Vì sao nàng dâu hào môn Tăng Thanh Hà thường xuyên lựa chọn bữa sáng chưa tới 50 nghìn đồng này?

Nạp gấp đôi đạm (Protein) tinh khiết: Thay vì ăn phở hay bánh mì nhiều tinh bột trắng, cô chọn 2 quả trứng luộc kết hợp cùng lớp nền sữa chua (khả năng cao là Greek Yogurt). Nguồn protein dồi dào này không chỉ giúp duy trì cơ bắp, tăng cường trao đổi chất mà còn kéo dài cảm giác no bụng. Tinh bột giải phóng chậm (Slow Carb): Lượng tinh bột trong bữa ăn này đến từ chuối, granola (yến mạch nướng) và hạt chia. Khác với đường tinh luyện, đây là nhóm carb tốt giúp năng lượng được giải phóng từ từ, giữ lượng đường trong máu luôn ổn định - chìa khóa vàng để cơ thể không tích tụ mỡ thừa. Chất béo tốt (Omega-3 & Omega-6): Phần topping rắc lên trên cực kỳ phong phú với hạnh nhân, hạt bí, hạt chia và hạt lanh xay (flaxseed). Chúng đóng vai trò cốt lõi trong việc củng cố hàng rào lipid bảo vệ da, giúp da luôn ẩm mượt tự nhiên và nuôi dưỡng suối tóc chắc khỏe. Vitamin C kích sinh Collagen: Sự xuất hiện của những lát kiwi xanh mát không chỉ để trang trí. Kiwi là loại trái cây thuộc top đầu về hàm lượng Vitamin C, hỗ trợ làm đều màu da, chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Chăm sóc trục "Ruột - Da": Probiotic có trong sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Trong giới da liễu, một đường ruột khỏe mạnh luôn tỷ lệ thuận với một làn da sạch mụn, sáng mịn và ít mẩn đỏ.