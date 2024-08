10 lần xem lại Sex and the City, tôi nhận ra bộ phim không chỉ có cảnh nóng, mà nhấn mạnh 1 điều cực quan trọng của phụ nữ

Bạo ngay từ tên gọi, Sex And The City nổi tiếng khắp thế giới sau khi lên sóng HBO (Mỹ) từ năm 1998 đến năm 2004, với tổng cộng 6 mùa và 94 tập. 10 năm sau khi kết thúc, Sex And The City mới đến Việt Nam với cái tên hiền lành hơn "Chuyện ấy là chuyện nhỏ". Nhưng cảnh nóng không phải là thứ duy nhất mà loạt phim sitcom nổi tiếng này mang đến cho khán giả. Đó còn là câu chuyện về phụ nữ, tình bạn, tình yêu và ý nghĩa cuộc sống.



Ai cũng nhìn thấy “câu chuyện của mình” từ 4 người phụ nữ

Bộ phim xoay quanh bốn người phụ nữ - Carrie (do Sarah Jessica Parker thủ vai), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis), và Miranda (Cynthia Nixon) - sống ở New York. Họ là những phụ nữ thành đạt, độc lập, luôn khao khát yêu đương và có một mối quan tâm chung là đàn ông, hay nói cách khác là tình cảm cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Carrie Bradshaw (do diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai) là nhân vật dẫn dắt câu chuyện, cũng là trung tâm của câu chuyện, được xem như hiện thân của tác giả Bushnell. Cô là tác giả chuyên mục "Sex and the City" được đăng hàng tuần trên tờ The New York Star, nổi tiếng với phong cách thời trang độc đáo. Dù Carrie có nhiều mối quan hệ tình cảm dài hơi, nhưng chuyện tình với Mr. Big mới là tâm điểm của bộ phim, nhờ vào sự phức tạp, đa chiều và đầy bất ổn của mối quan hệ này.



Samantha Jones (được thủ vai bởi diễn viên Kim Cattrall), là người lớn tuổi nhất trong nhóm, nhưng cũng là người tự tin nhất về mặt tình dục. Là một nữ doanh nhân độc lập, Samantha thể hiện sự mạnh mẽ, thẳng thắn và không ngại thử nghiệm mọi kiểu quan hệ, tự gọi mình là "try-sexual". Cô luôn trung thành và khích lệ bạn bè, dù họ có mắc sai lầm. Cuối cùng, Samantha vượt qua căn bệnh ung thư và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới bên người tình trẻ, diễn viên và người mẫu Smith Jerrod.



Charlotte York (được thủ vai bởi diễn viên Kristin Davis) là người bảo thủ và lạc quan nhất trong nhóm bốn người. Làm việc tại một phòng tranh nghệ thuật, Charlotte luôn hy vọng tìm thấy “chàng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng bóng” của mình. Với cô, lãng mạn và tình cảm luôn quan trọng hơn tình dục, và cô tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc truyền thống trong tình yêu và hẹn hò. Cuối cùng, Charlotte cùng người bạn đời của mình, Harry, quyết định nhận nuôi một bé gái châu Á.

Miranda Hobbes (do diễn viên Cynthia Nixon thủ vai) lại là một phụ nữ ưu tiên sự nghiệp và có cái nhìn hoài nghi về đàn ông. Tốt nghiệp trường luật Harvard, Miranda - người bạn thân nhất của Carrie - là một người tự tin và lý trí. Ban đầu, cô có vẻ ngoài cứng rắn, nam tính, nhưng dần trở nên nữ tính hơn sau khi bắt đầu mối quan hệ với Steve Brady. Khi con trai cô chào đời, Miranda phải nỗ lực để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Cuối loạt phim, Miranda sống hạnh phúc bên chồng con.

Bộ phim Sex and the City không chỉ thu hút khán giả nhờ cốt truyện hấp dẫn mà còn bởi những mô tả chân thực về tình yêu, từ tâm hồn cho tới thể xác, dựa trên cuốn sách cùng tên của nhà báo chuyên về đề tài này, Candace Bushnell.

