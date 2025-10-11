10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Với món canh tôm cua, Hà Tăng luôn chứng tỏ tài nấu bếp khéo léo khi chế biến riêu cua thành từng tảng đẹp mắt, không bị vỡ vụn. Cua mua về tự xay cho chất lượng, thêm chút muối vào để cua thấm vị, dễ nổi lên. Khi lọc cua, chuẩn bị một cái rây và nồi lớn, cho nước vào tô cua xay nhuyễn, dùng tay trộn đều rồi đổ qua rây, làm liên tục vài lần. Khi đun nước lọc cua, để lửa vừa, khuấy nhẹ tay để riêu nổi lên là được. Phần riêu đóng tảng được vớt ra, chia vào từng bát. Nước dùng bún được ninh từ xương lợn cần trong ít nhất một giờ, thêm gia vị như muối, tiêu, hành tím. Ngoài ra, Hà Tăng luộc thêm tôm càng xanh cho ngọt nước và để topping thêm đặc biệt. Bát bún riêu nhà Hà Tăng luôn có đậu hũ chiên, hành phi và chả lụa. Nước dùng chua thanh vị cà chua, ngọt vị tôm và nước xương, hành phi thơm bùi, riêu cua đóng tảng beo béo, ăn kèm sợi bún nhỏ, thanh mảnh, thích hợp ăn trong những ngày TP HCM nóng nực.