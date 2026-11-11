Tối nay ăn gì? Gợi ý 30+ món ăn ngon nóng hổi, 'đánh bay' cái lạnh đầu đông

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Đông về mang theo những cơn gió lạnh, cũng là thời điểm mâm cơm gia đình cần lắm những món ăn đậm đà, nóng hổi để gắn kết yêu thương. Giữa cái lạnh đầu mùa, chẳng có hạnh phúc nào giản dị mà ấm áp hơn việc được quây quần bên mâm cơm gia đình, húp xì xụp chén canh nóng hổi hay thưởng thức miếng thịt kho đậm đà, đưa cơm.

Nếu bạn vẫn đang loay hoay tự hỏi "tối nay ăn gì" để xua tan cái lạnh thì hãy điểm qua thực đơn 30+ món ngon đổi vị mỗi ngày, đảm bảo ai ăn cũng phải xuýt xoa khen ngon.

Gợi ý mâm cơm ngày đông theo sở thích và khẩu vị gia đình

Mâm cơm ngon 1

- Thịt luộc

- Cá khô nướng

- Cà tím xào

- Cơm trắng

- Đu đủ

Mâm cơm ấm cúng với thịt ba chỉ luộc thái mỏng xếp cánh quạt, cà tím hấp mỡ hành, cá khô nướng thơm phức và đu đủ tráng miệng. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 2

- Thịt viên sốt cà chua

- Dưa chuột cắt khía trộn sốt cay

- Cá khô nướng

- Cơm trắng

Bữa tối đưa cơm với thịt viên sốt cà chua đậm đà, dưa chuột cắt khía trộn sốt cay và cá khô nướng vàng ruộm. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 3

- Canh tôm nấu rau

- Gỏi xoài

- Canh trứng

- Cơm trắng

Mâm cơm đổi vị đầy màu sắc gồm canh tôm nấu rau củ thanh ngọt, nộm đu đủ xoài tôm khô và món sốt béo ngậy. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 4

- Cá khô nướng

- Sườn heo rim

- Canh củ quả hầm

- Dưa muối

- Cơm trắng

Gợi ý mâm cơm truyền thống với cá khô nướng xém cạnh, sườn heo rim đậm vị, canh củ quả hầm và dưa chua kích thích vị giác. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 5

- Đậu phụ tẩm sốt chiên giòn

- Rau xanh xào thịt bò

- Măng chua cay

- Chén nước chấm tỏi ớt

- Cơm trắng

Bữa cơm thanh đạm nhưng tốn cơm với đậu phụ tẩm sốt chiên giòn rắc mè, rau xanh xào thịt bò và măng chua cay. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 6

- Thịt gà chặt miếng

- Cháo hành

- Gỏi gà

- Nước chấm tỏi ớt

Mâm cơm giải cảm ngày đông ấm bụng với cháo gà nóng hổi, đĩa thịt gà ta luộc chặt miếng và gỏi gà bắp cải trộn rau răm. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 7

- Bún riêu

- Rau sống ăn kèm

Bữa ăn quây quần bên những tô bún riêu cua nóng hổi đầy ắp topping cùng đĩa rau sống bắp cải tím thanh mát. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 8

- Mỳ thập cẩm

- Xì dầu tỏi ớt

- Chuối tiêu

Bát bánh canh nghi ngút khói đậm đà topping kết hợp cùng đĩa chuối tiêu chín vàng tráng miệng sau bữa ăn. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 9

- Canh rau

- Sườn rim

- Măng xào

- Thịt kho

- Nước chấm tỏi ớt

Mâm cơm gia đình phong phú với canh rau xanh mát, thịt rim cháy cạnh, măng xào thịt và đĩa rau sống dưa chuột giải ngấy. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 10

- Thịt luộc

- Dưa chuột

- Cá khô

- Nước mắm pha ớt

Bữa cơm đậm vị quê với thịt luộc thái cánh quạt đều tăm tắp, cá kho quánh keo và đĩa rau xanh dưa chuột tươi mát. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 11

- Rau luộc

- Đậu phụ luộc

- Món om đậm vị

- Nước rau luộc

Mâm cơm thanh nhẹ, ấm áp gồm rau luộc xanh mướt, đậu phụ luộc cắt miếng, món om đậm vị và canh trong veo. (Ảnh: TL)

Mâm cơm ngon 12

- Bầu luộc

- Canh bầu nấu tôm

- Thịt ba chỉ rim

- Trứng chiên hành lá

- Nước chấm tỏi ớt

Bữa tối trọn vị với bầu luộc thanh mát, canh bầu nấu tôm, thịt ba chỉ rim tiêu và trứng rán hành lá thơm phức. (Ảnh: TL)

Chẳng cần mâm cao cỗ đầy hay những món ăn nhà hàng đắt đỏ, bữa cơm ngày đông đôi khi chỉ cần đĩa thịt luộc ấm nóng, bát canh nghi ngút khói hay con cá kho đậm vị là đủ để gắn kết yêu thương. Hy vọng với gợi ý những mâm cơm trọn vị trên đây, bạn sẽ không còn phải bận tâm 'tối nay ăn gì' mà thay vào đó là những phút giây quây quần, ấm áp bên người thân suốt mùa gió về.

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