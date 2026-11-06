Mâm cơm nhà của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo và tổng giám đốc tập đoàn bất động sản có gì đặc biệt?

Được mệnh danh là 'thần tiên tỷ tỷ' nhờ nhan sắc ngọt ngào, phong thái thanh lịch và tỷ lệ vàng trên khuôn mặt, Đặng Thu Thảo là nàng Hoa hậu còn được khen "đẹp người đẹp nết" của showbiz Việt. Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng trở thành người mẹ, người vợ vô cùng đảm đang. Về làm dâu gia đình giàu có, cuộc sống của nhiều mỹ nhân Việt sung sướng như bà hoàng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa họ bỏ quên chuyện bếp núc. Đặng Thu Thảo là một trong những nàng hậu khiến công chúng chú ý bởi sự khéo léo, chỉn chu trong việc chăm sóc tổ ấm. Những mâm cơm gia đình cô chia sẻ thường không quá cầu kỳ về hình thức nhưng đa dạng món ăn, tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng. Phụ Nữ Mới cho hay.