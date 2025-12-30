Công an làm việc với nhóm phụ nữ có hành động 'cắt tiền' ở Nam Định

Ngày 30/12, một lãnh đạo UBND phường Nam Định cho biết, Công an phường Nam Định đã mời 3 người phụ nữ có hành động cắt tiền, rải gạo và muối trước một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao lên làm việc.

Cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt tại cửa hàng chụp ảnh, nơi xảy ra sự việc để xác minh, lập biên bản và thu giữ vật chứng gồm các mảnh vụn tiền Việt Nam bị cắt để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ba người phụ nữ đến trước một cửa hàng chụp ảnh. Trong clip, một người mặc quần đen, áo khoác màu be cầm kéo cắt các tờ tiền và lớn tiếng nói: "Coi như là trả đủ rồi", "cắt vía", "cắt tiền"…

Hình ảnh trên clip thể hiện, một người phụ nữ mặc áo trắng, quần màu ghi, cầm theo túi gạo, muối, rải xuống khu vực phía trước cửa hàng. Hành động của nhóm người này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Nhóm người có hành động "cắt tiền", rắc muối ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Qua tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/12, tại một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Chị C.T.X cho biết, nhóm người xuất hiện trong clip là khách hàng từng sử dụng dịch vụ chụp ảnh tại cửa hàng của chị. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chi phí chụp ảnh.

Theo đó, nhóm khách đặt lịch chụp ảnh cho ba người và ban đầu hai bên thống nhất mức giá của gói chụp tại một địa điểm. Trong quá trình thực hiện, khách hàng đề nghị chụp thêm tại một địa điểm khác, chị X đã thông báo sẽ thu phụ phí di chuyển đến điểm chụp thứ hai và được khách hàng đồng ý.

Tuy nhiên, khi thanh toán, phía khách hàng không chấp nhận khoản phụ phí phát sinh, cho rằng chi phí này chưa được trao đổi rõ ràng từ trước, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên.

Theo chị X, sau khi xảy ra mâu thuẫn, chị đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho nhóm khách hàng này. Dù vậy, nhóm khách sau đó vẫn có hành động cắt tiền, rải gạo, muối trước cửa hàng như trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Video nhóm phụ nữ có hành động 'cắt tiền' ở Nam Định: