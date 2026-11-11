Loại rau giúp giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ tư, 14:17 11/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Rau bí ngô giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ tế bào gan trước stress oxy hóa và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Rau bí ngô (bao gồm phần ngọn, lá non và bông bí) là loại rau xanh có mật độ dinh dưỡng phong phú, vitamin A (beta-carotene, alpha-carotene, beta-cryptoxanthin), vitamin C, vitamin nhóm B (đặc biệt là vitamin B6 và folate - B9), vitamin D; khoáng chất như sắt, mangan, kali, magie; chất xơ và lượng calo rất thấp mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Tác dụng bất ngờ của rau bí ngô với giúp giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa

Rau bí ngô giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa với nhiều món ngon hấp dẫn - Ảnh 1.

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống cho hay, ngọn và lá bí ngô chứa lượng lớn chất xơ hòa tan và không hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hệ tiêu hóa. Khi quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru, cơ thể sẽ hạn chế tối đa việc tích tụ các chất cặn bã độc hại, từ đó làm giảm bớt gánh nặng đáng kể cho gan trong quá trình xử lý và lọc chất thải.

Rau bí ngô giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa với nhiều món ngon hấp dẫn - Ảnh 2.

Quá trình gan chuyển hóa các chất thường phát sinh ra các gốc tự do gây tổn thương màng tế bào. Cả rau bí và bí đỏ đều chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, diệp lục cùng beta-carotene (tiền chất vitamin A). Những hợp chất này hoạt động như một lớp màng chắn bảo vệ, giúp chống viêm, giảm thiểu tình trạng stress oxy hóa và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào gan diễn ra nhanh chóng hơn.

Rau bí ngô giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa với nhiều món ngon hấp dẫn - Ảnh 3.

Chất xơ hòa tan có trong rau bí ngô có khả năng liên kết với acid mật trong đường tiêu hóa, từ đó ngăn chặn sự hấp thu cholesterol xấu vào máu. Việc kiểm soát tốt lượng mỡ trong máu giúp hạn chế tình trạng tích tụ mỡ thừa tại cơ quan gan, góp phần phòng ngừa hiệu quả nguy cơ tiến triển thành bệnh gan nhiễm mỡ. VOV cho hay.

Món ngon với rau bí ngô

Rau bí ngô giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa với nhiều món ngon hấp dẫn - Ảnh 4.

Rau bí xào tỏi là món ngon từ bí đỏ đơn giản và phổ biến nhất. Tuy thời gian sơ chế hơi lâu vì phải tước rau nhưng đổi lại bạn sẽ có môt món ăn đẳng cấp nhà hàng nếu xào và giữ được độ xanh của rau.

Rau bí ngô giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa với nhiều món ngon hấp dẫn - Ảnh 5.

Ngoài xào, rau bí còn có thể dùng để nấu canh. Canh rau bí nấu giò sống là món ăn được nhiều người yêu thích trong ngày hè. (Ảnh: phunutoday)

Rau bí ngô giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa với nhiều món ngon hấp dẫn - Ảnh 6.

Bạn đã từng nấu canh hến chua hay nấu mồng tơi nhưng bạn đã thử canh hến nấu rau bí? Đây cũng là món ăn ngon và chế biến đơn giản. (Ảnh: phunutoday)

Rau bí ngô giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa với nhiều món ngon hấp dẫn - Ảnh 7.100 nghìn đồng trong tay, cơm nhà có gì hay?

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Rau bí ngô giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa với nhiều món ngon hấp dẫn - Ảnh 8.Sữa ngô nấu tại nhà: Bí quyết để thơm béo, sánh mịn mà không bị lợn cợn

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