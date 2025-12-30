Công an làm việc với nhóm phụ nữ có hành động 'cắt tiền' ở Nam Định
GĐXH - Cơ quan chức năng phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã mời 3 người phụ nữ xuất hiện trong clip có hành động cắt tiền, rải gạo và muối trước một cửa hàng chụp ảnh trên địa bàn phường này lên làm việc.
Ngày 30/12, một lãnh đạo UBND phường Nam Định cho biết, Công an phường Nam Định đã mời 3 người phụ nữ có hành động cắt tiền, rải gạo và muối trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao lên làm việc.
Cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt tại cửa hàng chụp ảnh, nơi xảy ra sự việc để xác minh, lập biên bản và thu giữ vật chứng gồm các mảnh vụn tiền Việt Nam bị cắt để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ba người phụ nữ đến trước một cửa hàng chụp ảnh. Trong clip, một người mặc quần đen, áo khoác màu be cầm kéo cắt các tờ tiền và lớn tiếng nói: "Coi như là trả đủ rồi", "cắt vía", "cắt tiền"…
Hình ảnh trên clip thể hiện, một người phụ nữ mặc áo trắng, quần màu ghi, cầm theo túi gạo, muối, rải xuống khu vực phía trước cửa hàng. Hành động của nhóm người này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.
Qua tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/12, tại một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Chị C.T.X cho biết, nhóm người xuất hiện trong clip là khách hàng từng sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại cửa hàng của chị. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chi phí chụp ảnh.
Theo đó, nhóm khách đặt lịch chụp ảnh cho ba người và ban đầu hai bên thống nhất mức giá của gói chụp tại một địa điểm. Trong quá trình thực hiện, khách hàng đề nghị chụp thêm tại một địa điểm khác, chị X đã thông báo sẽ thu phụ phí di chuyển đến điểm chụp thứ hai và được khách hàng đồng ý.
Tuy nhiên, khi thanh toán, phía khách hàng không chấp nhận khoản phụ phí phát sinh, cho rằng chi phí này chưa được trao đổi rõ ràng từ trước, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên.
Theo chị X, sau khi xảy ra mâu thuẫn, chị đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho nhóm khách hàng này. Dù vậy, nhóm khách sau đó vẫn có hành động cắt tiền, rải gạo, muối trước cửa hàng như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.
Video nhóm phụ nữ có hành động 'cắt tiền' ở Nam Định:
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luậtThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.
Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12Thời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 31/12, không khí tại nhiều tuyến đường trung tâm và khu vực quảng trường Đông kinh nghĩa thục (Hà Nội) đã trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ rất sớm, đông đảo người dân đã đến chọn vị trí đẹp để chuẩn bị theo dõi màn trình diễn pháo hoa và sự kiện countdown chào đón năm mới.
Đường Hà Nội kẹt cứng trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2025Thời sự - 4 giờ trước
Chiều 31/12, nhiều tuyến đường Hà Nội kẹt cứng, dòng xe di chuyển khó khăn khi người dân về quê nghỉ Tết Dương lịch.
Hà Nội: Cháy nhà trên phố Hàng Mã, một người trèo ra mái hiên tầng 3 ngã xuống đườngThời sự - 12 giờ trước
Khoảng 9h ngày 31/12, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng số 14 phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Khối không khí lạnh mạnh tràn về Hà Nội và miền Bắc chuyển mưa to, rét đậm kéo dài?Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 1 Tết Dương lịch 2026, Hà Nội và Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh tràn về, thời tiết chuyển rét và có mưa rào. Dự báo đợt rét này kéo dài cả kỳ nghỉ lễ.
Lai Châu: Kịp thời cứu người mất tích trong rừng sâu, chấn thương nặngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sau hơn 13 giờ nỗ lực tìm kiếm không nghỉ trong điều kiện đêm tối, địa hình hiểm trở, lực lượng Công an xã Khoen On, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa đi cấp cứu kịp thời một người dân đi lạc trong rừng sâu với chấn thương nặng, mất nhiều máu.
Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội có hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.
Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa ThụcThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội cho biết, vào tối 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, bắt đầu từ 13h cùng ngày.
Nhiều trường hợp bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ tin giảThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bình luận thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội, 2 người đàn ông ở Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính.
Kiểu thời tiết đặc biệt ở Hà Nội và Bắc Bộ tái diễn trong ngày hôm nay trước khi đón đợt không khí lạnh mới tràn vềThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ tiếp tục duy trì trời nhiều mây, có sương mù, trời se lạnh. Dự báo hình thái thời tiết này còn duy trì đến kỳ nghỉ Tết Dương lịch khi đợt không khí lạnh mới tràn về.
Hàng chục triệu người dân miền Bắc đón tin vui thời tiết trước khi lại đón đợt không khí lạnh mới tràn vềThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ hôm nay đến hết năm 2025, Bắc Bộ trời sẽ ấm dần lên. Tuy nhiên bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch khu vực này sẽ giảm nhiệt do đón một đợt không khí lạnh mới tràn về.