Lai Châu: Kịp thời cứu người mất tích trong rừng sâu, chấn thương nặng
GĐXH - Sau hơn 13 giờ nỗ lực tìm kiếm không nghỉ trong điều kiện đêm tối, địa hình hiểm trở, lực lượng Công an xã Khoen On, tỉnh Lai Châu đã tìm thấy và đưa đi cấp cứu kịp thời một người dân đi lạc trong rừng sâu với chấn thương nặng, mất nhiều máu.
Tối ngày 30/12, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, vào khoảng 18h ngày 28/12, Công an xã Khoen On tiếp nhận tin báo từ người dân bản Mè về trường hợp chị Tòng Thị Thinh (SN 2000) bị mất tích. Theo gia đình, chị Thinh đi vào rừng tìm măng từ đầu giờ chiều nhưng đến tối mịt vẫn chưa trở về. Đáng lo ngại, chị Thinh có tiền sử bệnh lý cần theo dõi, sức khỏe yếu và vừa xuất viện được một tuần, khiến người thân vô cùng hoang mang.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khoen On, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, huy động tối đa quân số, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tại chỗ triển khai phương án tìm kiếm.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo xã, các tổ công tác đã chia mũi, sử dụng đèn pin, dao đi rừng để băng qua những khu vực rậm rạp, lội suối tìm kiếm xuyên đêm với quyết tâm "không bỏ sót bất kỳ khu vực khả nghi nào".
Đến 7h25 ngày 29/12, nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, tổ công tác phát hiện chị Tòng Thị Thinh tại khu vực rừng sâu thuộc địa phận Bản Mè trong tình trạng kiệt sức và hoảng loạn. Đặc biệt, nạn nhân bị thương tích nặng ở bàn tay phải, mất một đốt ngón tay do trượt ngã va vào dao sắc trong quá trình di chuyển, dẫn đến mất máu cấp.
Trước tình huống nguy cấp, các chiến sĩ công an đã nhanh chóng thực hiện sơ cứu cầm máu ban đầu, trấn an tinh thần nạn nhân. Sau đó, lực lượng chức năng đã dùng cáng, thay phiên nhau khiêng chị Thinh băng rừng đưa đến Trung tâm Y tế Than Uyên để cấp cứu. Nhờ được phát hiện và xử lý vết thương kịp thời, đến nay sức khỏe của chị Thinh đã dần ổn định.
