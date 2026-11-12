Món nội tạng lợn tốt cho sức khỏe trên bàn ăn nhà Phương Oanh, phù hợp tiết trời đang lạnh
GĐXH - Gần đây, nữ diễn viên Phương Oanh khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ video nấu món dạ dày lợn hấp tiêu xanh đơn giản nhưng rất ngon miệng tại nhà.
Trong mâm cơm gia đình Việt, nội tạng lợn luôn tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều: Người thì mê mẩn từ kết cấu đến hương vị, cho rằng "ăn gì bổ nấy" nhưng cũng có người ngần ngại vì lo ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, khi video chia sẻ cách chế biến món dạ dày lợn hấp tiêu xanh của diễn viên Phương Oanh được đăng tải gần đây, cộng đồng mạng "lao vào" thảo luận rất sôi nổi. Sức khỏe Cộng đồng cho hay.
Dưới góc độ dinh dưỡng, đây không chỉ là món ăn đổi vị mà còn mang lại hàng loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ nếu biết thưởng thức đúng cách, thông tin từ Sức khỏe Cộng đồng cho hay:
- Nguồn protein và vi chất dồi dào: Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100g dạ dày lợn nấu chín cung cấp khoảng 157 kcal và 21,4g protein. Lượng đạm chất lượng cao này đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng cơ bắp, tạo enzyme và phục hồi các mô tổn thương.
- Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa: Thực phẩm này bổ sung lượng kẽm thiết yếu giúp củng cố hàng rào miễn dịch, cùng selen – chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do.
- Hỗ trợ tạo máu và thần kinh: Hàm lượng sắt và vitamin B12 có trong dạ dày lợn tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hồng cầu, ngăn ngừa thiếu máu và duy trì hoạt động ổn định của hệ thần kinh.
Bạn cũng có thể thực hiện món ăn này tại nhà nhờ vào hướng dẫn dưới đây từ FPT:
Cách làm dạ dày hấp tiêu xanh tại nhà
Chuẩn bị nguyên liệu
Cách làm dạ dày hấp tiêu
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Bước 2: Ướp dạ dày
Bước 3: Hấp dạ dày
Bước 4: Pha nước chấm dạ dày
Thành phẩm món dạ dày hấp tiêu
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