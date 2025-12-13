Cách sử dụng bếp nướng điện đúng cách để không bị cháy đảm bảo an toàn
GĐXH - Bếp nướng điện là sản phẩm hiện đại, vô cùng tiện dụng, lại thiết kế nhỏ gọn như là bếp điện từ hay bếp hồng ngoại giúp bạn có thể dễ dàng di chuyển theo những địa điểm mà bạn mong muốn.
Chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon trước khi nướng
Khi bắt đầu sử dụng bếp nướng điện thì việc cần làm là chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon nhất để chế biến.
Nếu bạn nướng thịt, thì nên chọn loại nhiều nạc ít mỡ để hạn chế chất béo và tránh xảy ra tình trạng thịt bị cháy xém sinh khói và chất độc hại.
Điều chỉnh nhiệt độ nướng phù hợp với từng loại thực phẩm
Bếp nướng điện không khói sẽ có mức điều chỉnh nhiệt độ từ 80 độ C đến 240 độ C. Tùy vào độ dày và tính chất của thực phẩm mà bạn cần cài đặt nhiệt độ nướng thích hợp. Với các loại thịt nướng được thái dày, bạn nên để nhiệt độ thấp trước rồi tăng dần lên. Không nên để quá cao lúc ban đầu sẽ khiến thịt cháy xém bên ngoài, nhưng thực tế có thể ở bên trong vẫn chưa chín tới.
Đối với rau củ quả mềm như đậu bắp, đỗ, cà chua… bạn chỉ nên để ở mức thấp nhất 80 độ C. Còn với các loại cứng hơn thì có thể tăng nhiệt độ lên cao.
Bước tiếp theo bạn cần cắm phích vào ổ điện điều chỉnh cho hợp lý để bếp nướng điện nóng lên trước khi nướng thực phẩm. Sau khi bếp nóng bạn cần dùng cọ hoặc muỗng quét một chút dầu ăn lên bề mặt bếp để tránh tình trạng bị cháy hoặc bị dính ở bếp.
Trong khi nướng, nên trải đều để thực phẩm chín đều và nhanh chín hơn. Bạn có thể đảo, lật đều tay để thức ăn nhanh chín và để đạt được thức ăn có màu đẹp mắt và được thơm ngon. Đối với những loại thịt dày, lâu chín bạn nên nướng ở mức nhiệt thấp để thịt chín từ từ, tránh nướng ở nhiệt độ quá cao dẫn đến cháy mặt ngoài mà bên trong vẫn chưa chín.
Làm nóng bếp nướng điện khoảng 5 phút trước khi nướng thực phẩm
Một mẹo khá đơn giản nhưng rất ít ai chú ý là trước khi nướng thịt bạn nên làm nóng bếp trước khoảng 5 phút. Như vậy, nhiệt độ sẽ được phân bố đều trên bề mặt bếp nướng.
Đồng thời, đừng quên quét một lớp dầu ăn mỏng trên mặt bếp trước khi sử dụng để hạn chế tình trạng cháy xém thịt hoặc bị dính lại trên bếp nướng.
Chỉ mất một chút ít thời gian là bạn đã có cho mình món nướng ngon tuyệt vời, đáp ứng nhu cầu ẩm thực phong phú của các thành viên trong gia đình mình. Khác với sử dụng bếp điện từ để nướng đồ ăn, khi sử dụng bếp nướng điện thì đồ ăn của bạn thường sẽ ngon hơn, bếp không bị ảnh hưởng và nướng dễ dàng hơn trên bề mặt của bếp điện từ.
Không làm bong tróc, trầy xước bề mặt bếp nướng
Bề mặt bếp nướng điện rất quan trọng vì đây là nơi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm vì vậy khi sử dụng bếp nướng điện này cần đặc biệt lưu ý đến việc bảo quản bề mặt cũng như lớp chống dính của mặt bếp.
trong quá trình sử dụng bạn nên dùng các dụng cụ bằng gỗ, thìa gỗ để đảo thức ăn. Tránh dùng những vật nhọn hoặc kim loại có thể gây bong tróc hoặc xước lớp chống dính.
Một số lưu ý khi sử dụng bếp nướng điện
Bếp nướng điện ngày nay được rất nhiều gia đình lựa chọn vì sự đơn giản khi sử dụng cũng như khả năng nướng thức ăn nhanh chóng. Tuy nhiên làm thế nào để sử dụng và bảo quản bếp nướng điện như thế nào cho hiệu quả?
Không được làm ướt bộ phận tiếp điện của bếp
Khi lau chùi và vệ sinh bếp nướng điện thì tuyệt đối không được để nước vào bộ phận tiếp điện của bếp. Việc này rất dễ gây rò điện trong những lần sử dụng tiếp theo, rất nguy hiểm cho người sử dụng.
Không được để bếp nướng nóng quá lâu mà không có thực phẩm
Đối với bếp nướng điện bạn chỉ cần làm nóng trong khoảng 2 – 5 phút là bếp đã đủ độ nóng để nướng thực phẩm rồi. Hạn chế tình trạng để bếp nướng điện nóng quá lâu mà không có thực phẩm bên trên, điều này sẽ làm ảnh hướng tới lớp chống dính của bếp nướng.
Tránh xa tầm tay trẻ em trong khi đang sử dụng
Bếp nướng điện khi đang hoạt động có nhiệt độ khá cao khi nướng, vì vậy để an toàn khi sử dụng bạn không nên cho trẻ em đến lại gần, tránh trường hợp trẻ chạm tay vào bếp dẫn đến bị bỏng…
Nên vệ sinh bếp nướng điện ngay sau khi nướng xong
Sau khi nướng xong, để bếp nướng điện nguội bớt rồi tiến hành vệ sinh. Tránh để tình trạng nướng xong quá lâu rồi mới vệ sinh, như vậy thức ăn bám lâu trên bề mặt bếp nướng sẽ khó vệ sinh hơn, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng tới lớp chống dính, do trong thực phẩm có muối có thể làm ăn mòn lớp chống dính.
Khi vệ sinh bếp nướng điện, cũng tránh dùng đồ chùi nhôm lau rửa, điều này sẽ làm bong tróc lớp chống dính trên bề mặt bếp nướng, chỉ nên dùng các loại khăn mềm và chất tẩy rửa nhẹ.
