Học cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng một

Chỉ số hình thể ban đầu của Phương Anh là 82-61-90 cm. Ý thức hình thể của minh khá gầy, nữ sinh Đại học RMIT nghiên cứu các biện pháp giúp cải thiện vòng ngực, trong đó có bí kíp uống sữa đậu nành mỗi ngày. Cô liền mua ngay một máy nấu sữa đậu nành mang theo trong valy hành trang đi thi hoa hậu. Kể từ khi bước vào vòng bán kết, ngày nào cô cũng ngâm hạt qua đêm và nấu sữa mỗi sáng để uống cho cả ngày. Ngoài ra, Phương Anh cố gắng ăn uống đầy đủ như hạt ngũ cốc, trái cây... để có thể mau chóng đạt được cân nặng mong muốn mà không làm mất dáng.