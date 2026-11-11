Tối nay ăn gì? Gợi ý 30+ món ăn ngon nóng hổi, 'đánh bay' cái lạnh đầu đông
GĐXH - Thời tiết se lạnh khiến câu hỏi "tối nay ăn gì" lại càng thêm khó đáp. Lưu ngay bộ sưu tập 30+ món ăn nóng hổi, đổi vị đa dạng mỗi ngày để mâm cơm gia đình thêm phần ấm cúng.
Đông về mang theo những cơn gió lạnh, cũng là thời điểm mâm cơm gia đình cần lắm những món ăn đậm đà, nóng hổi để gắn kết yêu thương. Giữa cái lạnh đầu mùa, chẳng có hạnh phúc nào giản dị mà ấm áp hơn việc được quây quần bên mâm cơm gia đình, húp xì xụp chén canh nóng hổi hay thưởng thức miếng thịt kho đậm đà, đưa cơm.
Nếu bạn vẫn đang loay hoay tự hỏi "tối nay ăn gì" để xua tan cái lạnh thì hãy điểm qua thực đơn 30+ món ngon đổi vị mỗi ngày, đảm bảo ai ăn cũng phải xuýt xoa khen ngon.
Gợi ý mâm cơm ngày đông theo sở thích và khẩu vị gia đình
Mâm cơm ngon 1
- Thịt luộc
- Cá khô nướng
- Cà tím xào
- Cơm trắng
- Đu đủ
Mâm cơm ngon 2
- Thịt viên sốt cà chua
- Dưa chuột cắt khía trộn sốt cay
- Cá khô nướng
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 3
- Canh tôm nấu rau
- Gỏi xoài
- Canh trứng
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 4
- Cá khô nướng
- Sườn heo rim
- Canh củ quả hầm
- Dưa muối
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 5
- Đậu phụ tẩm sốt chiên giòn
- Rau xanh xào thịt bò
- Măng chua cay
- Chén nước chấm tỏi ớt
- Cơm trắng
Mâm cơm ngon 6
- Thịt gà chặt miếng
- Cháo hành
- Gỏi gà
- Nước chấm tỏi ớt
Mâm cơm ngon 7
- Bún riêu
- Rau sống ăn kèm
Mâm cơm ngon 8
- Mỳ thập cẩm
- Xì dầu tỏi ớt
- Chuối tiêu
Mâm cơm ngon 9
- Canh rau
- Sườn rim
- Măng xào
- Thịt kho
- Nước chấm tỏi ớt
Mâm cơm ngon 10
- Thịt luộc
- Dưa chuột
- Cá khô
- Nước mắm pha ớt
Mâm cơm ngon 11
- Rau luộc
- Đậu phụ luộc
- Món om đậm vị
- Nước rau luộc
Mâm cơm ngon 12
- Bầu luộc
- Canh bầu nấu tôm
- Thịt ba chỉ rim
- Trứng chiên hành lá
- Nước chấm tỏi ớt
Chẳng cần mâm cao cỗ đầy hay những món ăn nhà hàng đắt đỏ, bữa cơm ngày đông đôi khi chỉ cần đĩa thịt luộc ấm nóng, bát canh nghi ngút khói hay con cá kho đậm vị là đủ để gắn kết yêu thương. Hy vọng với gợi ý những mâm cơm trọn vị trên đây, bạn sẽ không còn phải bận tâm 'tối nay ăn gì' mà thay vào đó là những phút giây quây quần, ấm áp bên người thân suốt mùa gió về.
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