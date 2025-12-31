Mới nhất
Hoa hậu Đỗ Hà vào bếp, thần thái chuẩn 'dâu hào môn'

Thứ tư, 14:22 31/12/2025 | Mẹo nấu nướng
GĐXH - Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 1.

Từ khi kết hôn với ông xã doanh nhân, Đỗ Thị Hà ít tham dự các sự kiện giải trí nhưng vẫn thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống làm dâu, sở thích làm đẹp và chăm sóc gia đình trên mạng xã hội.

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 2.

Gần đây, cô tiết lộ khoảnh khắc vào bếp làm món chè mochi sắn dẻo, thu hút gần 500 nghìn lượt yêu thích trên TikTok. Người đẹp nhận xét công thức này cho ra thành phẩm mochi dẻo, thơm mùi sắn, còn phần nước cốt dừa béo ngậy "siêu ngon". Trong clip, Đỗ Hà xuất hiện với trang phục giản dị, gương mặt gần như không trang điểm đậm, vừa làm bếp vừa trò chuyện nhỏ nhẹ với người xem. Từng công đoạn chế biến món chè được nàng hậu thực hiện chậm rãi, cẩn thận, tạo cảm giác dễ chịu, đúng tinh thần “chữa lành” mà nhiều video nấu ăn trên mạng xã hội đang hướng tới.

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 3.

Món chè mochi sắn dẻo – một biến tấu hiện đại từ nguyên liệu quen thuộc, cũng là điểm khiến người xem tò mò. Không chỉ dừng lại ở việc nấu nướng, clip còn mang đến hình ảnh đời thường, khác với vẻ lộng lẫy thường thấy của Đỗ Hà trên sàn diễn hay tại các sự kiện giải trí. Chính sự đối lập này lại giúp nàng hậu ghi điểm, cho thấy hình ảnh một hoa hậu trẻ trung, gần gũi và yêu thích những điều giản đơn.

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 4.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách nói chuyện nhẹ nhàng cùng “visual mướt mắt” của Đỗ Hà. Không ít ý kiến cho rằng, dù chỉ là một clip nấu ăn đơn giản, nhưng phong thái tự nhiên và năng lượng tích cực của nàng hậu đã đủ để giữ chân người xem đến những giây cuối cùng. Thần thái, phong cách của nàng hậu chuẩn "dâu hào môn".

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 5.

Thành phẩm món chè mochi sắn dẻo của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Để làm món ăn này, hoa hậu chỉ các bước sau:

- Sắn bóc bỏ vỏ, ngâm nước muối loãng cho hết độc tố và không bị thâm. Hấp chín sắn cho tới khi nở bung mềm. Lấy 2/3 lượng sắn đem giã hoặc nghiền nhuyễn cho mịn, 1/3 còn lại thì cắt miếng vừa ăn.

- Phần sắn nghiền nhuyễn cho thêm bột năng, bột nếp, cùng nước sôi 100 độ đem trộn đều, vo viên tròn. Bao áo bằng chút bột năng cho đỡ dính. Đun sôi nước, cho các viên sắn mochi vào, đảo nhẹ và luộc cho tới khi mochi nổi lên, bột chuyển màu trong là chín. Vớt ra cho vào bát nước nguội để tránh dính. Còn phần sắn cắt miếng được Đỗ Hà ngâm với nước đường thốt nốt sau đó đem áo một lớp bột năng mỏng.

- Đun sôi nước đường thốt nốt thả lần lượt viên mochi cùng sắn cắt miếng. Thêm gừng sợi và chút bột năng để tạo độ sánh cho chè. Hạ nhỏ lửa và nấu cho bột năng chín hẳn cũng như để sắn quyện vị. Cùng lúc, nấu thêm hỗn hợp nước cốt dừa, sữa tươi, sữa đặc, whipping cream.

- Khi ăn, múc chè sắn ra bát, rưới thêm hỗn hợp nước cốt dừa lên trên.

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 6.

Trước đó, nàng Hậu cũng từng "gây sốt" khi chia sẻ việc "đu trend" làm món khúc bạch vải ở thời điểm hot khắp mạng xã hội.

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 7.

Để làm món ăn này, nàng hậu tác từng quả vải, Vải thiều rửa sạch, bóc vỏ, bỏ hạt rồi ngâm phần cùi vào nước lọc sạch để giữ độ trắng và tươi.

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 8.

Tiếp theo là khâu ngâm gelatin, nếu bạn dùng gelatin lá thì ngâm trong nước lạnh khoảng 10 – 15 phút cho nở, sau đó vắt ráo. Nếu dùng gelatin bột thì dùng khoảng 3 - 4gr pha với 15 - 20ml nước, để nở. Có thể tăng - giảm lượng gelatin để khúc bạch cứng hoặc mềm hơn theo sở thích. Cho sữa tươi, whipping cream và đường vào nồi, khuấy đều và đun nhỏ lửa đến khoảng 80°C (không để sôi), sau đó cho gelatin đã ngâm vào, khuấy tan hoàn toàn.

Đỗ Hà vào bếp làm chè mochi sắn dẻo chuẩn ' dâu hào môn ' hấp dẫn - Ảnh 9.

