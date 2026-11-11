Vì sao nàng dâu hào môn Tăng Thanh Hà thường xuyên lựa chọn bữa sáng chưa tới 50 nghìn đồng này?

Thứ tư, 07:00 11/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Combo chưa tới bát phở bò nhưng lại là công thức "độ dáng" bất bại của nàng dâu hào môn.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 1.

Nổi tiếng với lối sống tinh tế và đề cao vẻ đẹp tự nhiên, Tăng Thanh Hà luôn ưu tiên những thói quen chăm sóc sức khỏe tối giản nhất. Bức ảnh bữa sáng mới nhất được chia sẻ đã "bóc trần" bí quyết duy trì phong độ "ngọc nữ" ở tuổi U40: Một bữa ăn chuẩn Eat Clean chưa tới 50.000 đồng nhưng giải quyết xuất sắc bài toán siết dáng và dưỡng nhan. Phụ Nữ Mới cho hay.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 2.

Nhìn lướt qua, bữa sáng của bà mẹ 3 con trông vô cùng giản dị với hai bát nhỏ: một bát đựng 2 quả trứng luộc nguyên quả, bát còn lại là sữa chua mix cùng trái cây và các loại hạt. Dưới góc độ dinh dưỡng và làm đẹp, đây lại là một thực đơn "tỉ lệ vàng" hoàn hảo.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 3.

Nạp gấp đôi đạm (Protein) tinh khiết: Thay vì ăn phở hay bánh mì nhiều tinh bột trắng, cô chọn 2 quả trứng luộc kết hợp cùng lớp nền sữa chua (khả năng cao là Greek Yogurt). Nguồn protein dồi dào này không chỉ giúp duy trì cơ bắp, tăng cường trao đổi chất mà còn kéo dài cảm giác no bụng. Tinh bột giải phóng chậm (Slow Carb): Lượng tinh bột trong bữa ăn này đến từ chuối, granola (yến mạch nướng) và hạt chia. Khác với đường tinh luyện, đây là nhóm carb tốt giúp năng lượng được giải phóng từ từ, giữ lượng đường trong máu luôn ổn định - chìa khóa vàng để cơ thể không tích tụ mỡ thừa. Chất béo tốt (Omega-3 & Omega-6): Phần topping rắc lên trên cực kỳ phong phú với hạnh nhân, hạt bí, hạt chia và hạt lanh xay (flaxseed). Chúng đóng vai trò cốt lõi trong việc củng cố hàng rào lipid bảo vệ da, giúp da luôn ẩm mượt tự nhiên và nuôi dưỡng suối tóc chắc khỏe. Vitamin C kích sinh Collagen: Sự xuất hiện của những lát kiwi xanh mát không chỉ để trang trí. Kiwi là loại trái cây thuộc top đầu về hàm lượng Vitamin C, hỗ trợ làm đều màu da, chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa. Chăm sóc trục "Ruột - Da": Probiotic có trong sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Trong giới da liễu, một đường ruột khỏe mạnh luôn tỷ lệ thuận với một làn da sạch mụn, sáng mịn và ít mẩn đỏ.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 4.

Đây không phải là lần đầu Tăng Thanh Hà sử dụng một thực đơn bữa sáng chất lượng như vậy. Bất kể ai theo dõi cô đều nhận thấy, thực đơn vàng cho sức khỏe này thường xuyên được cô sử dụng. Đôi khi cô sẽ biến tấu một chút để đổi vị, chẳng hạn có hôm cô sẽ sử dụng bơ để lấy chất béo tốt cho cơ thể. Quả bơ không chỉ tốt cho vóc dáng mà còn rất giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giữ ẩm và duy trì độ mềm mại cho da. Ngôi sao cho hay.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 5.

Bơ chứa nhiều vitamin E, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của quá trình oxy hóa. Bà xã doanh nhân Louis Nguyễn thường ăn quả bơ kèm món bánh mì nướng mỗi sáng hoặc thêm vào sinh tố xanh. Bơ cũng là loại quả được những chị em ưa làm đẹp yêu thích vì chúng rất tốt cho làn da và vóc dáng. Hơn nữa, bơ là một loại quả dễ kiếm ở Việt Nam, nhờ có thời tiết khí hậu nhiệt đới mà cây bơ được trồng ở nước ta sinh trưởng rất tốt, đem lại hương vị thơm ngon, béo ngậy.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 6.

Món salad đầy đủ các nhóm dinh dưỡng của Tăng Thanh Hà gồm các nguyên liệu: cá ngừ, quả bơ, rau arugula, hạt thông rang, dầu olive và giấm balsamic.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 7.

Một thực đơn khác cũng được phối theo nguyên tắc vì sức khỏe bản thân của Tăng Thanh Hà. Theo Woman, sự hao hụt collagen chủ yếu do tổn thương oxy hóa và tạo ra các gốc tự do. Lycopene hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp duy trì tính toàn vẹn cấu trúc và chức năng của collagen. Lycopene có thể ức chế hoạt động của các enzyme phân hủy collagen, từ đó làm chậm tốc độ phân hủy collagen. Nó cũng có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và tăng hàm lượng collagen trong mô da. Lycopene thường có nhiều trong các loại củ quả có màu đỏ sẫm như ớt chuông, lựu, gấc, cà chua, đu đủ...

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 8.

Người đẹp cũng thường thêm lựu đỏ vào món cháo yến mạch ăn sáng. Tất cả các nguyên liệu này đều không đắt đỏ, dễ tìm, dễ phối luôn được Tăng Thanh Hà lựa chọn.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 9.

Bữa sáng đẹp mắt với việt quất của Tăng Thanh Hà. Tất cả nguyên liệu đều vô cùng bình dân.

Tăng Thanh Hà và bữa sáng dinh dưỡng chưa tới 50 nghìn đồng: Bí quyết giữ dáng - Ảnh 10.Là vợ của người đàn ông từng 'quyền lực' nhất VFC, Đan Lê đảm đang như thế nào?

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