Chi tiết kế hoạch phân luồng giao thông của Hà Nội dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026

Theo đó, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ năm 2026; đồng thời hạn chế ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ, trục đường ra, vào Thủ đô, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành phương án hướng dẫn phân luồng giao thông trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức giao thông tập trung vào các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt… nhằm giảm áp lực giao thông trong các khung giờ cao điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Ngày 30/12, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, các hướng phân luồng chính như sau:

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…) có thể đi theo các hướng sau:

- Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

- Trung tâm Hà Nội đi đường QL1 cũ: Giải Phóng – Ngọc Hồi – Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

- Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) – ngã ba Ba La đi đường 21B – QL38 để ra QL1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

- Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) – rẽ trái đi đường Phùng Hưng – đến đường trục phía Nam – rẽ trái đường tỉnh 427B – ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

- Quốc lộ 6 đi thị Trấn Xuân Mai – đi đường Hồ Chí Minh – đường 21B.

Hướng các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về Thành phố Hà Nội có thể đi theo các hướng sau:

Nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng sau để vào Thành phố Hà Nội:

- Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: đi đường TL494 – QL21B – QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

- Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đi theo 02 hướng sau:

+ Rẽ trái đi QL38 – QL21B – QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

+ Rẽ phải đi QL38 – qua cầu Yên Lệnh – QL39A – đường tỉnh 379 – nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

- Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi QL1 – đường tỉnh 429 – QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

- Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam – đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

- Đường Vành đai 3 – cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – QL18 đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập – Ngô Gia Tự - cầu Đuống – đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – QL18 đi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

- Cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – QL2 vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

- Cầu Thăng Long – tỉnh lộ 23 – đường Mê Linh đi Quốc lộ 2.

- Cầu Thăng Long – cầu vượt Nam Hồng – đường 23 – Quốc lộ 2 – đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

- Đường QL3 – đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

- Đường QL32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

- Đại lộ Thăng Long – đường Tản Lĩnh – Yên Bài – cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình.

- Đường QL6 – thị trấn Xuân Mai – Hòa Bình.

- Đường QL32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

- Đường Cổ Linh – nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

- Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

- Đường QL5 cũ (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương.

- Cầu Thanh Trì – đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – đi Quốc lộ 18.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý người dân: Các xe ô tô tải khi lưu thông phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của UBND TP Hà Nội, trong đó có quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ và phương án thí điểm cấm xe tải trên 10 tấn tại một số nút giao, trục đường trọng điểm.

Cụ thể, các phương tiện có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn không được lưu thông qua khu vực nút giao Mai Dịch – Hồ Tùng Mậu và trục Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến theo hướng lên đường Vành đai 3 trên cao.

Đối với các phương tiện ô tô từ đường Ngọc Hồi (Quốc lộ 1A) có nhu cầu kết nối ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình: nút giao Ngọc Hồi – Ngõ 15 Ngọc Hồi – nhánh kết nối vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Để bảo đảm tổ chức giao thông thông suốt, Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, Phòng Quản lý vận tải thông báo đến các bến xe, doanh nghiệp vận tải chủ động nắm bắt phương án phân luồng từ xa, tránh dồn phương tiện về các cửa ngõ gây ùn tắc.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp rà soát hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, biển cấm dừng đỗ trên các tuyến đường; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực, kịp thời xử lý sự cố hạ tầng, bảo đảm mặt đường êm thuận, an toàn cho người tham gia giao thông.

Văn phòng Sở tăng cường tuyên truyền phương án phân luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm rõ, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông theo dõi sát tình hình, kịp thời tham mưu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi phát sinh bất cập.

Bên cạnh đó, Công an thành phố được đề nghị phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông từ xa trong suốt dịp Tết và mùa lễ hội. UBND các phường, xã tổ chức lực lượng phối hợp điều tiết giao thông tại các tuyến đường ra, vào thành phố nhằm hạn chế ùn tắc.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố lân cận phối hợp thông tin, tuyên truyền và tổ chức phân luồng từ xa đối với các phương tiện không có nhu cầu vào trung tâm Hà Nội, góp phần giảm áp lực giao thông trên địa bàn Thủ đô trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.

