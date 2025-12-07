Loại thực phẩm giàu vitamin D nên bổ sung vào mùa đông

Cá hồi

Cá hồi là nguồn thực phẩm giàu vitamin D tự nhiên, đặc biệt là cá hồi hoang dã. Theo Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ - USDA , một khẩu phần cá hồi khoảng 100g có thể cung cấp tới 526 IU vitamin D, chiếm hơn 60% nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

Việc ăn cá hồi không chỉ giúp bạn tăng cường lượng vitamin D mà còn cung cấp nhiều omega-3 tốt cho tim mạch và sức khỏe não bộ. Cá hồi cũng là một lựa chọn tuyệt vời trong mùa đông, khi nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể tăng cao.

Lòng đỏ trứng

Lòng đỏ trứng là nguồn thực phẩm giàu vitamin D tự nhiên, một dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe xương và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Vào mùa đông, khi ánh sáng mặt trời hạn chế khiến cơ thể khó tổng hợp đủ vitamin D, việc bổ sung trứng vào chế độ ăn hàng ngày trở nên cần thiết để phòng ngừa thiếu hụt vitamin D. Một quả trứng lớn cung cấp khoảng 44 IU vitamin D, đồng thời cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, choline và nhiều khoáng chất thiết yếu khác, hỗ trợ năng lượng và chức năng chuyển hóa.

Thêm trứng vào bữa sáng hoặc bữa tối mùa đông không chỉ giúp cơ thể duy trì mức vitamin D ổn định, mà còn cung cấp protein cần thiết để duy trì cơ bắp và sức khỏe tổng thể trong những tháng lạnh, khi cơ thể dễ mệt mỏi và ít vận động.

Cá ngừ đóng hộp

Nếu không có sẵn cá hồi tươi, cá ngừ đóng hộp cũng là một trong 7 thực phẩm giúp tăng lượng vitamin D trong mùa đông. Cá ngừ đóng hộp tiện lợi và giá cả phải chăng, đồng thời cung cấp khoảng 26 IU vitamin D trong mỗi 100g (theo Dữ liệu từ Heathline).

Ngoài ra, cá ngừ còn chứa protein, omega-3, và selen, tất cả đều rất có lợi cho sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, khi tiêu thụ cá ngừ đóng hộp, bạn nên chú ý đến mức thủy ngân có thể có trong loại cá này và không nên ăn quá nhiều trong thời gian dài.

Dầu gan cá tuyết

Dầu gan cá tuyết từ lâu đã được biết đến như một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào. Theo Dữ liệu từ Heathline, chỉ cần một muỗng cà phê dầu gan cá tuyết có thể cung cấp khoảng 450 IU vitamin D, đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu hàng ngày của cơ thể.

Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai không thường xuyên tiêu thụ cá hoặc các loại thực phẩm giàu vitamin D khác. Ngoài ra, dầu gan cá tuyết còn cung cấp lượng lớn omega-3, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

Nấm

Nấm là một trong số ít thực phẩm từ thực vật có khả năng cung cấp vitamin D. Khi tiếp xúc với tia UV từ ánh nắng mặt trời, nấm có khả năng tổng hợp vitamin D.

Trong mùa đông, khi ánh nắng mặt trời không đủ, nấm trở thành một trong những thực phẩm giúp tăng lượng vitamin D trong mùa đông mà bạn nên thêm vào thực đơn.

Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa bò và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai cũng là nguồn bổ sung vitamin D quan trọng trong mùa đông.

Hiện nay, nhiều loại sữa và các sản phẩm từ sữa được tăng cường thêm vitamin D, giúp bạn dễ dàng bổ sung dưỡng chất này vào chế độ ăn hàng ngày. Đây là cách đơn giản và hiệu quả để đảm bảo bạn và gia đình nhận đủ lượng vitamin D cần thiết.

Nước cam

Nước cam, đặc biệt là nước cam được tăng cường vi chất, có thể trở thành nguồn cung cấp vitamin D đáng kể. Do nhiều người không dung nạp lactose hoặc dị ứng sữa, một số công ty đã bổ sung vitamin D và canxi vào nước cam.

Một ly nước cam tăng cường 237 ml có thể cung cấp tới 100 IU vitamin D.

Một ly nước cam tăng cường 237 ml có thể cung cấp tới 100 IU vitamin D, đáp ứng khoảng 12% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày. Tuy nhiên, nước cam không phù hợp cho những người bị trào ngược dạ dày hoặc tiểu đường, vì nó có thể làm nặng hơn các triệu chứng hoặc tăng đường huyết nhanh.