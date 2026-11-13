100 nghìn đồng mua được gì ở chợ? Làm ngay mâm cơm 3 món vừa ngon vừa đủ chất
GĐXH - Không cần quá nhiều tiền, chỉ khoảng 100.000 đồng và một vòng đi chợ khéo tính, gia đình vẫn có thể có mâm cơm 3 món nóng hổi, đủ cá, rau và đậu phụ để ăn ngon miệng mà không quá tốn kém.
Đi chợ nấu cơm nhà đôi khi không khó ở chuyện “hôm nay ăn gì” mà là làm sao với một khoản tiền vừa phải vẫn mua được thực phẩm đa dạng. Thay vì mua thật nhiều thịt cá cho một món, cách dễ hơn là chia ngân sách cho món chính, món rau và món ăn kèm.
Mâm cơm khoảng 100.000 đồng hôm nay có gì?
Với khoảng 100.000 đồng, có thể chọn cá nục kho cà chua, đậu phụ rán và canh rau ngót thịt băm. Đây đều là những nguyên liệu khá quen thuộc ở chợ Việt, dễ chế biến và có thể điều chỉnh lượng mua theo số người ăn.
Cá nục: khoảng 40.000-45.000 đồng
Đậu phụ: khoảng 12.000-15.000 đồng
Rau ngót: khoảng 10.000-12.000 đồng
Thịt băm: khoảng 20.000 đồng
Cà chua, hành và nguyên liệu phụ: khoảng 10.000 đồng
Tổng khoảng 92.000-102.000 đồng, tùy giá thực phẩm tại từng khu chợ. Nếu giá cá hoặc thịt cao hơn, có thể giảm một chút lượng thịt băm hoặc chọn loại cá nhỏ, vừa túi tiền.
Cách chia này không nhằm “ép” hóa đơn phải đúng 100.000 đồng mà hướng đến một nguyên tắc đơn giản: một món chính giàu đạm, một món ăn kèm và một món rau có nước.
Cá nục kho cà chua – món mặn đưa cơm mà không cần nhiều nguyên liệu
Kinh nghiệm chọn cá ngon
Đậu phụ rán và canh rau ngót: Hai món nhỏ nhưng làm mâm cơm cân bằng hơn
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