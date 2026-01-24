Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thường

Thứ bảy, 20:46 24/01/2026 | Đời sống

Những người có hành vi cào xước, đập kính ô tô Mercedes GLC200 bày tỏ mong muốn được bồi thường nhưng chủ xe chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường ở Hà Nội, chị Đ.B.N. (chủ xe) cho biết những người trong vụ việc đã liên hệ chị để thương lượng.

Theo đó, tối 23/1, 3 người có hành vi cào xước, đập kính lái chiếc xe Mercedes GLC200 gặp chị để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, chị N. chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào từ những người phá xe. Theo đánh giá của gara, chi phí để sửa chữa chiếc chiếc GLC200 là gần 120 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Chiếc ô tô bị rạch xước sơn tại nhiều vị trí trên thân xe.

Theo chia sẻ của chị N., chiếc Mercedes GLC200 của chị bị phá hoại vào tối 18/1, tại dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội.

Trong khoảng thời gian từ 19h55 đến 21h20, chị đi ăn tối và đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Chủ xe cho biết sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương và dùng mũ bảo hiểm đập kính xe .

Theo phản ánh, dù có người xung quanh chứng kiến và can ngăn, những người này vẫn tiếp tục có lời lẽ to tiếng và gây hư hỏng tài sản. Chiếc xe bị cào xước nhiều vị trí quanh thân.

Theo chị N., khi quay lại hiện trường, chị phát hiện xe bị hư hỏng, đồng thời có một chậu cây bị đặt dưới gầm xe. Nhận thấy vụ việc phức tạp, chị N. đến công an phường trình báo và cung cấp các clip ghi lại diễn biến từ camera của xe và khu vực xung quanh.

Ngày hôm sau, chị chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi nhưng nhận lại thái độ thiếu thiện chí. Cùng ngày, chị N. mang xe đến gara để đánh giá thiệt hại và được thông báo tổng chi phí sửa chữa gần 120 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an phường Đại Mỗ điều tra, xử lý.

Hà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes "khóc ròng" vì xe bị cào xước, đập pháHà Nội: Đỗ xe đi ăn tối, chủ xe Mercedes 'khóc ròng' vì xe bị cào xước, đập phá

GĐXH - Đỗ chiếc Mercedes GLC200 trước cửa một trung tâm tiếng Anh (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) để đi ăn tối, khi quay lại, nữ chủ xe tá hỏa phát hiện chiếc xe sang bị cào xước nham nhở, bẻ gãy gương và đập vỡ kính. Ước tính chi phí sửa chữa lên tới gần 120 triệu đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Có quý nhân 'chống lưng', 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênh

Có quý nhân 'chống lưng', 3 con giáp gặp hung hóa cát, bước qua năm Bính Ngọ nhẹ tênh

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc vẫn chìm trong rét đậm

Muốn sống an nhiên, phụ nữ nhất định phải có 4 năng lực này

Muốn sống an nhiên, phụ nữ nhất định phải có 4 năng lực này

Biến chứng sau sinh khiến bạn gái nam diễn viên nổi tiếng lên bàn mổ 2 lần và cảm thấy "dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết"

Biến chứng sau sinh khiến bạn gái nam diễn viên nổi tiếng lên bàn mổ 2 lần và cảm thấy "dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết"

Cùng chuyên mục

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước dãy trọ của người yêu

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trước dãy trọ của người yêu

Đời sống - 1 giờ trước

Tối hôm trước, người đàn ông này đến phòng trọ tìm người yêu. Nghe giọng anh, nghĩ bạn trai đã say nên người phụ nữ không mở cửa...

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Tháng Chạp 2025: Dự báo sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho con giáp Mão

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy đã có những dự báo về sự thay đổi trong tháng cuối năm – tháng Chạp 2025 với con giáp Mão về các phương diện sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cũng như cách khai tài vượng vận cho con giáp này dưới đây.

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Phát hiện bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường

Đời sống - 7 giờ trước

Khi di chuyển qua khu vực nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ba người đàn ông ở Bắc Ninh nhặt được một bao tải chứa 1 tỷ đồng ở ven đường.

Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Hà Nội: Gần 300 trường hợp bị vi phạm trật tự đô thị bị 'phạt nguội' qua hệ thống Camera AI

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 1 tuần áp dụng cơ chế "phạt nguội" vi phạm trật tự đô thị qua hệ thống Camera AI, gần 300 trường hợp vi phạm đã bị Công an TP Hà Nội đã phát hiện và bàn giao cho công an cấp xã xác minh, xử lý.

Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc

Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc

Đời sống - 12 giờ trước

Rạng sáng 24/1, giữa mưa rét 9ºC, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn mang cờ đỏ sao vàng xuống phố, ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc.

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Năm Bính Ngọ 2026 gọi tên những con giáp làm đâu thắng đó, tiền về liên tục

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều chuyển biến tích cực về sự nghiệp và tài chính cho một số con giáp.

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Thời gian bắt buộc phải bật đèn xe khi tham gia giao thông năm 2026 áp dụng theo quy định mới nhất

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ về thời điểm bật đèn xe khi tham gia giao thông đường bộ. Dưới đây là quy định cụ thể.

Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công

Rực rỡ màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng XIV thành công

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Tối 23/1, Thủ đô Hà Nội bừng sáng với chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng.

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Chùm ảnh: Dọc tỉnh lộ 259 ở Thái Nguyên đầy bụi, nước thải bê tông chảy tràn ra môi trường

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tình trạng bụi bặm tại tuyến tỉnh lộ 259, đoạn nối Thanh Mai đi phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) đã cơ bản được khắc phục, song tình trạng bụi bặm, nước thải bê tông và đổ đất thải bừa bãi vẫn diễn ra, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân.

Hà Nội: CSGT kích hoạt 'làn sóng xanh', mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểm

Hà Nội: CSGT kích hoạt 'làn sóng xanh', mở đường cứu sản phụ vỡ ối giờ cao điểm

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa dòng xe đông đúc giờ cao điểm sáng 23/1, một sản phụ bị vỡ ối, thai ngược nguy kịch đã được CSGT Hà Nội hỗ trợ bằng cách kích hoạt hệ thống đèn tín hiệu ưu tiên "Làn sóng xanh", đưa đến bệnh viện an toàn.

Xem nhiều

Dự báo bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025

Dự báo bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025

Đời sống

GĐXH - Chuyên gia đã dự báo những bất ngờ cho con giáp tuổi Sửu trong tháng Chạp năm 2025. Cùng tìm hiểu về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên trong tháng cuối cùng của năm này.

Từ 2026, hàng triệu người tham gia giao thông đường bộ cần phải biết những điều sau đây

Từ 2026, hàng triệu người tham gia giao thông đường bộ cần phải biết những điều sau đây

Đời sống
Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Sinh vào các ngày Âm lịch này thường có tư duy sắc bén, sự nghiệp khó ai bì kịp

Đời sống
Nếu cuộc sống quá vất vả đừng nản lòng: Sinh vào những ngày Âm lịch này thành công thường đến muộn

Nếu cuộc sống quá vất vả đừng nản lòng: Sinh vào những ngày Âm lịch này thành công thường đến muộn

Đời sống
Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an

Bất ngờ nhận số tiền lớn trong tài khoản, người phụ nữ ở Huế trình báo công an

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top