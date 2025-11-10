1.000 suất quà đến người dân vùng lũ với mong ước sớm ổn định cuộc sống

1.000 suất quà ý nghĩa đã được Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trao đến tay bà con vùng lũ Thái Nguyên.

Đoàn công tác vinh dự có sự tham gia của ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Bà Mai Thị Thúy Nga – UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; Bà Hà Thị Bích Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Linh Sơn; Bà Đinh Trà Ly - Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Gia Sàng…

Về phía Viện phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng có: Bà Lê Thị Tuyết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài Nhân lực; GS.TS Thiếu tướng Nguyễn Đình Được - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam; Nhà báo Lại Đức Hồng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa và phát triển, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Bà Chử Thị Thu Hoài – Phó Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Chương trình thiện nguyện về Thái Nguyên nhận được sự đồng hành, chung tay rất lớn từ các ni trưởng, ni sư, đại đức, phật tử...

Chuyến đi còn có sự góp mặt của nhiều ni trưởng, ni sư, đại đức, phật tử và đông đảo các doanh nhân, thầy thuốc, lương y có tấm lòng vàng đã đồng hành và tham gia công tác an sinh xã hội cùng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng suốt nhiều năm qua.

Với tinh thần tương thân tương ái, đoàn công tác đã về Thái Nguyên trao 1.000 suất quà từ thiện tại hai phường Gia Sàng và Linh Sơn. Trong đó, phường Gia Sàng 500 suất; Linh Sơn 500 suất. Mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng gồm: 10kg gạo, nhu yếu phẩm (chăn, màn, sữa, quần áo...) và tiền mặt 500 nghìn đồng.

Người dân vùng lũ Thái Nguyên xúc động nhận những suất quà ý nghĩa từ đoàn công tác.

Theo nhà báo Lại Đức Hồng - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Phát triển Văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cơn bão số 11 đã gây nên một trận lũ "chưa có tiền lệ" tại Thái Nguyên. Dù đã được cảnh báo và chủ động chuẩn bị từ trước, nhưng sức tàn phá của bão Matmo vẫn khiến nhân dân trong tỉnh phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Những món quà của đoàn công tác tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc, sự sẻ chia và lòng yêu thương của người dân mọi miền Tổ quốc dành cho bà con Thái Nguyên, thắm đượm tình dân tộc và nghĩa đồng bào. Đó là những nhu yếu phẩm thiết yếu để giúp bà con tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, từng bước ổn định cuộc sống.

Hoạt động thiện nguyện của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày 9/11/2025 đã kịp thời hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần đến người dân vùng lũ Thái Nguyên. Đây là hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình; tiếp thêm động lực để người dân, học sinh vùng lũ Thái Nguyên sớm ổn định cuộc sống trong những tháng cuối năm.

Đoàn công tác của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng chụp ảnh kỉ niệm

Bà Hà Thị Bích Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Linh Sơn khẳng định, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, người dân Thái Nguyên đã và đang từng bước khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, dựng xây lại cuộc sống bình yên.

"Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Linh Sơn nói riêng cũng như tỉnh Thái Nguyên nói chung luôn trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của các đơn vị trao quà. Chuyến thiện nguyện của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng là nguồn động viên kịp thời đối với phường và những người dân bị ảnh hưởng thiên tai" - bà Bích Hồng xúc động nói.

