10 năm làm dâu hào môn tôi hiểu ra: Người yêu thật lòng sẽ cho bạn đôi cánh, không phải tổ ấm trong chiếc tạp dề

"Yêu là tạo mọi điều kiện trong khả năng để hỗ trợ, tiếp thêm sức mạnh, cho cô ấy đôi cánh để cô ấy bay đến ước mơ chứ không phải đeo vào người cô ấy chiếc tạp dề, nhân danh tình yêu rồi bảo đó là cho cô ấy một gia đình hạnh phúc".

Tôi đọc lại câu nói ấy từ status của Vân - một người phụ nữ 35 tuổi, từng đi qua một cuộc hôn nhân tưởng như đủ đầy nhưng lại thiếu vắng chính mình. Và có lẽ, ít ai tin được câu nói đó là của chồng mới Vân, được cô đăng trong lần thứ 2 mặc váy cưới.

Tranh minh họa

Mười năm trong chiếc lồng son

Vân lấy chồng năm 22 tuổi. Anh là con trai một trong một gia đình có tiếng, cuộc hôn nhân của họ từng được xem là "mối duyên đẹp". Cô gái trẻ khi ấy tự nhủ: "Mình chỉ cần yêu và sống tốt, còn lại để chồng lo".

Nhưng rồi, những ngày tháng sau đó, cô hiểu rằng "làm dâu hào môn" không chỉ là nhung lụa. Mỗi bữa cơm phải đúng giờ, mỗi lời nói phải đúng tông, mỗi cái áo mặc ra khỏi nhà cũng phải "xứng danh dâu trưởng".

Cô dần gác lại công việc, bạn bè, đam mê. Mười năm, cô chỉ quanh quẩn giữa "ăn – đẻ – dạy con – làm dâu", tưởng như đó là định nghĩa của hạnh phúc.

Nhưng rồi một ngày, anh ngoại tình...

Không ồn ào, không đánh ghen, cô chỉ thấy mình trống rỗng vì nhận ra thứ mình đã đánh mất không phải người đàn ông kia mà là: công việc, bạn bè, tuổi trẻ và cả giá trị của chính mình.

Người đàn ông đến sau và bài học về yêu đúng cách

Tranh minh họa

Hai năm sau ly hôn, Vân gặp anh - người đàn ông khiến cô thấy bình yên thay vì choáng ngợp. Anh không hỏi vì sao cô ly hôn, cũng không thương hại. Anh đồng hành trong quá trình cô thực hiện giấc mơ ở tuổi U40. Khi cô tự ti vào bản thân nhất anh mỉm cười: "Khó như việc làm mẹ đơn thân em còn làm được thì làm gì còn chuyện khó hơn đối với em".

Câu nói ấy, với Vân là một động lực to lớn, nó giúp cô biến quá khứ thành bàn đạp bứt tốc tới tương lai.

Tình yêu không phải là ràng buộc hay giữ chặt, mà là tin tưởng để người kia bay cao hơn, sống đúng với bản thể của họ.

Một người đàn ông thật sự yêu, không muốn cô thu mình lại trong góc bếp, mà muốn cô mỉm cười khi làm điều mình thích, muốn cô tự tin với ánh sáng riêng của mình. Kể cả khi cô ấy nản chí anh ta vẫn đứng cạnh bên điềm đạm: "Đừng lo, có anh ở đây rồi".

Từ một cuộc đời từng gãy đôi...

Vân bảo, nếu ngày xưa cô hiểu tình yêu không phải là hi sinh, có lẽ cô đã không đánh mất mình sớm đến thế.

Người phụ nữ không cần phải gồng lên để giữ chồng, cũng không nên co lại để được thương yêu.

Một người đàn ông tốt không cần bạn bỏ ước mơ, chỉ cần bạn sống vui trong ước mơ đó và để anh ấy được cùng bạn vun đắp.

Hạnh phúc không đến từ việc "thuộc về nhau", mà là khi cả hai cùng trưởng thành, cùng tôn trọng và nâng nhau lên.

Người ta vẫn nói: Nếu bạn yêu một bông hoa, đừng hái nó, vì khi hái nó sẽ chết. Hãy để nó sống và bạn được ngắm nó mỗi ngày.

Tình yêu cũng vậy. Đừng nhân danh "vì yêu" mà lấy đi tự do, ước mơ, hay ánh sáng của một người.

Hãy để họ bay vì nếu đó là tình yêu thật, họ sẽ luôn quay về, với đôi cánh mạnh mẽ hơn và trái tim vẫn hướng về bạn.

Vân mất mười năm để hiểu: Yêu không phải là hi sinh, mà là được là chính mình trong một tình yêu trọn vẹn.

Và nếu có ai đó khiến bạn muốn họ được tự do, được hạnh phúc thì có lẽ, đó mới là tình yêu đúng nghĩa.