Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh

Dưới góc độ dinh dưỡng, đây không chỉ là món ăn đổi vị mà còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ nếu biết thưởng thức đúng cách, thông tin từ Sức khỏe Cộng đồng cho hay:

- Nguồn protein và vi chất dồi dào: Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g dạ dày lợn nấu chín cung cấp khoảng 157 kcal và 21,4g protein. Lượng đạm chất lượng cao này đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng cơ bắp, tạo enzyme và phục hồi các mô tổn thương.

- Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa: Thực phẩm này bổ sung lượng kẽm thiết yếu giúp củng cố hàng rào miễn dịch, cùng selen – chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

- Hỗ trợ tạo máu và thần kinh: Hàm lượng sắt và vitamin B12 có trong dạ dày lợn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu và duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh.