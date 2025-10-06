Mới nhất
Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

Thứ hai, 07:21 06/10/2025
GĐXH - Củ sen thường được sử dụng nhiều trong các món chay, món canh hầm. Thế nhưng, để nấu được món ăn từ củ sen ngon, bạn cần biết sơ chế củ sen đúng cách.

Các cách sơ chế củ sen

Sau khi mua củ sen về, bạn nên rửa sơ qua với nước lạnh để loại bỏ lớp bùn đất bám trên vỏ. Sau đó, bạn cắt bỏ phần đầu bị cứng và tiến hành gọt sạch lớp vỏ mỏng bên ngoài.

Tiếp đến, bạn cắt củ sen đã gọt vỏ thành từng lát vừa ăn. Độ dày mỏng tùy thuộc vào mục đích chế biến của bạn.

Ngay khi vừa cắt xong, bạn cho những lát củ sen vào tô nước lạnh và ngâm khoảng 5 - 10 phút để làm sạch phần nhựa củ sen, tránh làm củ sen bị thâm đen hay xỉn màu.

Mẹo sơ chế củ sen trắng giòn không bị thâm đen - Ảnh 1.

Bạn cũng có thể ngâm củ sen vào nước vo gạo khoảng 5 - 10 phút rồi vớt ra rửa lại với nước.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ngâm củ sen vào nước vo gạo khoảng 5 - 10 phút rồi vớt ra rửa lại với nước. Vì nước vo gạo sẽ hấp thụ bùn đất và chất nhựa tiết ra từ củ sen, vậy nên sẽ giúp củ sen trắng và nhìn ngon mắt hơn.

Tương tự với nước vo gạo, bạn có thể ngâm củ sen đã cắt lát vào nước pha với 1 ít nước cốt chanh hoặc giấm. Như vậy, củ sen sẽ luôn giữ được màu trắng ngon mắt, không bị thâm đen hay xỉn màu.

Cuối cùng, bạn cho củ sen đã cắt lát vào nồi nước đang sôi chần sơ khoảng 1 phút rồi vớt ra và ngâm ngay vào nước lạnh. Với cách làm này sẽ giúp củ sen được giòn ngon hơn.

Hướng dẫn chi tiết sơ chế củ sen trắng giòn bằng giấm và muối

Củ sen sau khi gọt vỏ và cắt lát bạn cho ngay lập tức củ sen vào thau nước sạch có chứa dung dịch gồm nước pha với 1 muỗng muối và 1 muỗng giấm để ngâm.

Mẹo sơ chế củ sen trắng giòn không bị thâm đen - Ảnh 2.

Củ sen sau khi gọt vỏ và cắt lát bạn cho ngay lập tức củ sen vào thau nước sạch có chứa dung dịch gồm nước pha với 1 muỗng muối và 1 muỗng giấm để ngâm.

Sở dĩ làm cách này là để giúp củ sen tránh bị oxy hóa dẫn đến thâm đen do tiếp xúc với oxy trong không khí. Sau khi ngâm bạn nên đem chần củ sen và ngâm nước lạnh để giúp củ sen giòn ngon hơn.

Mẹo sơ chế củ sen trắng giòn không bị thâm đen - Ảnh 3.Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

GĐXH - Hà Nội là nơi cho ra đời nhiều món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng như: Bún ốc, bún thang, bún đậu mắm tôm... Trong đó, không thể không nhắc đến món bún chả trứ danh được rất nhiều người yêu thích.

Huyền Trang (T/h)
