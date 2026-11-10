Là vợ của người đàn ông từng 'quyền lực' nhất VFC, Đan Lê đảm đang như thế nào?

Khải Anh là con trai duy nhất của NSND Khải Hưng – vị Giám đốc đầu tiên của VFC. Khải Anh gia nhập VFC từ năm 2007, qua nhiều năm đã khẳng định tài năng qua loạt phim "bom tấn" quốc dân như Nhật ký Vàng Anh (Táo Quân). Theo Ngôi sao, năm 2021, anh chính thức được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc VFC và dần trở thành người đàn ông từng được coi là quyền lực nhất VFC thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, Khải Anh bất ngờ thông báo rời VTV và từ bỏ vị trí Phó Giám đốc VFC sau 25 năm gắn bó để chuyển sang thử thách mới trong lĩnh vực sáng tạo và đào tạo.

Nhưng nhắc đến Khải Anh, không thể không nhắc đến người vợ của anh, MC, diễn viên, Đan Lê. Cô khiến nhiều người yêu mến bởi hình ảnh người phụ nữ khéo léo, đảm đang trong căn bếp gia đình. Những mâm cơm cô chia sẻ không cầu kỳ hay xa hoa, chủ yếu là các món quen thuộc trong bữa ăn Việt, nhưng luôn được chuẩn bị chỉn chu, phối hợp màu sắc hài hòa và tạo cảm giác ấm cúng.

MC Đan Lê còn được nhiều người ngưỡng mộ vì là một người vợ, người mẹ khéo léo và đảm đang. Dù công việc truyền hình và diễn xuất có lịch trình không cố định, nữ MC vẫn tranh thủ vào bếp mỗi khi có thời gian. Cô có người hỗ trợ việc nhà nhưng không vì thế mà bỏ qua niềm vui tự tay chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Với Đan Lê, nấu nướng không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là một cách thể hiện sự quan tâm đến những người thân yêu. Thi thoảng cô lại chia sẻ những bữa ăn gia đình làm đông đảo người hâm mộ "phát thèm".



Theo Phụ Nữ Mới, nữ MC từng tiết lộ chồng khá dễ tính trong chuyện ăn uống, nhưng vẫn có những món yêu thích và khẩu vị riêng, chẳng hạn như thịt kho tàu hay sườn xào chua ngọt. Cô còn hài hước chia sẻ về sở thích của chồng bằng câu nói: “Đặc biệt chỉ thích về nhà ăn cơm”.

Một câu nói giản dị nhưng cũng phần nào cho thấy sức hấp dẫn của những bữa cơm gia đình. Đôi khi, điều khiến một người mong muốn trở về nhà không nằm ở mâm cao cỗ đầy mà là cảm giác được chờ đợi, được chăm sóc và cùng người thân tận hưởng những khoảnh khắc bình thường nhất.

Đan Lê từng khiến chị em xôn xao khi khoe trên trang cá nhân về món ăn hết sức dân dã: Chạch kho với thịt tươi. Đan Lê dí dỏm bày tỏ: "Vầng, kho xong nồi chạch sông với nghệ tươi, tôi lại tần ngần ngồi nghĩ, xem tối nay nên ăn 1 hay 2 bát cơm các bác ạ".

Cơm nhà Đan Lê vừa chất lượng, vừa đẹp mắt của nhà mình khiến mọi người xuýt xoa.

Cô tự khen: "Cơm cá, canh ngao ngon tuyệt!"

Đơn giản với gà rang gừng và các món rau cũng đủ hao cơm rồi.

Người đẹp cũng chịu khó "đổi gió" thực đơn cho gia đình, khi thì ngập hải sản...

... Khi lại là chả cá lăng chấm mắm tôm mang hương vị đặc biệt.

Thịt nướng Hàn Quốc tại nhà ngon chẳng kém ở tiệm.

Hay món Cheese buldak - gà xào phô mai của cô khiến các con rất thích thú.

Và rất nhiều món ăn khác luôn thay đổi trong bữa ăn gia đình.

Cơm nhà luôn được đổi vị và đủ chất.

Đôi khi cô kết hợp ẩm thực Á, Âu trên mâm cơm nhà.

Cơm nhà một mình của MC gây sốt Đường lên đỉnh Olympia 2026 có gì đặc biệt? GĐXH - Khi không có quá nhiều công việc và được ở nhà, Khánh Vy thường tự vào bếp nấu những món mình yêu thích.



