Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Để làm món ăn này, hoa hậu chỉ các bước sau:

- Sắn bóc bỏ vỏ, ngâm nước muối loãng cho hết độc tố và không bị thâm. Hấp chín sắn cho tới khi nở bung mềm. Lấy 2/3 lượng sắn đem giã hoặc nghiền nhuyễn cho mịn, 1/3 còn lại thì cắt miếng vừa ăn.

- Phần sắn nghiền nhuyễn cho thêm bột năng, bột nếp, cùng nước sôi 100 độ đem trộn đều, vo viên tròn. Bao áo bằng chút bột năng cho đỡ dính. Đun sôi nước, cho các viên sắn mochi vào, đảo nhẹ và luộc cho tới khi mochi nổi lên, bột chuyển màu trong là chín. Vớt ra cho vào bát nước nguội để tránh dính. Còn phần sắn cắt miếng được Đỗ Hà ngâm với nước đường thốt nốt sau đó đem áo một lớp bột năng mỏng.

- Đun sôi nước đường thốt nốt thả lần lượt viên mochi cùng sắn cắt miếng. Thêm gừng sợi và chút bột năng để tạo độ sánh cho chè. Hạ nhỏ lửa và nấu cho bột năng chín hẳn cũng như để sắn quyện vị. Cùng lúc, nấu thêm hỗn hợp nước cốt dừa, sữa tươi, sữa đặc, whipping cream.

- Khi ăn, múc chè sắn ra bát, rưới thêm hỗn hợp nước cốt dừa lên trên.