Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Chương trình Countdown 2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc biểu diễn tại VTV Countdown 2026 GĐXH - Chương trình VTV Countdown 2026 với chủ đề "Tự hào Việt Nam" được truyền hình trực tiếp vào lúc 22h ngày 31/12 trên VTV1.

Cụ thể, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ nhân dân tham gia Chương trình Chào năm mới 2026 (Countdown 2026) diễn ra tối 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bắt đầu từ 13h chiều cùng ngày, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông từ xa nhằm giảm áp lực ùn tắc trên các tuyến đường dẫn vào khu vực Quảng trường - nơi diễn ra Chương trình Chào năm mới 2026.

Cùng với đó, một số tuyến xe buýt sẽ được điều chỉnh lộ trình để phù hợp với phương án tổ chức giao thông.

UBND TP Hà Nội cho biết, vào tối 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, bắt đầu từ 13h cùng ngày.

Đơn vị tổ chức chương trình cho biết, đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND phường Hoàn Kiếm và các cơ quan liên quan xây dựng phương án di chuyển bảo đảm an toàn, thuận lợi cho đại biểu và nhân dân tham gia sự kiện.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đồng thời lựa chọn lộ trình và phương tiện phù hợp khi tham gia giao thông trong thời gian diễn ra chương trình, nhằm góp phần bảo đảm an toàn, trật tự và giao thông thông suốt trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 tại 5 điểm với 6 trận địa, gồm khu vực Trụ sở Báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa thuộc Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Ngoài bắn pháo hoa, để chào năm mới 2026, sẽ có nhiều địa điểm diễn ra chương trình đếm ngược Countdown 2026 vào tối 31/12, cụ thể:

Countdown 2026 - Mở Kết Nối Thật

Cùng với pháo hoa, chương trình chào năm mới Countdown 2026 - Mở Kết Nối Thật sẽ diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với toàn bộ kinh phí xã hội hóa.

Theo kế hoạch, lịch chương trình Countdown 2026 tại Hà Nội được xây dựng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, kết hợp sân khấu ngoài trời, âm nhạc hiện đại và hiệu ứng ánh sáng, mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn trong đêm giao thừa Tết Dương lịch.

Heineken Countdown 2026

Ngoài khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội còn có nhiều điểm tổ chức Countdown khác.

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước Nhà hát Lớn tiếp tục là địa điểm quen thuộc của Heineken Countdown 2026, dự kiến bắt đầu từ khoảng 19h30 với các màn trình diễn EDM.

Theo thông tin công bố, đội hình nghệ sĩ tham gia Heineken Countdown 2026 tại Hà Nội gồm Hòa Minzy, Quân A.P, Karik, Low G, Bùi Công Nam và DJ Masew.

VTV Countdown 2026

Bên cạnh đó là chương trình VTV Countdown 2026 - Tự hào Việt Nam ghi hình tại trường quay S1 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiệc đếm ngược Light Up The Sky tại Top of Hanoi, Lotte Hotel...

Countdown 2026: Đức Phúc đem đến phiên bản 'Phù Đổng Thiên Vương' mới lạ nhất GĐXH - "Mỗi lần cất lên tiếng hát với 'Phù Đổng Thiên Vương', tôi luôn cảm thấy rất tự hào và xúc động", Đức Phúc chia sẻ.