất, tình trạng người bệnh không có dấu hiệu cải thiện.

Nhận định đây là trường hợp có khả năng chết não cao, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tư vấn cho gia đình về việc hiến tạng để cứu được nhiều người. Tuy đứng trước nỗi đau quá lớn, nhưng với tấm lòng nhân ái cao cả, gia đình đã có một quyết định thấm đẫm tình người để sự sống được tiếp nối, hồi sinh nhiều cuộc đời mới: Hiến tạng cứu người.

Sau khi có kết quả đánh giá chết não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với gia đình người bệnh và cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Bệnh viện đã phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ghép tạng hội chẩn để lựa chọn người bệnh phù hợp.

Kết quả, 2 quả thận được ghép cho 2 người bệnh suy thận mạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, mở ra cơ hội hồi sinh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bệnh này.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trân trọng tri ân nghĩa cử cao đẹp của người bệnh và gia đình. Nghĩa cử ấy đã thắp lên hy vọng, mang lại sự sống mới cho những người bệnh đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo.

Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng được quy định theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL



Từ ngày 1/1/2026, theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được quy định lại.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tại 4 vùng được quy định gồm:

Vùng I tăng 350.000 đồng, từ 4,96 triệu đồng/tháng lên 5,31 triệu đồng/tháng;

Vùng II tăng 320.000 đồng, từ 4,41 triệu đồng lên 4,73 triệu đồng/tháng;

Vùng III tăng 280.000 đồng từ 3,86 triệu đồng lên 4,14 triệu đồng/tháng;

Vùng IV tăng 250.000 đồng từ 3,45 triệu đồng lên 3,7 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu theo giờ tại Vùng I cũng tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ; Vùng II tăng từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ; Vùng III tăng từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ; và Vùng IV tăng từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Như vậy, mức lương tối thiểu nêu trên tăng khoảng 250.000-350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.

Xe quá tải làm sập cầu ở Tây Ninh

Nhịp giữa cầu sắt tạm trên đường tỉnh 831 (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh) bị sập. Ảnh: CTV

Theo TPO, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị đã ban hành thông báo khẩn, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu tạm Ông Mười Tâm tại lý trình Km 23+500, đường tỉnh 831 (xã Vĩnh Hưng) do nhịp giữa cầu bị sập.

Theo cơ quan chức năng, sự cố xảy ra lúc 3h10 sáng 11/12. Vào thời điểm này, xe cẩu biển số 63LA-0162 của công ty TNHH CK VT Thuận Thành Phong - có tải trọng 38 tấn, tức vượt hơn 4 lần tải trọng của cầu tạm đã lưu thông qua đây khiến cầu sập nhịp giữa.

Sự cố khiến giao thông khu vực xã Vĩnh Hưng bị tê liệt, buộc ngành chức năng phải đưa ra các lộ trình thay thế.

Đáng chú ý, tuyến đường vòng dành cho xe tải nặng dài gần 50km, khiến nhiều tài xế mất thêm thời gian và chi phí đi lại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và tài xế tuân thủ tuyệt đối biển báo, hướng dẫn trên hiện trường nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian khắc phục sự cố.

Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Số bệnh nhân tăng, cơ sở lên tiếng xin lỗi

Cơ sở bánh mì HV lên tiếng xin lỗi sau vụ hàng loạt bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc.

Theo Báo Sức khỏe & Đời sống, liên quan đến vụ hàng loạt bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, cơ sở này đã lên tiếng xin lỗi.

Đăng tải trên fanpage, cơ sở Bánh mì H.V viết: "Chân thành xin lỗi quý khách hàng về sự cố an toàn thực phẩm xảy ra trong thời gian vừa qua tại Quảng Ngãi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của nhiều người".

Cơ sở này cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình kiểm soát và chế biến thực phẩm. "Hiện nay, hệ thống đã tạm ngưng hoạt động và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh nguyên nhân và khắc phục. Bánh mì H.V đã và đang liên hệ thăm hỏi, hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của quý khách hàng và cam kết chỉ hoạt động trở lại khi bảo đảm an toàn tuyệt đối theo quy định", bài đăng trên fanpage viết.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, tính đến sáng 15/12, đã có 105 người vào bệnh viện cấp cứu, khám và điều trị nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì H.V. Trong số này, 73 bệnh nhân đang phải điều trị nội trú tại các bệnh viện, 32 trường hợp đã được khám, theo dõi và cho về nhà. Các bệnh nhân đều có triệu chứng chung là nôn ói, sốt, tiêu chảy.

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 1/7/2026

Từ 1/7/2026, 8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng (sửa đổi). Ảnh minh họa: TL

Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi), luật có hiệu lực từ 1/7/2026. Trong đó một trong những điểm mới quan trọng là mở rộng 8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng. Bao gồm:

1. Công trình bí mật Nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách; công trình thuộc dự án đầu tư công đặc biệt; công trình thuộc dự án đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt; công trình xây dựng tạm theo quy định tại Luật này; công trình xây dựng tại khu vực đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Công trình thuộc dự án đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, VKSND tối cao, TAND tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư xây dựng.

3. Công trình xây dựng theo tuyến trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; công trình xây dựng theo tuyến ngoài khu vực được định hướng phát triển đô thị, được xác định theo quy hoạch đô thị và nông thôn hoặc quy hoạch chi tiết ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận phương án tuyến.

4. Công trình trên biển thuộc dự án đầu tư xây dựng ngoài khơi đã được cấp có thẩm quyền giao khu vực biển để thực hiện dự án; cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không, công trình bảo đảm hoạt động bay ngoài cảng hàng không.

5. Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

6. Công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và đã được phê duyệt theo quy định.

7. Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 và không thuộc một trong các khu vực: Khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung thành phố; khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung đô thị thuộc tỉnh, thuộc thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế, khu du lịch quốc gia; khu vực xây dựng được xác định trong quy hoạch chung xã; khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

8. Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi mục đích và công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật.