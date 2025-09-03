Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng
Nhờ quyết định bất ngờ của bố chồng mà suốt kỳ nghỉ vừa qua, tôi được ngồi bên mâm cơm nóng hổi mẹ ruột nấu, được hít hà hương hoa hồng nở rộ, được thấy bố mẹ rạng rỡ vui đùa cùng cháu.
Tôi lấy chồng cách nhà gần 300km. Suốt 5 năm làm dâu, số lần được về quê ngoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì tôi bận con nhỏ, phần khác vì bố chồng gia trưởng, không muốn con dâu về nhà ngoại nhiều.
Bố mẹ chồng tôi có 4 người con: 3 gái, 1 trai. Chồng tôi là con thứ 3. Hai chị gái lấy chồng xa ít khi về thăm nhà, chỉ có cô út lấy chồng gần nên thường xuyên qua lại.
Mẹ chồng tôi tâm lý và thương con dâu. Bà thường thủ thỉ: “Lấy chồng xa là thiệt thòi, mẹ có 2 con gái lấy chồng xa nên mẹ hiểu”.
Những dịp lễ, Tết, tôi không được về ngoại, thấy tôi buồn, bà động viên: “Cố gắng con ạ, vài năm nữa con cái lớn khôn thì tha hồ về”.
Năm nay, con trai tôi đã 4 tuổi, tôi có thể về quê mà không lo lỉnh kỉnh đồ đạc. Trước lễ 2/9, tôi háo hức chuẩn bị về thăm bố mẹ, bởi gần một năm rồi chưa được trở về.
Bố mẹ tôi có 2 con gái. Tôi lấy chồng xa, em gái đi lao động nước ngoài. Mấy năm nay, ông bà sống quạnh quẽ trong căn nhà rộng. Nghe tin tôi sắp về, bố mẹ mừng lắm. Ông bà dọn dẹp nhà cửa, sắm màn mới, giặt chăn chiếu để đón con cháu.
Bố tôi vui vẻ kể: “Cây hồng leo mà con trồng hồi trước đã rộ hoa thơm ngát nhà. Mấy nữa về mà xem”. Nghe đến đâu, tôi rưng rưng nước mắt đến đó.
Một tuần trước lễ, trong bữa cơm tối, tôi xin phép bố mẹ chồng về ngoại. Tôi nghĩ, cả năm chưa được về, ông bà sẽ thông cảm.
Nào ngờ, bố chồng gạt phắt: “Cả năm mới có ngày lễ, cả xóm góp tiền ăn tết Độc lập, các anh chị em ở xa cũng về thăm nhà. Thế mà chị lại đưa con về ngoại. Con dâu trốn việc nhà chồng à?”.
Tôi luống cuống giải thích rằng bố mẹ tôi đã già, mong được sum họp cùng con cháu. Nhưng ông ngắt lời: “Nhà bên đó vui thì bên này buồn. Chị cứ nghĩ đi”. Nói rồi ông bỏ vào phòng. Tôi nghẹn lòng, nước mắt lã chã.
Chồng và mẹ chồng ngồi đó nhưng không biết nói gì.
Khi biết tôi không thể về, bố mẹ tôi hụt hẫng. Mẹ tôi thở dài trong điện thoại, còn bố chỉ an ủi: “Lấy chồng thì theo chồng con ạ”. Tôi cảm thấy bất lực và buồn vô hạn.
Những ngày sau, tôi cố tránh mặt bố chồng. Mẹ chồng nhận ra điều đó nhưng không nói gì.
Một tối, đi ngang qua phòng ông bà, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng mẹ chồng: “Ông ích kỷ vừa thôi. Ông cũng có con gái lấy chồng xa, cũng mong các con về thăm nhà dịp lễ. Sao ông lại cấm con dâu về thăm bố mẹ?
5 năm làm dâu, cái N. chưa từng trễ nải việc nhà. Cả năm rồi nó chưa được về ngoại, nó cũng biết nhớ mong chứ. Nó cũng là con gái yêu quý của người ta đấy”.
Nói rồi, bà bước ra ngoài và bắt gặp tôi ngay trước cửa. Thấy tôi, ánh mắt bà dịu lại. Tôi nhìn mẹ chồng với niềm xúc động và biết ơn khôn xiết.
Sau cuộc trò chuyện đó, bố chồng đổi ý. Ông chủ động thuê xe cho mẹ con tôi về quê, còn chồng tôi ở lại tiếp đón họ hàng một ngày rồi về sau. Trước lúc tôi lên xe, mẹ chồng còn dúi vào tay một hộp quà, nhờ gửi đến ông bà thông gia.
Suốt 4 ngày nghỉ vừa qua, tôi được ngồi bên mâm cơm nóng hổi mẹ nấu, được hít hà hương hoa hồng nở rộ, được thấy bố mẹ rạng rỡ vui đùa cùng cháu. Tôi lại nhớ đến câu nói của mẹ chồng: “Con dâu mình cũng là con gái yêu quý của người ta đấy”.
Thật là phúc phần khi tôi có một người mẹ chồng thấu tình đạt lý như vậy.
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.