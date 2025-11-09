10 loại thực phẩm cải thiện testosterone - tăng bản lĩnh cho phái mạnh
Duy trì nồng độ testosterone tối ưu là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khi nam giới lớn tuổi. Một trong những cách hiệu quả và tự nhiên nhất để tăng nồng độ testosterone là thông qua chế độ ăn uống.
Testosterone là một hormone ảnh hưởng đến khối lượng cơ bắp và mức năng lượng đến tâm trạng và ham muốn tình dục... Thiếu hụt testosterone có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.
Theo ThS.BSNT Phùng Anh Tuấn, chuyên gia nam khoa, giảng viên Đại học Phenikaa, testosterone không chỉ là hormone của "bản lĩnh" mà còn là nền tảng của sức khỏe tổng thể, từ năng lượng, cơ bắp, xương khớp đến tinh thần minh mẫn. Đừng để những nỗ lực ở phòng tập của bạn trở nên vô nghĩa chỉ vì những lựa chọn sai lầm trên bàn ăn. Do đó, hãy bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất!
Dưới đây là 10 loại thực phẩm tăng cường testosterone có thể giúp tăng cường sản xuất testosterone, nam giới nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để tăng cường sức mạnh phòng the.
1. Cá ngừ chứa nhiều vitamin D hỗ trợ sản xuất testosterone
Cá ngừ là nguồn cung cấp vitamin D tuyệt vời, có liên quan đến việc tăng cường sản xuất testosterone. Loại cá nạc này cũng giàu protein, là một lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn uống lành mạnh . Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nồng độ testosterone, nghiên cứu cho thấy nam giới có nồng độ vitamin D cao hơn thường có nồng độ testosterone tốt hơn.
Bổ sung cá ngừ vào bữa ăn không chỉ hỗ trợ sản xuất testosterone mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể. Nam giới ăn vài khẩu phần cá ngừ mỗi tuần có thể mang lại sự khác biệt đáng kể trong việc giữ lượng cơ bắp và sự dẻo dai.
2. Trứng - nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh
Trứng được coi là một trong những nguồn protein tốt nhất nhưng chúng cũng giàu cholesterol, một chất thiết yếu cho việc sản xuất testosterone. Cholesterol có trong trứng giúp tổng hợp testosterone, khiến chúng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những người muốn tăng cường testosterone.
Trứng cũng giàu vitamin B, đặc biệt là vitamin B6, có vai trò điều hòa nồng độ hormone. Ăn trứng thường xuyên như một phần của chế độ ăn uống cân bằng có thể có lợi cho nồng độ testosterone ở bất cứ lứa tuổi nào.
3. Hàu giàu kẽm giúp duy trì mức testosterone khỏe mạnh
Kẽm là một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất testosterone. Hàu là một trong những nguồn cung cấp kẽm tốt nhất, chỉ cần một khẩu phần nhỏ cũng đủ đáp ứng nhu cầu khuyến nghị hàng ngày. Kẽm rất cần thiết để duy trì mức testosterone khỏe mạnh và sự thiếu hụt khoáng chất này có thể dẫn đến giảm sản xuất testosterone. Chúng không chỉ hỗ trợ sản xuất testosterone mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác như tăng cường hệ miễn dịch khỏe mạnh.
4. Rau lá xanh chứa nhiều magie
Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn và cải cầu vồng rất giàu magie, một khoáng chất đã được chứng minh là có tác dụng tăng nồng độ testosterone. Magie hỗ trợ khả năng sản xuất testosterone của cơ thể và có liên quan đến việc cải thiện chức năng cơ và giảm viêm. Ăn rau củ giàu magie thường xuyên có thể giúp chống lại tình trạng thiếu hụt testosterone và cải thiện sức khỏe tổng thể.
5. Quả bơ giàu chất béo lành mạnh
Quả bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, được biết đến với tác dụng giúp tăng nồng độ testosterone. Chất béo lành mạnh rất cần thiết cho quá trình sản xuất hormone, việc bổ sung thêm bơ vào chế độ ăn uống có thể cải thiện cả nồng độ testosterone và sức khỏe tổng thể. Bơ cũng giàu kali, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch là một lựa chọn hoàn hảo cho chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe.
6. Tỏi - chất tăng cường testosterone tự nhiên
Tỏi là một loại thực phẩm mạnh mẽ từ lâu đã được biết đến với những lợi ích cho sức khỏe. Tỏi chứa một hợp chất gọi là allicin đã được chứng minh là giúp tăng sản xuất testosterone. Tỏi cũng giúp giảm nồng độ cortisol, một loại hormone có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nồng độ testosterone khi tăng cao.
