Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh

Thứ năm, 11:05 12/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Gần đây, nữ diễn viên Phương Oanh khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ video nấu món dạ dày lợn hấp tiêu xanh đơn giản nhưng rất ngon miệng tại nhà.

Trong mâm cơm gia đình Việt, nội tạng lợn luôn tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều: Người thì mê mẩn từ kết cấu đến hương vị, cho rằng "ăn gì bổ nấy" nhưng cũng có người ngần ngại vì lo ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, khi video chia sẻ cách chế biến món dạ dày lợn hấp tiêu xanh của diễn viên Phương Oanh được đăng tải gần đây, cộng đồng mạng "lao vào" thảo luận rất sôi nổi. Sức khỏe Cộng đồng cho hay.

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 1.

Trong video thuộc series nấu nướng Bếp nàng Ỉn của nữ diễn viên, thay vì luộc hay xào theo cách truyền thống, nữ diễn viên lộn trái dạ dày, nhồi phần nhân gồm nấm hương, nấm rơm, tiêu xanh, hành tây, hành tím đã nêm nếm gia vị rồi ghim kín miệng đem hấp ở 115 độ C trong 50 phút. Thực chất, cách chế biến này rất đơn giản, vừa giúp át sạch mùi đặc trưng vừa giữ nguyên độ ngọt tự nhiên.

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 2.

Quy trình chế biến món dạ dày lợn hấp tiêu xanh của Phương Oanh rất đơn giản. Cô giã nhỏ bằng tay các gia vị để giữ được vị thơm ngon, sau đó nhồi tất cả vào dạ dày lợn và cho hấp ở nhiệt độ chín tới.

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 3.

Thành quả thơm mùi gia vị, giòn ngọt của thịt.

Dưới góc độ dinh dưỡng, đây không chỉ là món ăn đổi vị mà còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ nếu biết thưởng thức đúng cách, thông tin từ Sức khỏe Cộng đồng cho hay:

- Nguồn protein và vi chất dồi dào: Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g dạ dày lợn nấu chín cung cấp khoảng 157 kcal và 21,4g protein. Lượng đạm chất lượng cao này đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng cơ bắp, tạo enzyme và phục hồi các mô tổn thương.

- Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa: Thực phẩm này bổ sung lượng kẽm thiết yếu giúp củng cố hàng rào miễn dịch, cùng selen – chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

- Hỗ trợ tạo máu và thần kinh: Hàm lượng sắt và vitamin B12 có trong dạ dày lợn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu và duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh.

Bạn cũng có thể thực hiện món ăn này tại nhà nhờ vào hướng dẫn dưới đây từ FPT:

Cách làm dạ dày hấp tiêu xanh tại nhà

Chuẩn bị nguyên liệu

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 4.

Để làm món dạ dày hấp tiêu cho 4 người ăn, bạn hãy chuẩn bị đủ các nguyên liệu: 1 cái dạ dày heo, 20g hạt tiêu xanh, 10g gừng, 50g bột mì, Giấm. Các loại gia vị: Muối, nước mắm, đường, hạt tiêu,... vừa đủ.

Cách làm dạ dày hấp tiêu

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 5.

Dạ dày heo khi mua về rất nhớt. Vì vậy, bạn hãy dùng dao cạo sạch hết các mảng bám còn sót lại rồi lấy giấm và chanh chà xát liên tục để khử hết mùi hôi. Tiếp tục, ban dùng bột mì rắc lên toàn bộ chiếc dạ dày và bóp nhiều lần rồi rửa lại bằng nước sạch để hết nhớt. Ngoài ra, bạn có thể bắc nồi nước lên bếp, đun sôi nước rồi thả dạ dày heo vào trụng sơ qua khoảng 3 phút rồi đem rửa dưới vòi nước lạnh. Làm như vậy sẽ giúp dạ dày hết sạch chất bẩn và màu trắng đẹp, không bị thâm.

Bước 2: Ướp dạ dày

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 6.

Bạn lấy dạ dày vào bát rồi cho thêm hành tím, gừng băm nhuyễn và 1 thìa muối, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa nước mắm để ướp bên ngoài dạ dày. Tiếp tục, bạn cho hành tím, gừng tiêu xanh vào bên trong dạ dày heo rồi dùng kim chỉ khâu lại sao cho các nguyên liệu không bị tuột ra ngoài khi hấp.

Bước 3: Hấp dạ dày

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 7.

Bạn đặt nồi hấp xửng lên bếp, cho nước vào bên dưới xửng hấp rồi rải 1 lớp gừng và tiêu xanh ở dưới, đặt dạ dày heo lên trên cùng. Bạn đạy nắp nồi lại rồi hấp trong thời gian khoảng 20 – 30 phút. Khi dạ dày chín, bạn cho ra thớt, thái thành các miếng vừa ăn.

Bước 4: Pha nước chấm dạ dày

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 8.

Bạn cho 5 thìa nước mắm vào bát, cho thêm 2 thìa nước cốt chanh, 1 thìa đường vào khuấy đều cho đường tan hết. Sau đó, bạn tiếp tục cho gừng, ớt và tỏi băm nhỏ vào là có ngay bát nước chấm dạ dày hấp siêu ngon.

Thành phẩm món dạ dày hấp tiêu

Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh - Ảnh 9.

Món dạ dày hấp tiêu của bạn khi ăn sẽ thấy giòn giòn và hơi cay cay của vị tiêu xanh. Chấm miếng dạ dày với nước chấm tỏi ớt giúp tăng thêm vị đậm đà khó cưỡng. Món ăn này rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ mang thai.

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