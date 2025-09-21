Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Chủ nhật, 15:00 21/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cách bảo quản ốc sống qua đêm luôn được nhiều người quan tâm, bởi nếu không biết cách, ốc dễ chết hoặc bị gầy. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể giữ ốc tươi sống đến hôm sau.

Lý do cần biết cách bảo quản ốc sống

Ốc sống khi được bảo quản đúng cách sẽ giữ trọn hương vị tự nhiên, phần thịt chắc và ngọt nước. Nhờ đó, món ăn chế biến ra sẽ thơm ngon và hấp dẫn hơn hẳn so với ốc đã bị ướp muối hay bảo quản sai cách.

Không chỉ vậy, ốc vốn không hề rẻ. Nếu để chúng chết hàng loạt thì vừa lãng phí tiền bạc vừa gây tiếc nuối vì mất đi nguồn nguyên liệu tươi ngon.

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon - Ảnh 1.

Ốc sống khi được bảo quản đúng cách sẽ giữ trọn hương vị tự nhiên, phần thịt chắc và ngọt nước.

Một điểm quan trọng khác là ốc rất dễ bị gầy đi nếu không được giữ đúng cách, khiến lượng thịt giảm sút rõ rệt và làm mất đi độ béo ngậy đặc trưng. Chính vì thế, biết cách bảo quản ốc sống sẽ giúp bạn vừa giữ được chất lượng món ăn, vừa tiết kiệm chi phí, lại vừa đảm bảo giá trị dinh dưỡng vốn có của loại thực phẩm này.

Cách bảo quản ốc sống qua đêm đơn giản, hiệu quả

Bảo quản ở nhiệt độ phòng (phù hợp cho 1-3 ngày)

Đối với hầu hết các loại ốc nước ngọt hay ốc biển như ốc hương, ốc móng tay, ốc len... bạn hoàn toàn có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng trong vài ngày.

Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn cho ốc vào rổ hoặc túi vải sạch, đảm bảo có độ thoáng khí. Đặt ở nơi mát mẻ trong nhà, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon - Ảnh 2.

Với ốc biển, bạn có thể pha nước muối loãng khoảng 3% để vẩy lên, ốc sẽ khỏe và tươi lâu hơn.

Vẩy nước sạch lên ốc thường xuyên (30 phút – 1 tiếng/lần) để giữ ẩm, giúp ốc không bị mất nước và chết. Với ốc biển, bạn có thể pha nước muối loãng khoảng 3% để vẩy lên, ốc sẽ khỏe và tươi lâu hơn.

"Nuôi" ốc trong chậu nước (giúp ốc không bị gầy)

Phương pháp này phù hợp với những loại ốc khỏe và cần được giữ tươi lâu hơn một đêm.

Cách thực hiện: Bạn cần chuẩn bị một chậu nước sạch. Với ốc biển, pha 3g muối tinh vào 1 lít nước để tạo môi trường nước mặn nhân tạo. Thả ốc vào chậu, vừa giúp chúng sống khỏe vừa hỗ trợ nhả sạch bùn đất.

Cho ốc ăn để tránh bị gầy đi sau một đêm: Có thể dùng trứng gà đập dập, bã cà phê hoặc thức ăn cho cá. Nếu muốn bảo quản nhiều ngày, cần thay nước thường xuyên để giữ môi trường luôn sạch.

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon - Ảnh 3.

Cho ốc ăn để tránh bị gầy đi sau một đêm: Có thể dùng trứng gà đập dập, bã cà phê hoặc thức ăn cho cá.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (nhanh gọn, tiện lợi)

Phương pháp này thích hợp khi bạn chỉ cần giữ ốc tươi trong thời gian ngắn, khoảng 24 giờ.

Cách thực hiện: Không cần rửa ốc, chỉ cần cho vào túi vải hoặc hộp nhưng không đậy kín để ốc có không khí "thở". Đặt trực tiếp vào ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ khiến ốc rơi vào trạng thái "ngủ đông", nhờ đó chúng vẫn sống khỏe mà không cần nước.

