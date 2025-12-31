Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật
GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều tổ chức đảng và đảng viên do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Ba Bể, gây hậu quả nghiêm trọng và dư luận xấu.
Trong các ngày 22/12 và 31/12/2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên họp Kỳ thứ IV và Kỳ thứ V do bà Hoàng Thu Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, chủ trì.
Tại các kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Cụ thể, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Vườn Quốc gia Ba Bể nhiệm kỳ 2020–2025; Chi bộ 5 thuộc Đảng bộ Vườn Quốc gia Ba Bể; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng Trĩ nhiệm kỳ 2020–2025 và các đảng viên có liên quan.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Chấp hành Đảng bộ Vườn Quốc gia Ba Bể nhiệm kỳ 2020–2025 và Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020–2022, 2022–2025, 2025–2027 thuộc Đảng bộ Vườn Quốc gia Ba Bể vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể và một số cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ rừng; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Một số cán bộ, đảng viên bị khởi tố, bắt tạm giam.
Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng Trĩ nhiệm kỳ 2020–2025 thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã trong việc kiểm tra, tuần tra công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã, dẫn đến xảy ra vụ việc khai thác rừng trái pháp luật thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Hoàng Trĩ.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên bao gồm: Phạm Văn Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, quyền Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; Phạm Văn Nam, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020–2025, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể; Hoàng Văn Chất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030, Bí thư Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020–2022, 2022–2025 và 2025–2027, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể; Hoàng Văn Quận, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Trĩ nhiệm kỳ 2020–2025; Hoàng Văn Tưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Phúc, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Trĩ; Đàm Thị Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Hạt Kiểm lâm số 2 nhiệm kỳ 2025–2027, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2020–2025, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Quảng Khê và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật như sau:
Cảnh cáo Đảng ủy Vườn Quốc gia Ba Bể nhiệm kỳ 2020–2025; Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2020–2022, 2022–2025, 2025–2027 và các cá nhân gồm: Phạm Văn Nam, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020–2025, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Bể; Hoàng Văn Chất, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025–2030, Bí thư Chi bộ 5 các nhiệm kỳ 2020–2022, 2022–2025 và 2025–2027, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể; Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025, Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020–2022 và 2022–2025, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể; Cà Nguyễn Ngọc, đảng viên Chi bộ 5, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Nam Cường; Hoàng Thanh Thuần, đảng viên Chi bộ 5, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể.
Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoàng Trĩ nhiệm kỳ 2020–2025 và các cá nhân gồm: Phạm Văn Chí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, quyền Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; Dương Xuân Tứ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025, Phó Bí thư Chi bộ 5 nhiệm kỳ 2025–2027, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Khau Qua; Ma Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020–2025, Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2025–2027, Trưởng Phòng Khoa học và Bảo tồn thiên nhiên, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; Ngân Bá Tín, đảng viên Chi bộ 5, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể; Hoàng Văn Quận, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Trĩ nhiệm kỳ 2020–2025; Hoàng Văn Tưng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Phúc, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Trĩ nhiệm kỳ 2021–2026; Nguyễn Thị Bích, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Văn hóa – Xã hội xã Ba Bể, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Trĩ nhiệm kỳ 2021–2026; Đàm Thị Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Hạt Kiểm lâm số 2 nhiệm kỳ 2025–2027, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2020–2025, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Quảng Khê.
Cũng tại Kỳ họp thứ V, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.
Trước đó, Gia đình và Xã hội thông tin, nguồn tin từ cơ quan chức năng Thái Nguyên, chỉ tính từ tháng 3 đến tháng 8/2025, tại khu vực rừng giáp ranh giữa xã Nam Cường và xã Đồng Phúc đã có 22 cây gỗ nghiến bị chặt hạ trái phép, trong đó 16 cây bị đốn trong tháng 7/2025. Tổng khối lượng gỗ thiệt hại ước tính hơn 118 m³.
Sau khi sự việc được phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý. Trong quá trình rà soát, các đơn vị liên quan phát hiện thêm hàng chục cây gỗ nghiến khác bị khai thác.
Ngày 8/9, ông Phạm Văn Nam, phụ trách Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, xác nhận với PV: tính đến ngày 5/9/2025, tổng số cây gỗ nghiến bị chặt hạ trong khu vực Vườn Quốc gia là 41 cây, tương đương 181,057 m³. Một ngày sau đó (9/9), ông Nam tiếp tục thông tin rằng con số thực tế lên tới 49 cây, trong đó 41 cây thuộc Vườn Quốc gia, còn 8 cây thuộc khu rừng phòng hộ do UBND xã Đồng Phúc quản lý.
Liên quan đến sự việc, ngày 8/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản xảy tại khu vực rừng đặc dụng Vườn quốc gia Ba Bể. Đã có 14 bị can, trong đó có 2 cán bộ Vườn Quốc gia Ba Bể bị khởi tố, bị tạm giam phục vụ điều tra.
