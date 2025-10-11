10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục
GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.
Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đenĂn - 6 ngày trước
GĐXH - Củ sen thường được sử dụng nhiều trong các món chay, món canh hầm. Thế nhưng, để nấu được món ăn từ củ sen ngon, bạn cần biết sơ chế củ sen đúng cách.
Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngonĂn - 2 tuần trước
GĐXH - Cách bảo quản ốc sống qua đêm luôn được nhiều người quan tâm, bởi nếu không biết cách, ốc dễ chết hoặc bị gầy. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể giữ ốc tươi sống đến hôm sau.
Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bongMẹo nấu nướng - 3 tuần trước
Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.
Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảoĂn - 1 tháng trước
GĐXH - Gia vị là linh hồn của món ăn, quyết định hương vị và sự hấp dẫn của từng bữa cơm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nêm nếm gia vị đúng chuẩn để món ăn trở nên đậm đà và hài hòa.
Bộ phận của con lợn siêu giàu collagen, làm món gì cũng ngon, có tiền chưa chắc đã mua đượcMẹo nấu nướng - 2 tháng trước
GĐXH - Bộ phận này của lợn dù làm món gì cũng rất ngon, đặc biệt là nướng. Hơn nữa chúng còn giàu collagen, canxi tốt cho cơ thể.
Cấp đông tôm trong tủ lạnh vẫn bị thâm đen, mất vị và cách làm dễ nhất giữ màu sắc, độ ngọt như tôm vừa mua ở chợ vềĂn - 2 tháng trước
GĐXH - Nhiều người cấp đông tôm trong tủ lạnh hẳn hoi, nhưng vì sai cách nên tôm lấy ra dễ bị thâm đen, mất vị ngon ngọt. Rã đông xong thì tôm còn có mùi ươn. Cách bảo quản tôm sau đây để cả tuần tôm vẫn giữ màu sắc và độ ngọt như tôm tươi.
Mẹo giúp khử mùi tanh của cá dễ dàng và hiệu quảĂn - 2 tháng trước
GĐXH - Khi chế biến cá các bà nội trợ thường rất vất vả để khử được mùi tanh. Cùng vào bếp tham khảo bài viết sau, để biết một số mẹo khử mùi cho cá nhanh và hiệu quả.
5 bước đơn giản tại nhà 'chinh phục' món khúc bạch vải gây sốt cõi mạng hè 2025Mẹo nấu nướng - 3 tháng trước
GĐXH - Khúc bạch vải là một món ăn tráng miệng thú vị đang gây sốt trên không gian mạng vào những tháng mùa hè 2025 nhờ sự kết hợp độc đáo giữa cùi vải thanh mát, với vị khúc bạch béo thanh, khiến nhiều người săn đón.
Tranh thủ đang mùa quả mận chín, làm ngay món mận ‘ngon bá cháy’ nàyMẹo nấu nướng - 3 tháng trước
GĐXH – Với vài bước dưới đây bạn có thể tranh thủ đang mùa mận chín để làm món mận ‘ngon bá cháy’ này cho cả nhà thưởng thức.
Mỗi lần nêm canh thêm một nắm rau này, hệ miễn dịch được 'kích hoạt' tối đaMẹo nấu nướng - 3 tháng trước
GĐXH - Trong bữa cơm Việt, một tô canh thanh mát luôn là lựa chọn giúp cân bằng vị giác và bổ sung dưỡng chất.
Mỗi lần nêm canh thêm một nắm rau này, hệ miễn dịch được 'kích hoạt' tối đaMẹo nấu nướng
GĐXH - Trong bữa cơm Việt, một tô canh thanh mát luôn là lựa chọn giúp cân bằng vị giác và bổ sung dưỡng chất.