Thẳng thắn đến mức mất lòng: 4 cung hoàng đạo tâm không xấu nhưng dễ gây tổn thương người khác
GĐXH - Với những cung hoàng đạo này, việc nói thẳng, nói thật đã trở thành thói quen. Tuy nhiên, đôi khi chính họ cũng không nhận ra rằng lời nói của mình vô tình làm người khác bị tổn thương.
Cung hoàng đạo Sư Tử: Kiêu hãnh và nóng nảy
Sư Tử nổi tiếng là cung hoàng đạo tự tin, kiêu hãnh, chẳng ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình ở bất cứ đâu.
Với cá tính mạnh mẽ "đầu đội trời, chân đạp đất", họ luôn thể hiện quan điểm một cách trực diện.
Vấn đề là, khi lời nói được thốt ra trong lúc nóng giận, chúng có thể trở thành "vũ khí" làm người khác đau lòng.
Dù không hề có ý xấu, Sư Tử vẫn dễ bị xa lánh nếu không kiểm soát cảm xúc và cách diễn đạt.
Cung hoàng đạo Bạch Dương: Nói nhanh hơn nghĩ
Có Bạch Dương bên cạnh, bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ nhờ năng lượng tích cực của họ.
Nhưng cũng chính vì tính "thẳng như ruột ngựa" mà đôi khi họ vô tình làm người khác buồn lòng.
Bạch Dương thường nói ra điều mình nghĩ ngay lập tức, bất kể hậu quả.
Họ không che giấu cảm xúc, điều này giúp người khác yên tâm vì hiếm khi bị lừa dối, nhưng cũng đồng nghĩa với việc những lời góp ý của họ có thể khá… đau.
Cung hoàng đạo Nhân Mã: Vô tư đến vô tâm
Nhân Mã mang đến sự vui vẻ và thoải mái cho mọi người, nhưng tính vô tư quá mức lại khiến họ không kiểm soát được lời nói.
Họ dễ buột miệng những câu làm người khác xấu hổ, thậm chí tổn thương, rồi… quên ngay sau đó.
Điều đáng buồn là, dù có xin lỗi, họ cũng khó xóa được ấn tượng xấu, bởi "lời nói như bát nước đổ đi".
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Cầu toàn và khắt khe
Là người yêu sự hoàn hảo, Xử Nữ luôn tìm ra điểm chưa tốt để góp ý.
Họ đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và cả người khác, và khi ai đó không đáp ứng được, họ dễ buông lời nhận xét thẳng thắn đến mức gây áp lực, thậm chí khiến người nhạy cảm cảm thấy mình kém cỏi.
4 cung hoàng đạo cần tinh tế trong lời nói
Thẳng thắn là một đức tính tốt, nhưng cách diễn đạt mới là yếu tố quyết định lời nói có khiến người khác dễ tiếp nhận hay không.
Chẳng ai lại thích mình bị chê trách một cách thẳng tuột, kể cả bạn cũng vậy phải không? Vì vậy, hãy biến những nhận xét của bạn thành những lời góp ý tích cực, một cách nhẹ nhàng, dễ nghe.
Với những cung hoàng đạo này, chỉ cần tinh tế hơn một chút, lời nói sẽ vừa giữ được sự chân thật, vừa tránh làm tổn thương người khác.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
