Người dân có mặt từ sáng sớm để có được vị trí đẹp trước thềm sự kiện Countdown 31/12

Tại các khu vực gần sân khấu, quảng trường Đông kinh nghĩa thục và các điểm có tầm nhìn thuận lợi, nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình đã mang theo đồ dùng cá nhân để giữ chỗ. Một số người cho biết việc đến sớm giúp họ tránh được tình trạng chen lấn và có thể tận hưởng trọn vẹn không khí đón năm mới.

Anh Khoa, sinh viên tại Hà Nội chia sẻ: “Team mình đã đến từ 5 giờ sáng để có thể gặp gỡ các nghệ sĩ. Lý do mình đến sự kiện vì chỉ muốn đứng gần và được giao lưu với các nghệ sĩ”.

Không chỉ các khu vực công cộng, nhiều quán cà phê có vị trí đẹp cũng thu hút đông khách ngay từ buổi sáng. Một số quán đã kín chỗ từ sớm, khách hàng chủ động đặt bàn để có thể theo dõi pháo hoa cũng như sự kiện countdown vào buổi tối.

“Ngay từ sáng, lượng khách đến quán đã tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Nhiều khách đặt chỗ trước để giữ vị trí ngắm pháo hoa và countdown, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị thêm nhân viên và sắp xếp không gian phù hợp cho trình diễn tối nay”, chị Linh Anh - trợ lý tại quán cafe trong khu vực diễn ra sự kiện chia sẻ.

Bên phía lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và nhắc nhở người dân tuân thủ về các quy định an toàn. Dự kiến trong chiều và tối nay, lượng người đổ về các khu vực trung tâm sẽ tiếp tục tăng cao. Người dân được khuyến cáo chủ động sắp xếp thời gian, giữ gìn vệ sinh chung và cùng nhau đón chào năm mới trong không khí an toàn, văn minh.

Phạm Chi