Cuối cùng xếp cùi vải vào hộp hoặc khuôn tùy thích. Rót hỗn hợp sữa còn nóng lên trên cho ngập phần vải. Để nguội bớt rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh 4 – 6 tiếng cho đông lại hoàn toàn.

Tiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cướiTiết lộ món ăn đặc biệt trên bàn tiệc của vợ chồng MC Mai Ngọc dịp kỷ niệm một năm cưới

GĐXH - Hiện giá một bữa ăn Omakase ở các nhà hàng Việt dao động từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng một người.


Cùng chuyên mục

Cách sử dụng bếp nướng điện đúng cách để không bị cháy đảm bảo an toàn

Cách sử dụng bếp nướng điện đúng cách để không bị cháy đảm bảo an toàn

Mẹo nấu nướng - 2 tuần trước

GĐXH - Bếp nướng điện là sản phẩm hiện đại, vô cùng tiện dụng, lại thiết kế nhỏ gọn như là bếp điện từ hay bếp hồng ngoại giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển theo những địa điểm mà bạn mong muốn.

Cà rốt kỵ với những thực phẩm nào?

Cà rốt kỵ với những thực phẩm nào?

Mẹo nấu nướng - 3 tuần trước

GĐXH - Cà rốt là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, sự kết hợp không đúng cách giữa cà rốt và một số thực phẩm khác có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng hoặc thậm chí gây hại cho sức khỏe.

Loại thực phẩm giàu vitamin D nên bổ sung vào mùa đông

Loại thực phẩm giàu vitamin D nên bổ sung vào mùa đông

Mẹo nấu nướng - 3 tuần trước

GĐXH - Trong mùa đông, khi ánh sáng mặt trời hạn chế, việc cung cấp đủ vitamin D cho cơ thể trở nên khó khăn hơn. Để đảm bảo đủ dưỡng chất này, bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D là giải pháp hiệu quả.

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng - 2 tháng trước

GĐXH - Tăng Thanh Hà chuộng làm các món dân dã như tép rang khế, cá nục kho, ba rọi cháy cạnh... vừa đưa cơm, vừa không tốn quá nhiều thời gian sơ chế, nấu nướng.

Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

Bật mí các cách cực đơn giản sơ chế củ sen trắng giòn, không bị thâm đen

Ăn - 2 tháng trước

GĐXH - Củ sen thường được sử dụng nhiều trong các món chay, món canh hầm. Thế nhưng, để nấu được món ăn từ củ sen ngon, bạn cần biết sơ chế củ sen đúng cách.

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Ăn - 3 tháng trước

GĐXH - Cách bảo quản ốc sống qua đêm luôn được nhiều người quan tâm, bởi nếu không biết cách, ốc dễ chết hoặc bị gầy. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể giữ ốc tươi sống đến hôm sau.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng - 3 tháng trước

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảo

Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảo

Ăn - 3 tháng trước

GĐXH - Gia vị là linh hồn của món ăn, quyết định hương vị và sự hấp dẫn của từng bữa cơm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách nêm nếm gia vị đúng chuẩn để món ăn trở nên đậm đà và hài hòa.

Bộ phận của con lợn siêu giàu collagen, làm món gì cũng ngon, có tiền chưa chắc đã mua được

Bộ phận của con lợn siêu giàu collagen, làm món gì cũng ngon, có tiền chưa chắc đã mua được

Mẹo nấu nướng - 4 tháng trước

GĐXH - Bộ phận này của lợn dù làm món gì cũng rất ngon, đặc biệt là nướng. Hơn nữa chúng còn giàu collagen, canxi tốt cho cơ thể.

Cấp đông tôm trong tủ lạnh vẫn bị thâm đen, mất vị và cách làm dễ nhất giữ màu sắc, độ ngọt như tôm vừa mua ở chợ về

Cấp đông tôm trong tủ lạnh vẫn bị thâm đen, mất vị và cách làm dễ nhất giữ màu sắc, độ ngọt như tôm vừa mua ở chợ về

Ăn - 4 tháng trước

GĐXH - Nhiều người cấp đông tôm trong tủ lạnh hẳn hoi, nhưng vì sai cách nên tôm lấy ra dễ bị thâm đen, mất vị ngon ngọt. Rã đông xong thì tôm còn có mùi ươn. Cách bảo quản tôm sau đây để cả tuần tôm vẫn giữ màu sắc và độ ngọt như tôm tươi.

Mỗi lần nêm canh thêm một nắm rau này, hệ miễn dịch được 'kích hoạt' tối đa

Mỗi lần nêm canh thêm một nắm rau này, hệ miễn dịch được 'kích hoạt' tối đa

Mẹo nấu nướng

GĐXH - Trong bữa cơm Việt, một tô canh thanh mát luôn là lựa chọn giúp cân bằng vị giác và bổ sung dưỡng chất.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng
10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

10 món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà khiến chị em vừa thích thú, vừa nể phục

Mẹo nấu nướng
Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảo

Những mẹo hay khi nêm gia vị giúp bữa ăn hoàn hảo

Ăn
Tranh thủ đang mùa quả mận chín, làm ngay món mận ‘ngon bá cháy’ này

Tranh thủ đang mùa quả mận chín, làm ngay món mận ‘ngon bá cháy’ này

Mẹo nấu nướng

Tòa soạn Quảng cáo
Top