Cụ ông 76 tuổi lái xe 760km đi gặp 'Á hậu' quen qua mạng và cú sốc bẽ bàng

Thứ tư, 20:49 13/08/2025 | Gia đình
Người đàn ông 76 tuổi sốc khi biết mình rơi vào vụ lừa tình trên mạng, sau khi lái xe 760km đến gặp người mà ông tin là "vợ tương lai" của mình.

Cụ ông 76 tuổi lái xe 760km đi gặp 'Á hậu' quen qua mạng và cú sốc bẽ bàng - Ảnh 1.

Sophie Vouzelaud và chồng Fabien Boutamine chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội. Ảnh: Thesun

Cụ ông Michel (76 tuổi, Bỉ), đã góa vợ 4 năm. Ông phát hiện mình bị lừa tình sau một chuyến đi dài 760km.

Ông cho biết, mình quen biết một cô gái qua mạng tự nhận là Sophie Vouzelaud, Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Pháp năm 2007. Sau một thời gian trò chuyện, kẻ giả mạo khiến ông tin rằng mình đang yêu đương với người nổi tiếng.

Kẻ giả mạo đã lừa ông Michel suốt một thời gian dài. Ông còn tin tưởng chuyển tiền cho cô ta, với con số tổng cộng lên tới 35.000 USD (hơn 915 triệu đồng). Ông tin cô gái quen qua mạng này sẽ là người vợ tương lai của mình.

Và một ngày, ông quyết định đến Pháp để gặp cô. Tuy nhiên, thay vì gặp được "vợ tương lai", ông đã phải chịu một cú sốc bẽ bàng.

Ông lái xe vượt qua quãng đường 760km đến tận nhà của Sophie Vouzelaud ở Saint-Julien, Pháp, vào ngày 9/7. Khi đến nơi, người ra mở cửa là chồng của Sophie – anh Fabien Boutamine, tờ New York Post đưa tin hôm 19/7.

"Tôi phải quay video lại, vì có một người đàn ông bấm chuông và nói rằng ông ấy là chồng tương lai của Sophie Vouzelaud. Tuy nhiên, tôi mới là chồng hiện tại của cô ấy", Fabien nói trong đoạn video do chính anh quay vào thời điểm đó.

Sau vài phút trao đổi căng thẳng, Michel bắt đầu nhận ra sự thật rằng mình đã bị lừa. "Tôi nghĩ cô ấy đã giở trò với tôi", ông nói trong tuyệt vọng.

Fabien nhanh chóng trấn an ông và giải thích rằng: "Không phải vợ tôi đâu, đó là những tài khoản giả mạo".

Không lâu sau đó, Sophie Vouzelaud thực sự đã xuất hiện để trực tiếp giải thích với ông Michel. "Chuyện này thật sự khiến tôi đau lòng. Tôi khuyên ông giữ lại tất cả bằng chứng và trình báo với cảnh sát ngay", cô nói.

Sophie cũng cho biết cô thường xuyên đăng video lên mạng xã hội, để cảnh báo người hâm mộ về việc có nhiều tài khoản lợi dụng tên tuổi của cô để lừa đảo.

Hiện chưa rõ ông Michel đã trình báo sự việc này với cơ quan chức năng hay chưa. Còn đoạn video do Fabien chia sẻ trên Instagram đã nhanh chóng lan truyền, thu hút gần 11.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự cảm thông.

Rời phố về quê nghỉ hưu tưởng tự do tự tại, cụ ông không ngờ lại là chuỗi ngày trống rỗng đến tột cùng

GĐXH - Sau vài năm nghỉ hưu với mức lương mơ ước, ông Hàn tưởng rằng cuộc sống tuổi xế chiều sẽ bình yên bên gia đình nơi làng quê yên ả. Nhưng thực tế lại khiến ông cay đắng, xót xa.

GĐXH - Sau vài năm nghỉ hưu với mức lương mơ ước, ông Hàn tưởng rằng cuộc sống tuổi xế chiều sẽ bình yên bên gia đình nơi làng quê yên ả. Nhưng thực tế lại khiến ông cay đắng, xót xa.

