Người phụ nữ sinh con khỏe mạnh ở tuổi 53 sau 22 năm vô sinh

22 năm vô sinh do chồng viêm tinh hoàn không có tinh trùng

Bé Mơ là thành quả kiên trì của cả hai vợ chồng chị Hằng (53 tuổi) và tiến bộ y khoa trong hỗ trợ sinh sản. Tinh trùng được lấy từ mào tinh người chồng tiêm vào trứng hiến tặng để tạo thành phôi nuôi trong phòng Lab hiện đại hàng đầu Đông Nam Á, cấy vào tử cung chị Hằng lúc tuổi ngũ tuần cho kết quả thành công.

Kết hôn năm 31 tuổi, mong muốn có gia đình trọn vẹn, hai vợ chồng chị lên kế hoạch sinh con ngay, song 1 năm không có thai tự nhiên. Bác sĩ tư vấn thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF) kết hợp với phương pháp chọc hút tinh trùng từ mào tinh (PESA) song nhiều lần thất bại.

Năm 2008, sau nhiều năm chờ đợi, chị mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), niềm vui vừa chớm thì thai lưu tuần thứ 9. Năm sau, anh chị tiếp tục làm IVF nhưng thai sinh hóa. "Mỗi lần thất bại tôi thường mất ngủ và tự trách bản thân", chị Hằng nói sau 11 lần chuyển phôi thất bại. Mất mát liên tiếp song hai vợ chồng không bỏ cuộc.

Năm 2016, chị Hằng phẫu thuật u tuyến thượng thận, thêm nhiều năm tháng chạy chữa và thất vọng, khiến chị suy sụp về tinh thần, sức khỏe xuống dốc, tuổi tác tăng. Vợ chồng chị tới IVF Tâm Anh Hà Nội khám vào năm 2022.

Lúc này chỉ số AMH, thước đo khả năng sinh sản buồng trứng, của chị chỉ còn 0,106 ng/ml, không lấy được trứng đủ chất lượng tạo phôi. Chồng chị tràn dịch màng tinh hoàn không có tinh trùng.

Bé Mơ chào đời trong niềm hạnh phúc của gia đình. Ảnh: BVCC

Chạy đua với thời gian sinh con của cặp vợ chồng vô sinh

Theo BS.CKI Lê Đức Thắng, đây là một ca cực khó do người vợ ngoài 50 tuổi buồng trứng cạn kiệt; cùng lúc người chồng không có tinh trùng. Bác sĩ Thắng tư vấn chị xin trứng để làm IVF, kết hợp kỹ thuật PESA (hút tinh trùng từ mào tinh) của chồng. "Càng kéo dài thời gian cơ hội mang thai càng khó khăn", bác sĩ Thắng nói.

Trước đó, dù luôn khát khao sinh con từ trứng tự thân song thất bại liên tiếp sau nhiều năm, chị Hằng quyết định "chạy đua với thời gian'' để sinh con.

Tháng 10/2024, chị bắt đầu quy trình IVF xin noãn kết hợp kỹ thuật PESA với chồng để thu tinh trùng. Sau khi xin noãn từ người hiến tặng, bác sĩ tiến hành tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) tạo được 3 phôi ngày 5 và 2 phôi ngày 6.

Cuối năm 2024, chị được dùng thuốc chuẩn bị niêm mạc và chuyển một phôi ngày 5 chất lượng tốt vào buồng tử cung. May mắn, phôi làm tổ thành công, chị đậu thai.

Dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ trung tâm Sản Phụ khoa, dù mắc đái tháo đường thai kỳ, dọa sinh non song tháng 9, ở tuổi 53, chị sinh mổ an toàn đón con gái chào đời khỏe mạnh ở tuần thai 38. "Khoảnh khắc bác sĩ đặt con lên ngực, mọi gian khổ trong quá khứ đều tan biến", chị xúc động nói. Hiện gia đình chị vẫn còn 3 phôi trữ đông, còn cơ hội có thêm con trong tương lai gần.

Người mẹ 53 tuổi sinh con: Thách thức cho người phụ nữ vô sinh

Theo bác sĩ Thắng, hành trình tìm con của chị Hằng hội tụ nhiều yếu tố y khoa phức tạp với 11 lần chuyển phôi thất bại. Dù khởi đầu cả hai tìm con khi chưa quá lớn tuổi, song hành trình dài thất bại khiến người bệnh đối mặt với tình trạng trứng và tinh trùng đều suy giảm nghiêm trọng theo thời gian.

"Khát vọng có con từ trứng và tinh trùng của chính mình luôn là chính đáng, song cá thể hóa bệnh nhân cần lời khuyên phù hợp và hiệu quả tránh tốn kém, mệt mỏi", bác sĩ Thắng nói, đồng thời cho hay cuộc chạy đua về thời gian là cần thiết vì 50 tuổi là thách thức cho phụ nữ trong việc mang thai.

Ảnh minh họa.

Tại IVF Tâm Anh Hà Nội, khoảng 70% bệnh nhân vô sinh là phụ nữ ngoài 35 tuổi. Bác sĩ Thắng lý giải độ tuổi ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản của phụ nữ, do buồng trứng lão hóa nhanh hơn đáng kể so với các cơ quan khác trong cơ thể.

Ngoài 35 tuổi, trứng không chỉ suy giảm về số lượng mà cả chất lượng, tăng tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể, dẫn đến khó thụ thai hoặc tăng nguy cơ sảy thai và dị tật bẩm sinh. Phụ nữ lớn tuổi cũng có nhiều nguy cơ mắc các bệnh lý như lạc nội mạc tử cung, u xơ tử cung, viêm nhiễm vùng chậu… cản trở khả năng thụ thai và mang thai.

Để điều trị, bác sĩ áp dụng các chiến lược gom noãn hoặc gom phôi tích lũy nhiều chu kỳ và các công nghệ như hệ thống tủ nuôi cấy trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu chất lượng phôi. Nhờ đó, nhiều phụ nữ chỉ thu được 1-3 noãn vẫn có phôi tốt, tăng cơ hội mang thai. Tỷ lệ IVF thành công trung bình tại IVF Tâm Anh là hơn 69% với phụ nữ độ tuổi 35-40 và hơn 44% nếu sau 40 tuổi.

Bác sĩ Thắng khuyến cáo để giảm nguy cơ vô sinh, khó điều trị hỗ trợ sinh sản, phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi, khi số lượng trứng nhiều, chất lượng trứng còn tốt và sức khỏe tổng quát vẫn đảm bảo.

Thai phụ trung niên có nguy cơ cao về tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, nhau tiền đạo, sinh non… Thai kỳ của các đối tượng này cần được theo dõi chặt chẽ, chăm sóc toàn diện để đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.