Hình ảnh bỏng mắt chỉ là yếu tố thu hút ban đầu, chiều sâu và sự tinh tế mới là “chìa khóa hút fan”

Khi được giới thiệu tại Việt Nam, Sex and the City ngay lập tức bị gắn nhãn “phim người lớn” trong suy nghĩ của nhiều người, kể cả những ai chưa từng xem. Tuy nhiên, thuật ngữ này dễ gây hiểu lầm khi so sánh với "adult movie" trong văn hóa Mỹ, vốn là từ chỉ các phim khiêu dâm.

Thực tế, Sex and the City là một loạt phim truyền hình được xếp hạng TV-MA (không phù hợp cho khán giả dưới 17 tuổi), phát sóng trên kênh HBO - một kênh truyền hình có độ phổ biến rộng rãi. Tình dục là một chủ đề quan trọng trong phim, nhưng không phải là yếu tố duy nhất.

Bộ phim còn khai thác sâu sắc suy nghĩ, tình cảm của các nhân vật, cùng ý nghĩa của hành vi tình dục trong mối quan hệ và thậm chí là trong cuộc đời họ. Những cảnh bỏng mắt cũng chính là phân cảnh sẽ tạo ra bước ngoặt trong mỗi tập phim.

Chẳng hạn như, nhiều khán giả khi xem Sex and the City thường nhận xét Samantha là mẫu phụ nữ mình hướng tới. Là người giàu có nhất trong nhóm bạn và giữ vai trò giám đốc quan hệ công chúng, Samantha thường xuyên sử dụng những món đồ xa xỉ và thời thượng để thể hiện đẳng cấp của mình. Cô không ngần ngại đầu tư vào các trang phục và phụ kiện từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Samantha Jones luôn thể hiện sự tự tin và táo bạo không chỉ qua phong cách sống mà còn qua cách ăn mặc. Cô từng khẳng định: "Tôi có thể khiêu vũ trong bộ váy này ngay cả ở tuổi 52", thể hiện sự tự do và phóng khoáng trong việc lựa chọn trang phục.

Thỉnh thoảng, Samantha xuất hiện trên phố với những bộ trang phục sặc sỡ, diêm dúa cùng các phụ kiện nổi bật như khuyên tai lớn. Nhưng điều đó không quan trọng với cô, vì Samantha chỉ đơn giản mặc những gì mình thích.



Nhân vật này còn ghi dấu ấn sâu đậm với câu nói: "Em yêu anh nhưng em yêu bản thân mình hơn." Đây là câu nói mà nhiều phụ nữ có thể đồng cảm. Cuộc sống của cô ấy coi đàn ông chỉ là một phần, không bao giờ là trung tâm. Samantha luôn dùng lý trí để quyết định tương lai của các mối quan hệ, ngay cả khi gặp người phù hợp.

Trong khi đó, Carrie Bradshaw được nhận xét là người dại dột và mù quáng trong tình yêu. Tuy nhiên, khi đối diện với chính những mối quan hệ của mình, không ít người nhận ra rằng họ cũng đã từng có những quyết định tương tự như Carrie.

Thực tế là khi đưa ra lời khuyên trong câu chuyện của người khác, chúng ta thường mạnh mẽ và quyết đoán. Nhưng khi đối diện với vấn đề của chính mình, đặc biệt là trước những người đàn ông giàu có, lịch lãm và đầy khả năng thao túng tâm lý như Mr. Big, sự tỉnh táo trở nên khó kiểm soát.



Nói một cách khác, Sex and the City khơi gợi sự tò mò của người xem bằng các cảnh nóng, đồng thời khiến họ suy ngẫm về ý nghĩa đằng sau chúng. Những hình ảnh bỏng mắt có thể là yếu tố thu hút ban đầu, nhưng chính chiều sâu và sự tinh tế mới là điều khiến khán giả gắn bó với “Sex and the City” suốt sáu mùa chiếu.

(Tổng hợp)

Thùy Linh