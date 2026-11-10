Là vợ của người đàn ông từng 'quyền lực' nhất VFC, Đan Lê đảm đang như thế nào?
GĐXH - Nữ MC từng tiết lộ chồng khá dễ tính trong chuyện ăn uống, nhưng vẫn có những món yêu thích và khẩu vị riêng.
Khải Anh là con trai duy nhất của NSND Khải Hưng – vị Giám đốc đầu tiên của VFC. Khải Anh gia nhập VFC từ năm 2007, qua nhiều năm đã khẳng định tài năng qua loạt phim "bom tấn" quốc dân như Nhật ký Vàng Anh (Táo Quân). Theo Ngôi sao, năm 2021, anh chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc VFC và dần trở thành người đàn ông từng được coi là quyền lực nhất VFC thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, Khải Anh bất ngờ thông báo rời VTV và từ bỏ vị trí Phó Giám đốc VFC sau 25 năm gắn bó để chuyển sang thử thách mới trong lĩnh vực sáng tạo và đào tạo.
Cơm nhà Đan Lê vừa chất lượng, vừa đẹp mắt của nhà mình khiến mọi người xuýt xoa.
Cô tự khen: "Cơm cá, canh ngao ngon tuyệt!"
Đơn giản với gà rang gừng và các món rau cũng đủ hao cơm rồi.
Người đẹp cũng chịu khó "đổi gió" thực đơn cho gia đình, khi thì ngập hải sản...
... Khi lại là chả cá lăng chấm mắm tôm mang hương vị đặc biệt.
Thịt nướng Hàn Quốc tại nhà ngon chẳng kém ở tiệm.
Hay món Cheese buldak - gà xào phô mai của cô khiến các con rất thích thú.
Và rất nhiều món ăn khác luôn thay đổi trong bữa ăn gia đình.
Cơm nhà luôn được đổi vị và đủ chất.
Đôi khi cô kết hợp ẩm thực Á, Âu trên mâm cơm nhà.
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