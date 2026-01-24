Ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái ở Hà Nội: Người phá xe xin bồi thường
Những người có hành vi cào xước, đập kính ô tô Mercedes GLC200 bày tỏ mong muốn được bồi thường nhưng chủ xe chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào.
Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ bên đường ở Hà Nội, chị Đ.B.N. (chủ xe) cho biết những người trong vụ việc đã liên hệ chị để thương lượng.
Theo đó, tối 23/1, 3 người có hành vi cào xước, đập kính lái chiếc xe Mercedes GLC200 gặp chị để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.
Tuy nhiên, chị N. chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào từ những người phá xe. Theo đánh giá của gara, chi phí để sửa chữa chiếc chiếc GLC200 là gần 120 triệu đồng.
Theo chia sẻ của chị N., chiếc Mercedes GLC200 của chị bị phá hoại vào tối 18/1, tại dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội.
Trong khoảng thời gian từ 19h55 đến 21h20, chị đi ăn tối và đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.
Chủ xe cho biết sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương và dùng mũ bảo hiểm đập kính xe .
Theo phản ánh, dù có người xung quanh chứng kiến và can ngăn, những người này vẫn tiếp tục có lời lẽ to tiếng và gây hư hỏng tài sản. Chiếc xe bị cào xước nhiều vị trí quanh thân.
Theo chị N., khi quay lại hiện trường, chị phát hiện xe bị hư hỏng, đồng thời có một chậu cây bị đặt dưới gầm xe. Nhận thấy vụ việc phức tạp, chị N. đến công an phường trình báo và cung cấp các clip ghi lại diễn biến từ camera của xe và khu vực xung quanh.
Ngày hôm sau, chị chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi nhưng nhận lại thái độ thiếu thiện chí. Cùng ngày, chị N. mang xe đến gara để đánh giá thiệt hại và được thông báo tổng chi phí sửa chữa gần 120 triệu đồng.
Vụ việc đang được Công an phường Đại Mỗ điều tra, xử lý.
