Trong từ điển không có 2 từ 'yêu thầm': 4 cung hoàng đạo yêu ai là công khai ngay từ phút đầu
GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, khi trái tim rung động, họ chẳng ngần ngại bày tỏ tình cảm một cách công khai và nồng nhiệt. Yêu thầm ư? Không hề tồn tại trong từ điển của họ.
Một số cung hoàng đạo sinh ra đã mang trong mình sự thẳng thắn và nhiệt huyết. Một khi đã thích ai, họ lập tức thể hiện ra mặt, sẵn sàng để cả thế giới biết rằng mình đang yêu.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu là phải hành động ngay
Bạch Dương nổi tiếng là cung hoàng đạo bộc trực, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Khi phải lòng ai đó, họ không bao giờ chọn cách im lặng.
Yêu thầm, thích thầm… những khái niệm ấy dường như không tồn tại trong từ điển sống của Bạch Dương.
Với họ, việc chần chừ chỉ khiến bản thân mất cơ hội. Trong khi bạn còn đang do dự tìm cách che giấu cảm xúc, thì người ấy có thể đã thuộc về một ai khác.
Bạch Dương tin rằng, thay vì ngồi tưởng tượng viễn cảnh đẹp đẽ, tốt hơn hết là tìm cách tiếp cận, làm quen, và từng bước chinh phục trái tim người ấy.
Cung hoàng đạo Song Tử: Nhanh nhẹn, linh hoạt và không ngại bày tỏ
Song Tử vốn là cung hoàng đạo có tính cách hoạt bát, ưa sôi nổi, ghét sự im lặng và đơn điệu. Vì thế, khi yêu, họ cũng chẳng thể ngồi yên một chỗ ôm cảm xúc trong lòng.
Ngay khi nhận ra mình thích ai, Song Tử sẽ nhanh chóng tìm cách "thả tín hiệu", từ những câu nói đùa dí dỏm, ánh mắt tinh nghịch cho tới những buổi trò chuyện kéo dài hàng giờ.
Đặc biệt, Song Tử không ngại bày tỏ trực tiếp, bởi họ tin rằng chỉ khi đối phương biết, tình yêu mới có cơ hội nảy nở.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Trầm lặng nhưng yêu là "tấn công toàn lực"
Bọ Cạp thường được biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và khó đoán. Nhưng trong tình yêu, khi đã tìm thấy "người trong mộng", cung hoàng đạo này sẽ trở nên chủ động, thậm chí có phần táo bạo.
Một khi xác định mục tiêu, Bọ Cạp sẽ không để mình rơi vào cảnh yêu đơn phương dằn vặt.
Họ muốn nhanh chóng nắm tay người ấy và cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào.
Để làm được điều này, Bọ Cạp sẵn sàng thay đổi từ một người kín tiếng thành người biết pha trò, từ lặng lẽ thành chăm nói những lời quan tâm, thậm chí "thả thính" bằng những câu ngọt lịm đến sến súa.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời
Sư Tử là cung hoàng đạo mang năng lượng của sự tự tin và nhiệt huyết. Khi yêu, họ giống như ánh mặt trời giữa mùa hè, rực rỡ, ấm áp và không thể che giấu.
Sư Tử không muốn phí hoài thời gian quý giá của tuổi trẻ vào việc yêu thầm. Họ tin rằng tình cảm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được bày tỏ và được đón nhận.
Vì thế, khi đã để ý ai, Sư Tử sẽ nhanh chóng tìm cách tiếp cận, đồng thời thể hiện những điểm mạnh của mình để gây ấn tượng.
4 cung hoàng đạo sống thật với trái tim mình
Bạch Dương, Song Tử, Bọ Cạp và Sư Tử là bốn cung hoàng đạo tiêu biểu cho kiểu yêu thẳng thắn, nồng nhiệt.
Họ không tin vào việc giấu cảm xúc hay chờ đợi quá lâu. Với họ, nếu đã yêu, hãy nói ra, bởi yêu thầm chỉ khiến bản thân nuối tiếc.
Dù câu trả lời là "đồng ý" hay "từ chối", họ vẫn cảm thấy nhẹ lòng vì đã sống thật với cảm xúc. Và đôi khi, chính sự chân thành, dũng cảm ấy lại trở thành điểm cộng khiến đối phương rung động.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
