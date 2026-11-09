Cơm nhà một mình của MC gây sốt Đường lên đỉnh Olympia 2026 có gì đặc biệt?
GĐXH - Khi không có quá nhiều công việc và được ở nhà, Khánh Vy thường tự vào bếp nấu những món mình yêu thích.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, Khánh Vy cho thấy nấu ăn đôi khi không cần quá nhiều thời gian hay nguyên liệu đắt tiền. Khi ở một mình, một bữa sáng với bánh mì và đồ uống nóng hay một tô canh đơn giản cũng đủ để bắt đầu ngày mới. Khi trở về nhà, những món ăn quen thuộc của gia đình lại trở thành thứ tạo nên cảm giác sum vầy.
Có lẽ cũng chính sự giản dị ấy khiến những bữa cơm của nữ MC nhận được sự yêu thích. Không phải ai cũng có thời gian nấu một mâm cơm nhiều món mỗi ngày, nhưng cách Khánh Vy lựa chọn nguyên liệu, nấu vừa đủ và thay đổi món theo hoàn cảnh lại là điều nhiều người có thể dễ dàng học theo.
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