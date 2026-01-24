Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Sau 1 tháng triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND, bộ mặt đô thị Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, lực lượng chức năng thừa nhận vẫn còn tình trạng các hộ kinh doanh "tranh thủ" tái diễn vi phạm ngay khi bóng dáng cảnh sát vừa đi khỏi.

Trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị Camera AI phát hiện. Ảnh: CAHN

Để giải quyết dứt điểm tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa" này, Công an TP Hà Nội đã chính thức áp dụng biện pháp mạnh: Xử lý "phạt nguội" dựa trên dữ liệu camera và phản ánh của người dân.

Số liệu thống kê trong tuần đầu tiên triển khai hướng dẫn "phạt nguội" cho thấy tính hiệu quả vượt trội của giải pháp này. Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bàn giao cho công an cấp xã xác minh, xử lý tổng cộng 848 trường hợp.

Bằng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống Camera AI hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị phát hiện. Ảnh: CAHN



Trong đó, 269 trường hợp bị phát hiện qua phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống Camera AI và 579 trường hợp được ghi nhận từ hình ảnh phản ánh trực tiếp của các cơ quan, tổ chức và người dân.

Toàn bộ hình ảnh, bằng chứng vi phạm đã được chuyển về Công an các xã, phường để mời người vi phạm lên làm việc và xử lý theo quy định. Cách làm này không chỉ đảm bảo tính minh bạch, khách quan mà còn dần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Trung tâm Camera phường Tây Hồ. Ảnh: CAHN

Sau một tuần ban hành hướng dẫn “phạt nguội”, Công an thành phố đánh giá, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào giải pháp, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường là giải pháp hiệu quả, bước đi chủ động giúp duy trì sự ổn định về trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Công an thành phố đã tổ chức hoạt động thí điểm 2 trung tâm giám sát camera tại phường Ô Chợ Dừa và Tây Hồ. Kết quả cho thấy, trung tâm camera tại công an cấp xã bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác chủ động bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