Tuy nhiên, với cách này thì bạn không ngâm ốc trong nước trước khi cho vào tủ lạnh, vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ khiến ốc sốc nhiệt và chết hàng loạt.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại củ được người Nhật ưa thích giúp thải độc gan có nhiều ở chợ Việt, giá siêu rẻ, ngày mưa thử ngay những món này ngon khó cưỡng

Loại củ được người Nhật ưa thích giúp thải độc gan có nhiều ở chợ Việt, giá siêu rẻ, ngày mưa thử ngay những món này ngon khó cưỡng

Món bánh đặc sản Việt lên đài Hàn Quốc: Du khách nhận xét "Giờ tôi đã hiểu vì sao nó lại được yêu thích!"

Món bánh đặc sản Việt lên đài Hàn Quốc: Du khách nhận xét "Giờ tôi đã hiểu vì sao nó lại được yêu thích!"

Ngày Rằm tháng Bảy - những khác biệt của đặc sản ẩm thực ở một số vùng, miền

Ngày Rằm tháng Bảy - những khác biệt của đặc sản ẩm thực ở một số vùng, miền

Thưởng thức đặc sản Hà Nội dịp lễ 2/9 qua những món ăn nổi tiếng

Thưởng thức đặc sản Hà Nội dịp lễ 2/9 qua những món ăn nổi tiếng

Cách làm cơm chay hấp lá sen thơm ngon cho ngày lễ Vu Lan

Cách làm cơm chay hấp lá sen thơm ngon cho ngày lễ Vu Lan

Cùng chuyên mục

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Ăn - 13 giờ trước

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt thịt bò với thịt lợn, phân biệt thịt bò với thịt trâu giả bò để mua đúng nguyên liệu cho món ăn mình cần chế biến.

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH - Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong loại quả này có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực.

Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Ăn - 21 giờ trước

Nhiều người có thói quen rã đông đi rã đông lại một miếng thịt để nấu ăn và cho rằng "Đông lạnh trong tủ lạnh thì làm sao hỏng được chứ?"...

Đây là 8 thực đơn bữa tối đã giúp tôi giảm được 13.5kg và chỉ số sức khỏe cũng tốt hơn

Đây là 8 thực đơn bữa tối đã giúp tôi giảm được 13.5kg và chỉ số sức khỏe cũng tốt hơn

Ăn - 1 ngày trước

Nhờ kiên trì áp dụng chế độ ăn uống một cách khoa học cùng với luyện tập thể dục nhẹ nhàng, tôi đã giảm cân, bụng nhỏ lại, và cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn!

Cô gái gen Z gây sốt khi khoe thực đơn eat clean 50 ngày

Cô gái gen Z gây sốt khi khoe thực đơn eat clean 50 ngày

Ăn - 1 ngày trước

Thực đơn eat clean 50 ngày do cô gái gen Z Hà Nội xây dựng, chia sẻ được cộng đồng mạng nồng nhiệt đón nhận vì không chỉ lành mạnh mà còn ngon, đẹp, dễ "theo đuổi".

Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Chất neferine trong loại hạt này được nghiên cứu có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Ăn - 2 ngày trước

Nếu bạn thường xuyên trằn trọc khó ngủ do gan nóng, hãy thử nấu và thưởng thức những món canh giúp giải độc gan, nâng cao chất lượng giấc ngủ này.

Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu cho các món nộm, gỏi, loại quả này còn được xem là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Bí kíp của người sành ăn: Ăn đủ 6 món giàu đạm này, vừa ngon vừa 'dưỡng nhan', đẩy lùi bệnh vặt mùa lạnh

Bí kíp của người sành ăn: Ăn đủ 6 món giàu đạm này, vừa ngon vừa 'dưỡng nhan', đẩy lùi bệnh vặt mùa lạnh

Ăn - 2 ngày trước

Mùa thu sang, gió se lạnh cũng là lúc cơ thể dễ “trúng gió” bệnh vặt. Muốn khỏe từ trong ra ngoài, không thể thiếu protein – nền tảng của sức mạnh và miễn dịch. Đừng chỉ nghĩ đến bột bổ sung, bởi ngay trong bếp đã có sẵn 6 loại thực phẩm giàu đạm, vừa ngon vừa dễ chế biến.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng - 3 ngày trước

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Xem nhiều

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Ăn
Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Ăn
Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top