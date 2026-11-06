Mâm cơm nhà của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo và tổng giám đốc tập đoàn bất động sản có gì đặc biệt?

Thứ sáu, 14:03 06/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Đặng Thu Thảo là một trong những nàng hậu khiến công chúng chú ý bởi sự khéo léo, chỉn chu trong việc chăm sóc tổ ấm.

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 1.

Được mệnh danh là 'thần tiên tỷ tỷ' nhờ nhan sắc ngọt ngào, phong thái thanh lịch và  tỷ lệ vàng trên khuôn mặt, Đặng Thu Thảo là nàng Hoa hậu còn được khen "đẹp người đẹp nết" của showbiz Việt. Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng trở thành người mẹ, người vợ vô cùng đảm đang. Về làm dâu gia đình giàu có, cuộc sống của nhiều mỹ nhân Việt sung sướng như bà hoàng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ bỏ quên chuyện bếp núc. Đặng Thu Thảo là một trong những nàng hậu khiến công chúng chú ý bởi sự khéo léo, chỉn chu trong việc chăm sóc tổ ấm. Những mâm cơm gia đình cô chia sẻ thường không quá cầu kỳ về hình thức nhưng đa dạng món ăn, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng. Phụ Nữ Mới cho hay.


Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 2.

Trên Instagram, Hoa hậu Đặng Thu Thảo từng chia sẻ hình ảnh món cơm gà Hội An do chính tay cô nấu và bày trí đẹp mắt. Thông tin trên Thời đại Plus.

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 3.

Bát bún chay cho hoa hậu và bún thịt bò cho "anh xã".

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 4.

Món bún thịt xào nhà làm do Đặng Thu Thảo tự tay vào bếp.


Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 5.

Mâm cơm của cô đủ các nhóm chất, ưu tiên nhiều rau củ tốt cho sức khoẻ.

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 6.

Món ăn Nam Bộ hủ tiếu khô Mỹ Tho cũng không làm khó được nàng hậu.

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 7.

Thu Thảo chiều chồng với những món mà "anh nhà" thích như hủ tiếu khô Mỹ Tho dân dã hay bò hầm rượu vang sang chảnh.

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 8.

Mì spagetti phô mai đút lò hẳn là món ăn mà các bé rất thích.

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 9.

Bún bò nấu bằng nồi áp suất của hoa hậu đủ chất.

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 10.

Đặng Thu Thảo cũng ra tay làm bún bò bằng nồi áp suất ngon ngọt hay cơm với thịt nướng kiểu Hàn nhanh gọn lẹ.

Mâm cơm gia đình Đặng Thu Thảo: Khéo léo và ấm cúng trong 2026 - Ảnh 11.Chuyện cảm động phía sau món đồ nhà bếp mà Tăng Thanh Hà cực yêu thích

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