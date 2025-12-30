Nhiều trường hợp bị xử phạt vì đăng tải, chia sẻ tin giả

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 30/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 người trên địa bàn vì có hành vi bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân trên không gian mạng.

Công an làm việc với ông N.N.Th. Ảnh: CAHT.

Trước đó, ngày 27/12, ông N.N.Th. (SN 1959, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Nhật Thành” để tham gia 2 lượt bình luận dưới các bài viết sai sự thật do trang Facebook “Tri Nguyen Ông Tám” - một tài khoản mạng xã hội ở nước ngoài - đăng tải, trong đó có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Công an làm việc với ông T.V.Th. Ảnh:CAHT.

Ngày 28/12, ông T.V.Th. (SN 1963, trú tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng tài khoản Facebook “Thuan Tran” để bình luận nội dung mang tính xúc phạm dưới bài viết, video clip chứa thông tin vu khống, xuyên tạc sai sự thật liên quan đến lãnh đạo ngành cấp tỉnh.

Tại cơ quan công an, cả 2 trường hợp đều thừa nhận hành vi vi phạm, chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, gỡ bỏ các nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng quyết định xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.