Để đạt được lợi ích tối đa, hãy thử thêm tỏi tươi vào bữa ăn thường xuyên. Nó không chỉ tốt cho nồng độ testosterone mà còn có thể làm tăng hương vị món ăn.
7. Lựu giàu chất chống oxy hóa
Lựu rất giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy lựu có thể có tác động tích cực đến nồng độ testosterone, cũng như cải thiện lưu thông máu nói chung.
Uống nước ép lựu hoặc ăn lựu thường xuyên có thể giúp cải thiện sản xuất testosterone, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ. Bổ sung loại quả này vào chế độ ăn uống mang lại nguồn dinh dưỡng thơm ngon và bổ dưỡng.
8. Gừng cải thiện nồng độ testosterone
Gừng từ lâu đã được sử dụng nhờ các đặc tính dược liệu của nó, bao gồm khả năng cải thiện nồng độ testosterone. Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung gừng có thể làm tăng sản xuất testosterone, cũng như cải thiện chất lượng và khả năng vận động của tinh trùng.
9. Rau họ cải tăng cường sức khỏe nội tiết tố
Các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng và cải Brussels chứa nhiều hợp chất giúp cân bằng nồng độ hormone. Những loại rau này chứa một chất gọi là indole-3-carbinol, giúp giảm lượng estrogen dư thừa trong cơ thể, từ đó hỗ trợ mức testosterone tối ưu.
Ăn nhiều loại rau họ cải có thể giúp cải thiện sức khỏe nội tiết tố và tăng cường sản xuất testosterone. Hãy cố gắng bổ sung chúng vào bữa ăn nhiều lần trong tuần để đạt kết quả tốt nhất.
10. Cá béo nguồn cung cấp omega-3 lành mạnh
Các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi rất giàu acid béo omega-3, đã được chứng minh là hỗ trợ sản xuất testosterone lành mạnh. Omega-3 cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch và giảm viêm trong cơ thể.
Bổ sung cá béo vào chế độ ăn uống của bạn vài lần một tuần có thể giúp tăng mức testosterone và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Chất béo lành mạnh trong những loại cá này đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hormone.
Tỏa sáng bản lĩnh và ước mơ qua hội thi “Là con gái để tỏa sáng” ở Nghệ AnDân số và phát triển - 21 giờ trước
GĐXH - Hội thi Là con gái để tỏa sáng tại Nghệ An giúp nâng cao kiến thức về dân số và phát triển. Trẻ em gái có cơ hội thể hiện tài năng và tìm hiểu sức khỏe sinh sản.
Quan niệm sai lầm về kiêng khem trong chế độ ăn uống của mẹ sau sinhDân số và phát triển - 1 ngày trước
Chế độ ăn uống sau sinh đóng vai trò thiết yếu trong việc phục hồi sức khỏe của người mẹ và đảm bảo chất lượng sữa cho em bé. Tuy nhiên, nhiều nơi còn tồn tại rất nhiều quan niệm sai lầm trong ăn uống sau sinh.
Luật Dân số: Thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triểnDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH – Việc xây dựng dự án Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.
Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểmDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.
Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷDân số và phát triển - 2 ngày trước
COVID-19 giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây rủi ro cho người mẹ và cả thai nhi. Nó có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn phát triển thần kinh cao hơn bao gồm chứng tự kỷ ở trẻ.
Người già khôn ngoan không bao giờ bàn luận 4 điều này với con vì họ biết nói ra dễ xung đột và căng thẳng!Dân số và phát triển - 2 ngày trước
Sau khi nghỉ hưu, những người cao tuổi thực sự khôn ngoan sẽ không bao giờ thảo luận bốn điều này với con cái của mình.
Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểmDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Sản phụ bị viêm ruột thừa nhập viện trong tình trạng đau cứng bụng, ban đầu đau thượng vị sau đau bụng hố chậu phải lan ra sau lưng.
3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thaiDân số và phát triển - 4 ngày trước
Nhận biết các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp phụ nữ mang thai giảm thiểu nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.
Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?Dân số và phát triển - 5 ngày trước
Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong đó có ảnh hưởng của hormone nữ estrogen. Mối liên hệ này là gì và những phụ nữ nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này?
Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soátDân số và phát triển - 1 tuần trước
Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.