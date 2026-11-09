Cơm nhà một mình của MC gây sốt Đường lên đỉnh Olympia 2026 có gì đặc biệt?

Sáng 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên cả nước. Bên cạnh màn tranh tài gay cấn của 4 nhà leo núi xuất sắc nhất, một nhân vật khác cũng bất ngờ chiếm spotlight trên sóng truyền hình, đó chính là MC Khánh Vy.

Xuất hiện tại điểm cầu trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam, Khánh Vy đồng hành cùng MC Ngọc Huy trong vai trò dẫn dắt trận chung kết. Ngay từ những phút đầu chương trình, nữ MC sinh năm 1999 đã gây ấn tượng bởi diện mạo rạng rỡ, thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật. Ngôi sao đưa tin.

Không cần trang điểm quá cầu kỳ hay lựa chọn kiểu tóc phức tạp, Khánh Vy vẫn ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười tươi tắn cùng thần thái tự tin trước ống kính. Mái tóc được buộc gọn phía sau càng giúp gương mặt nữ MC thêm phần sáng sân khấu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc của Khánh Vy, đặc biệt là sự lựa chọn trang phục áo dài vừa truyền thống vừa trẻ trung. Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự yêu mến dành cho phong thái dẫn chương trình ngày càng tự tin, chỉn chu của nữ MC.

Khánh Vy (Trần Khánh Vy, sinh năm 1999) là một trong những gương mặt MC trẻ nhận được nhiều sự chú ý hiện nay. Cô đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện quan trọng, ghi điểm nhờ phong thái tự tin, linh hoạt. Song song với công việc dẫn chương trình, Khánh Vy vẫn duy trì việc học, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và hoạt động với vai trò KOL. Lịch trình thường xuyên bận rộn là vậy, cô vẫn dành thời gian cho những sở thích cá nhân, trong đó có nấu ăn. Phụ Nữ Mới cho hay.

Bữa sáng của nữ MC thường không quá cầu kỳ.

Có ngày chỉ là một lát bánh mì nướng ăn cùng sữa hoặc trà nóng. Khi có thêm thời gian, cô chọn bánh mì gối nguyên cám phết mứt hoa quả, một lựa chọn nhanh gọn cho những ngày phải bắt đầu công việc từ sớm.

Khánh Vy cũng dành sự yêu thích cho ẩm thực Hàn Quốc. Cô từng tự chuẩn bị một bữa thịt nướng tại nhà, ăn kèm kimchi, tỏi sống, rau xanh và nước chấm. Cách ăn này vừa tạo cảm giác như một bữa tiệc nhỏ tại nhà, vừa cho phép cô chủ động lựa chọn nguyên liệu và khẩu phần.

Những hôm muốn ăn nhẹ hơn, nữ MC có thể chọn một tô canh rong biển hoặc mì ăn kèm kimchi và đậu phụ trắng. Các món ăn không quá phức tạp nhưng đủ tạo sự thay đổi cho thực đơn hằng ngày.

Khánh Vy dành sự yêu thích cho ẩm thực Hàn Quốc. Cơm nhà một mình nhưng luôn đủ chất.

Việc tự đi chợ và nấu ăn cũng giúp Khánh Vy chủ động hơn với những gì mình đưa vào bữa ăn. =

Với người sống một mình, đây là cách khá thực tế để tránh phải nấu quá nhiều, đồng thời có thể thay đổi món theo lịch làm việc và sở thích cá nhân.

Điểm dễ nhận thấy trong những bữa ăn của Khánh Vy là sự đơn giản và linh hoạt. Khi sống một mình, cô không nhất thiết phải chuẩn bị đủ món như một mâm cơm gia đình mà thường chọn những món có cách làm nhanh, khẩu phần vừa phải, dễ thay đổi theo sở thích.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Khánh Vy cho thấy nấu ăn đôi khi không cần quá nhiều thời gian hay nguyên liệu đắt tiền. Khi ở một mình, một bữa sáng với bánh mì và đồ uống nóng hay một tô canh đơn giản cũng đủ để bắt đầu ngày mới. Khi trở về nhà, những món ăn quen thuộc của gia đình lại trở thành thứ tạo nên cảm giác sum vầy.

Có lẽ cũng chính sự giản dị ấy khiến những bữa cơm của nữ MC nhận được sự yêu thích. Không phải ai cũng có thời gian nấu một mâm cơm nhiều món mỗi ngày, nhưng cách Khánh Vy lựa chọn nguyên liệu, nấu vừa đủ và thay đổi món theo hoàn cảnh lại là điều nhiều người có thể dễ dàng học theo.