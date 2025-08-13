Nuôi con đồng đội suốt 14 năm: Cựu chiến binh nhận lại điều bất ngờ khi tuổi già cô độc
GĐXH - Không cùng huyết thống nhưng suốt 14 năm, ông Lượng vẫn nuôi nấng, chăm sóc con trai của người đồng đội đã khuất như con ruột. Đến khi tuổi già, ông mãn nguyện vì tình nghĩa bền chặt được đáp lại.
Tình đồng đội
Năm ấy, Vương Đông Lượng, chàng lính trẻ Trung Quốc, được phân công học việc tại một nhà máy cơ khí. Công việc vất vả, nhưng nhờ gặp ông Hải - đồng hương, đồng đội – ông đã tìm thấy chỗ dựa.
Ông Hải không chỉ tận tình chỉ dẫn mà còn giúp Vương Đông Lượng nhanh chóng bắt nhịp với công việc.
Ngày rời quân ngũ, mỗi người rẽ sang một con đường. Ông Vương làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm, còn ông Hải mở tiệm sửa xe ở thị trấn.
Dù không còn sát cánh nơi thao trường, họ vẫn giữ tình thân, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần.
Tin dữ và quyết định đầy cảm xúc
Có một thời gian bận rộn, ông Vương ít liên lạc. Đến khi nghe tin ông Hải qua đời vì bạo bệnh, ông vội vã tìm đến, lặng người khi thấy con trai ông Hải, Tiểu Minh, ngồi bên người ông nội già yếu.
Không lâu sau, biến cố ập đến: ông nội Tiểu Minh cũng qua đời. Cậu bé mồ côi, bơ vơ giữa dòng đời.
Gia đình họ hàng bàn chuyện đưa vào trại trẻ mồ côi, nhưng ông Vương phản đối. Ông sợ đứa trẻ sẽ lớn lên trong thiếu thốn tình thương.
14 năm yêu thương không điều kiện
Khi ấy, kinh tế gia đình ông Vương chẳng dư dả. Ông còn phải nuôi hai con ruột bằng tuổi Tiểu Minh. Nhưng nhớ đến ân tình với người đồng đội cũ, ông vẫn đưa cậu bé về, coi như con ruột.
Để lo đủ chi phí, ông nhận thêm việc, có ngày làm quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Đáp lại, Tiểu Minh ngoan ngoãn, học giỏi, đỗ vào trường đại học trọng điểm.
Bất ngờ, cậu xin nhập ngũ, một phần để thực hiện ước mơ, một phần vì hiểu cảnh ông Vương đang bế tắc khi vợ mắc bệnh nặng, cần tiền chữa trị.
Hai năm sau, Tiểu Minh được nhận vào học viện quân sự, rồi công tác tại một cơ quan nhà nước ở thành phố.
Chỗ dựa tuổi già
Vợ qua đời, các con ruột lập gia đình, ít khi về thăm, ông Vương sống một mình trong căn nhà cũ. Người thường xuyên gọi điện hỏi han, chu cấp sinh hoạt phí cho ông lại chính là Tiểu Minh.
Có lần ông Vương bị tai nạn giao thông, con ruột chỉ ghé qua một lát, nhưng Tiểu Minh lập tức đưa ông lên thành phố chăm sóc đến khi bình phục.
Cuộc sống tuổi già của ông Vương không giàu sang, nhưng ông mỉm cười mãn nguyện. Bởi điều ông nhận lại không chỉ là sự báo hiếu, mà là minh chứng sống cho tình nghĩa đồng đội, cho một trái tim biết ơn và thủy chung.
Theo Toutiao
Bị 'quỵt' 360 triệu sính lễ, chàng trai đến nhà phát hiện bạn gái đã là bà nộiChuyện vợ chồng - 2 giờ trước
Bị bạn gái ép đưa thêm tiền sính lễ, thanh niên cùng gia đình về tận nhà tìm nguyên nhân thì bất ngờ phát hiện cô đã lên chức bà nội.
Người phụ nữ bật khóc sau 8 năm kết hôn vì phát hiện cú lừa của bố mẹ đẻGia đình - 13 giờ trước
Nghĩ đến chuyện em trai được ở trong căn nhà lớn, nội thất hoành tráng còn mình phải đi vay lãi trả nợ, lòng cô đau như cắt. Cuối cùng cô nhận ra, bố mẹ thực sự chỉ quý trọng em trai.
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giangNuôi dạy con - 18 giờ trước
GĐXH - Chỉ vài phút mỗi tối trước khi con chìm vào giấc ngủ, nếu cha mẹ thực hiện đúng cách, con không chỉ trở nên khôn khéo, giàu cảm xúc mà còn sở hữu tương lai đầy triển vọng.
4 câu hỏi 'nghe ngớ ngẩn' nhưng chỉ trẻ thông minh mới hay hỏi: Cha mẹ đừng vội gạt điNuôi dạy con - 23 giờ trước
GĐXH - Không phải bảng điểm đẹp hay trí nhớ siêu phàm, đôi khi chỉ một câu hỏi "ngược đời" cũng đủ để nhận ra con bạn là một đứa trẻ thông minh vượt tuổi.
Trong từ điển không có 2 từ 'yêu thầm': 4 cung hoàng đạo yêu ai là công khai ngay từ phút đầuGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, khi trái tim rung động, họ chẳng ngần ngại bày tỏ tình cảm một cách công khai và nồng nhiệt. Yêu thầm ư? Không hề tồn tại trong từ điển của họ.
4 hành vi ở trẻ cho thấy mối quan hệ vợ chồng bạn đang rất tệGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Có nghĩa là mọi trạng thái trong gia đình, bao gồm bầu không khí và mối quan hệ giữa cha mẹ, đều sẽ được phản ánh lên đứa trẻ.
Tuổi già kiệt quệ của cụ ông 70 tuổi vì con cháu 'gặm nhấm' không buôngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Nửa sau cuộc đời, lẽ ra là khoảng thời gian hưởng thụ an nhàn bên gia đình, nhưng với ông Lưu, tuổi già là chuỗi ngày bận rộn, vất vả và kiệt quệ vì con cháu.
Gần 400 triệu tiền sính lễ và nỗi đau của người đàn ông mất 2 tay lần đầu yêuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Được mai mối với bạn gái quen qua mạng, người đàn ông mất 2 tay tin rằng mình đã tìm được tình yêu thực sự, quyết định gửi gần 400 triệu đồng cho cô ta.
Vượt mọi rào cản đến với nhau, hai cô gái hạnh phúc đón cặp song sinh thiên thầnChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Sự xuất hiện của hai đứa trẻ khiến cuộc sống của cặp đôi đồng giới trở nên mới mẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Tình yêu của họ cũng nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình.
Nghỉ hưu, tôi làm 3 việc để trả nợ nhà giúp con cho đến khi biết mình đã hy sinh vô nghĩa sau một chuyến du lịchGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Hai năm sau khi nghỉ hưu, tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi để trả món nợ 350 triệu mua nhà cho con trai, con dâu. Nhưng khi món nợ vừa dứt, một chuyến du lịch cùng các con đã khiến tôi bàng hoàng.
Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lênNuôi dạy con
GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.