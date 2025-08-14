Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhất

Đó là điều mà bà Trần Chu nhận ra sau trải nghiệm "sống thử" với bạn trai. Bà nhận ra: Tuổi già không dựa dẫm vào ai mới thật sự thoải mái và an yên.

Tìm kiếm sự đồng hành trong tuổi già

Bà Trần Chu, 67 tuổi, từng công tác 33 năm trong một tổ chức công cộng ở Trung Quốc. Sau khi nghỉ hưu, bà nhận mức lương hưu 9.600 NDT (khoảng 35 triệu đồng) – con số đáng mơ ước.

Như nhiều người ở tuổi già, bà sợ cô đơn và mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới.

Tham gia câu lạc bộ khiêu vũ tại địa phương, bà quen cô Vương, một người nhiệt tình mai mối cho bà với ông Ninh, 62 tuổi, giáo viên vật lý đã nghỉ hưu, lương hưu khoảng 7.000 NDT (25 triệu đồng), sống một mình và có ba con trai ở gần.

Sau vài buổi gặp gỡ, họ trở thành người yêu và quyết định sống chung.

Ban đầu, bà Trần thấy ông Ninh phong độ, nề nếp, yêu thương con cháu. Nhưng chỉ ít lâu, những bất đồng trong sinh hoạt bắt đầu xuất hiện.

Khi tuổi già gắn với trách nhiệm không mong muốn

Về sống cùng ông Ninh, bà Trần gánh vác toàn bộ việc nhà vì ông vốn quen được vợ cũ chăm sóc và không động tay vào việc nội trợ.

Ông cũng thường xuyên đón cháu trai 4 tuổi về trông, khiến bà nhiều lần trở thành "bảo mẫu bất đắc dĩ".

Ngoài ra, con trai và con dâu ông Ninh thường ghé ăn tối nhưng hiếm khi giúp dọn dẹp.

Mỗi lần, bà Trần một mình thu dọn trong bếp, nhìn ông Ninh và con cháu vui đùa ngoài phòng khách, cảm giác mình là "người ngoài" ngày càng rõ rệt.

Chi phí sinh hoạt bà vẫn chia sẻ để không bị lệ thuộc kinh tế, nhưng đổi lại, thời gian cho sở thích và niềm vui riêng bị thu hẹp.

Cuộc sống tuổi già vốn cần thư thái, nhưng bà lại thấy mệt mỏi và gò bó hơn.

Bà Trần quyết định chia tay và trở lại cuộc sống độc thân. Bà đọc sách buổi sáng, tắm nắng trên ban công, xem phim yêu thích, nấu ăn cho chính mình và thi thoảng đi du lịch ngắn ngày. Ảnh minh hoạ

Trở lại tuổi già độc lập và an yên

Cuối cùng, bà Trần quyết định chia tay và trở lại cuộc sống độc thân. Bà đọc sách buổi sáng, tắm nắng trên ban công, xem phim yêu thích, nấu ăn cho chính mình và thi thoảng đi du lịch ngắn ngày.

Về tài chính, bà hoàn toàn tự chủ, có nhà riêng, lương hưu ổn định và còn kiếm thêm thu nhập từ việc chia sẻ cuộc sống hưu trí trên mạng. Dù không nhiều, nhưng điều đó mang lại niềm vui và sự tự hào.

Bà nhận ra tuổi già không nhất thiết phải có người kề bên mới bớt cô đơn. Chỉ cần biết tự tạo niềm vui, tận hưởng từng khoảnh khắc và giữ được sự độc lập, ta sẽ thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Lựa chọn của bạn sẽ quyết định tuổi già bạn sống ra sao

Sau khi về già, nhiều người sẽ cảm thấy cô đơn, trống vắng, và muốn tìm mổ nửa con lại để cùng nhau chăm sóc và tận hưởng.

Nhưng cũng sẽ có những người muốn tìm đến một cuộc sống tự do, thoải mái về cả đầu óc lẫn tư tưởng.

Bạn có thể lựa chọn điều gì cũng được nhưng bản thân phải thấy dễ chịu và hạnh phúc nhất, có vậy thì khi về già lòng mới an yên.

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ GĐXH - Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chồng bà khẩn thiết căn dặn một điều. Ba năm sau, bà mới hiểu rằng, nhờ giữ trọn lời hứa ấy, tuổi già của mình mới thực sự được tự do.